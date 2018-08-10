Консультации ведомств с металлургами по налогам продолжатся на следующей неделе

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на свои источники. По их данным, список компаний, которые могут подвергнуться дополнительным налоговым изъятиям, может быть расширен.



Реализация предложения помощника президента РФ А.Белоусова по увеличению налогов для металлургических, химических предприятий и производителей может иметь негативные последствия для экономики. Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал экономист Константин Сонин.

«В целом это плохо, будет меньше инвестиций, меньше рабочих мест», — сказал он. В то же время, по словам эксперта, вряд ли нововведение сразу непосредственно ударит по кому-то, кроме владельцев предприятий. «Если эти меры будут имплементированы в той сфере, в которой они предложены, больше пострадают олигархи, чем сотрудники предприятий. Если мы с вами не владельцы металлургических предприятий, то на нас это не скажется», — подчеркнул К.Сонин.

Предложение помощника президента, по его словам, «кажется понятным в той парадигме, в которой действует правительство — не хочет менять приоритеты, но где-то наскрести денег», и «отчасти является признанием правительством своей собственной неэффективности».

В то же время, по мнению К.Сонина, немаловажно, на что правительство направит вырученные деньги — поддержку социальных программ или такие цели как операция в Сирии.