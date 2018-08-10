"В Кремле следят за разбирательством вокруг экстремистского сообщества «Новое величие»"

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Обращение было, на контроле держат, но идет судебный процесс, поэтому президент не может в него вмешиваться никак. Об этом не может быть и речи, он не может высказывать своих каких-то суждений. Это шло бы в противоречие с действующим законодательством».

Накануне суд продлил арест восемнадцатилетней фигурантке дела Анне Павликовой.