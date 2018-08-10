Консультации ведомств с металлургами по налогам продолжатся на следующей неделе
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на свои источники. По их данным, список компаний, которые могут подвергнуться дополнительным налоговым изъятиям, может быть расширен.
Реализация предложения помощника президента РФ А.Белоусова по увеличению налогов для металлургических, химических предприятий и производителей может иметь негативные последствия для экономики. Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал экономист Константин Сонин.
«В целом это плохо, будет меньше инвестиций, меньше рабочих мест», — сказал он. В то же время, по словам эксперта, вряд ли нововведение сразу непосредственно ударит по кому-то, кроме владельцев предприятий. «Если эти меры будут имплементированы в той сфере, в которой они предложены, больше пострадают олигархи, чем сотрудники предприятий. Если мы с вами не владельцы металлургических предприятий, то на нас это не скажется», — подчеркнул К.Сонин.
Предложение помощника президента, по его словам, «кажется понятным в той парадигме, в которой действует правительство — не хочет менять приоритеты, но где-то наскрести денег», и «отчасти является признанием правительством своей собственной неэффективности».
В то же время, по мнению К.Сонина, немаловажно, на что правительство направит вырученные деньги — поддержку социальных программ или такие цели как операция в Сирии.
Комментарии6
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vmaks 10 августа 2018 | 15:08
За металлюгами угольщики в цепочке стоят, не доводите до греха...
tag188 10 августа 2018 | 15:12
Если разобраться, то эти предприятия -- как раз те, кому выгоден низкий курс рубля, и в чьих интересах все эти годы работало "бюджетное правило".
Так что, все их сверхприбыли получены не благодаря какому-то гениальному управлению, а благодаря низкому курсу рубля.
И вполне логично, что и их немного подоят для разнообразия, а не только народонаселение.
nikolaitschi 10 августа 2018 | 15:13
Консультации нужно прямо в СИЗО проводить, там инвестиционный климат лучше. Помните, как в Мастере и Маргарите консультировались по поводу валюты и драгоценностей.
abuvgrobu 10 августа 2018 | 15:17
Скажу про налоги для богатых. В.В.Путин вместе с Медведевым и его либеральным составом правительства, рассказывают нам сказки про то, что если они повысят налоги для богатых, то эти самые, кто с большими доходами будут уходить в тень. Такая отмазка, рассчитанная на Российского лоховатого обывателя. в Европе, да и в США и других экономически развитых странах умеют собирать повышенные налоги у своих граждан, с большими доходами. А что, "наша" власть получается такая глупая что ли??? Что за восемнадцать лет так и не научились собирать налоги??? Да нет конечно, им просто не хочется дербанить самих себя, да и Путин о своих друзьях олигархах заботится. Зачем ему их "обижать" и злить. Проще ведь народ подербанить. Ну а народ, как всегда еще потерпит ради "светлого будущего", обещанного Путиным.
vaka257 10 августа 2018 | 15:21
Медведев: Нам объявлена экономическая война. Ваши предложения, господа министры..
- Сдаться...
- Сдаться...
- Сдаться...
- Сдаться...
- Сдаться...
vaka257 10 августа 2018 | 15:25
Медведев пригрозил прилюдно утопить свой Айфон в пруду и перестать заказывать кроссовки на Амазоне...