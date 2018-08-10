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15:02, 10 августа 2018

В Кремле следят за разбирательством вокруг экстремистского сообщества «Новое величие»

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Обращение было, на контроле держат, но идет судебный процесс, поэтому президент не может в него вмешиваться никак. Об этом не может быть и речи, он не может высказывать своих каких-то суждений. Это шло бы в противоречие с действующим законодательством».

Накануне суд продлил арест восемнадцатилетней фигурантке дела Анне Павликовой.

Комментарии

19

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abuvgrobu 10 августа 2018 | 15:05


Они ведь тренировались поджигать и убивать, специально за город выезжали - как признавался один из адвокатов обвиняемых на Дожде, комментируя обвинение. Таких нужно за решёткой держать, какими бы овечками они не прикидывались

kottigr1 10 августа 2018 | 15:17

abuvgrobu:Точно.. Днем они пускали эшелоны под откос, а по ночам травили колодцы.. Чекисты не дадут соврать.. Где-то все это уже слышали...

gordy 10 августа 2018 | 15:24

"В Кремле следят за разбирательством вокруг экстремистского сообщества «Новое величие»"

Увлекательно?

kottigr1 10 августа 2018 | 15:19

abuvgrobu: Судить надо саму службу ФСБ приравняв её к нацистским, фашистским организациям..
За всю историю существования России никто не смог истребить больше жителей России, чем их истребили мясники ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ.. Нет большего врага для России нежели эти преступные организации..

dr_nemos 10 августа 2018 | 15:20

abuvgrobu: человече, ну не надо быть таким м..ком, вспомни, что ты человек

abuvgrobu 10 августа 2018 | 15:27

dr_nemos: А ты, когда заходил сюда, деточка, видел ли надпись "Здесь обсуждают пользователя abuvgrobu" ? Не видел ? А знаешь, отчего ты не видел такой надписи, деточка ? Ты не видел её оттого, что в этом топике обсуждают неудавшуюся "рэволюциьнерку" Павликову . Тебе есть что сказать по этому вопросу, деточка ? Нет ? Так зачем же ты раскрывал свой хлебальник, дурашка ?.. ))

dr_nemos 10 августа 2018 | 15:32

abuvgrobu: понятно, тролль...вот я вляпался в дерьмо

viktorova 10 августа 2018 | 15:35

abuvgrobu: abuvgrobu: вопрос как раз в том, кто создал этот «тренировочный лагерь». Точно не сами дети.

nikolaitschi 10 августа 2018 | 15:18

Нужно было повыпендриваться перед Меркель и вывезли Ходорковского. Все вы можете, кайф братве ломать не хотите!

croaker 10 августа 2018 | 15:20

Ну хорошо, не надо вмешиваться в судебный процесс, но разве не назрела необходимость вмешаться в саму ситуацию, которая плодит идиотов, организующих подобные судебные процессы на абсолютно пустом месте???

nickan 10 августа 2018 | 15:21

"на контроле держат" то есть держат в тюрьме девчонок которые, которые родились, что бы жить и любить, а они их держат. Необходимо разорвать ментов, которые организовали и принимали участие в этом мракобесии.

sapiens17 10 августа 2018 | 15:21

"...президент не может в него вмешиваться никак..."

Хе-хе... Про "руки по локоть в крови" говаривал . . .

citizeneco 10 августа 2018 | 15:25

Твари кремлёвские, с их одобрения посадили с помощью провокаторов детей и измываются над ними, чтобы отбить охоту у школьников участвовать в протестных митингах. Знаем по делу «ЮКОСа», как Кремль «не вмешивается' в судебный процесс, когда Путин бездоказательно обвинял Ходорковского, что у того «руки в крови», тем самым сделав посыл «независимому суду» на его посадку. Твари завравшиеся.

dr_nemos 10 августа 2018 | 15:26

провокаторы следят за результатом.... занимательно, что террор начинался с малого...с демонстраций 1927....а вот потом..

anemon 10 августа 2018 | 15:26

Да вы садисты, Песков!

dwon 10 августа 2018 | 15:28

В Кремле следят за разбирательством вокруг экстремистского сообщества «Новое величие»
---------------------
Тем хуже для Кремля. Сами себе характеристику составили и подписали.

elenaj1959 10 августа 2018 | 15:31

Конечно следят провокаторы-садисты, причем получают удовольствие.

viktorova 10 августа 2018 | 15:31

Подтвердил, значит, что пу людоед.

srk2658lu 10 августа 2018 | 15:50

"Президент не может в него вмешиваться никак"?
Жалкий довод.
Судебный беспредел будет стоить здоровья Павликовой.
Нацлидер обладает завидным КГБ-ым хладнокровием к девушкам, попавшим в беду.
Врагам пощады не будет.
Изопьют горькую чашу до дна...

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