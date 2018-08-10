Суд на следующей неделе огласит приговор бывшему первому заместителю руководителя столичного главка СК Никандрову

Мосгорсуд на следующей неделе огласит приговор бывшему первому заместителю руководителя столичного главка Следственного комитета России генералу Денису Никандрову. Об этом Интерфаксу сообщил прокурор по делу Игорь Потапов.

Процесс в отношении генерала, которого обвиняют в коррупции, прошел в закрытом режиме, так как материалы его дела содержат засекреченные документы. Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку Никандров заключил досудебное соглашение о сотрудничество со следствием. Ранее прокурор запросил для генерала 5,5 лет колонии и штраф 65 миллионов рублей.

Кроме того, экс-главе УСБ СКР Максименко предъявлено новое обвинение в получении взятки за облегчение уголовного преследования помощника криминального авторитета Шакро Молодого, сообщает Интерфакс.