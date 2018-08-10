Не менее 4 человек погибли в результате стрельбы в городе Фредериктон на востоке Канады
Об этом в Твиттере сообщило местное полицейское управление. По данным полиции, инцидент не завершен, и возможны новые жертвы.
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Об этом в Твиттере сообщило местное полицейское управление. По данным полиции, инцидент не завершен, и возможны новые жертвы.
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Комментарии3
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lion64__2 10 августа 2018 | 15:11
Должно быть, стрельбу устроили "режиссёры" и "театральные критики".
abuvgrobu 10 августа 2018 | 15:14
Опять, наверное, местная полиция повеселилась с перепугу.. Ну, в Империи, всегда так - чтобы стопроцентно ликвидировать преступника, надо его ликвидировать вместе с заложниками.. Сопутствующие потери - не учитываются.. То же самое, что и у коалиции на Ближнем Востоке, или у америкосовских наёмников ВСУ на Донбассе.. :))
moisha_sekilman 10 августа 2018 | 15:32
Подлая кремлёвская власть заслала боевую группу "новичок" в демократическую мирную Канаду и убивает мирных канадцев. Необходимо всему мировому сообществу осудить террористическую деятельность Кремля и предать суду кровавого Путина))))))