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15:00, 10 августа 2018

Студента из Ставрополя арестовали на трое суток за репост репортажа о музее Второй мировой войны в Польше

Внимание следователей привлекла нацистская свастика на одной из фотографий.

Силовики заинтересовались ставропольским студентом в марте. Мужчина в штатском забрал Павла Карачаушева прямо с лекции в аграрном университете, где он учится. И сказал что нужно проехать в отделение. По дороге как позже оказалось молодого человека везли в прокуратуру у него интересовались, ходит ли он на митинги и поддерживает ли Алексея Навального. По словам студента он был напуган и на вопросы не отвечал. В прокуратуре молодого человека спросили зачем он разместил свастику у себя на странице в соцсети В контакте. Сначала задержанный не понял о чём речь. Тогда ему показали скриншот с репостом записи из блога Ильи Варламова. Речь в статье шла об открытии в Польше музея Второй мировой войны. На одном из фото был флаг нацистской Германии. Карачаушев уверял, что это полный бред, он не разделяет идеологию национал-социализма. Прокурор и сотрудники цитата по сайту varlamov.ru «делали понимающие лица и обещали, что студента в самом худшем случае ждёт штраф в тысячу рублей». Но Ленинский суд Ставрополя арестовал студента на трое суток. В решение суда фигурируют сотрудники ФСб и центра по борьбе с экстремизмом.

В среду суд Тувы оштрафовал местную активистку Оюму Донгак на две тысячи рублей. Её обвинили в распространении нацистской символики. Девушка в 2014 году опубликовала на своей странице В контакте фотографии из журнала New Times, где вышла статья о становлении нацистского режима в Германии. На одном из снимков была свастика.

Комментарии

29

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post_v 10 августа 2018 | 15:03

А как быть с поздравительной телеграммой Гитлеру от Сталина ?

timwlad85 10 августа 2018 | 15:46

post_v: А как быть с поздравительной телеграммой Гитлеру от Сталина ?
------------
Ну вообще то никаких поздравительных телеграмм не было.
Немецкий посол в СССР при посещении главы МИДа СССР для обсуждения договора после того как Германия вошла в Польшу, Польша и Англия до этого отказались заключать союзнический договор с СССР ,то СССР искал пути предотвращения вторжения войск гитлеровской коалиции на территорию СССР и соответственно шёл разговор и территориальных претензиях Германии и СССР.
Так что приходилось признавать успех германских войск которые как кегли валили все страны Европы которые стали союзниками и создателями Германского Третьего Рейха.
Естественно это был огромный успех германского правительства который возглавлял Гитлер.С чем его и поздравили и затребовали удовлетворить просьбу народов балтийских стран ,Белоруссии,Украины и Молдовы и вернуть их в состав СССР как бывшие территории Российской Империи.
И так,Гитлер не был готов вторгаться в СССР немедленно.
И потому выполнили все требования СССР о возврате территорий принадлежавшие Российской Империи.
И только поступающие сведения ,что армия СССР к 1942 году полностью перевооружится на новые виды оружия и избавится от идеологии дураков большевиков по строительству коммунизма на политических основах потребления загоняя других в ГУЛАГ, и тем самым с мощной экономикой и консолидированным населением будет угрожать интересам англосаксам в Европе и на Дальнем Востоке и пихнуло войска третьего рейха начать войну против СССР.
Так что зачем отрицать успех Гитлера в том,что ему лидеры всех европейских стран подчинили все свои ресурсы Европы для нападения на СССР.
С начало был Мюнхенский Сговор 1938 года.

sharko_2 10 августа 2018 | 16:10

timwlad85:
Большое тебе человеческое спасибо за разъяснение. Наконец-то, благодаря тебе, мы знаем правду. Матку!

kottigr1 10 августа 2018 | 15:04

Даже гитлеровские нацисты не додумались "винтить" людей за перепечатки фотографий из СМИ и музеев.. Путин и здесь превзошел своего кумира..

cattt 10 августа 2018 | 15:15

Понятно, почему гебисты боятся свастики, она просто тень которую оставляет за собой Раша.

timwlad85 10 августа 2018 | 15:51

kottigr1: Даже гитлеровские нацисты не додумались "винтить" людей за перепечатки фотографий из СМИ и музеев.. Путин и здесь превзошел своего кумира..
--------------
Ну вообще то изымали все приёмники у населения.
И Гестапо просто не давала всяким там красным капеллам выражать своё мнение перепостами из советских газет.

ihtamnet 10 августа 2018 | 15:05

А как же "17 мгновений весны"?...

sergo_25_26 10 августа 2018 | 15:09

ihtamnet: Очень просто - всех кто видел немецкие кресты, на пару лет шить ватники.

pravdatut 10 августа 2018 | 15:08

А как быть со звездами на кремле. Ведь это символ кровавого сталинского режима!

ivanna2 10 августа 2018 | 15:31

pravdatut: звезда символизирует военную храбрость, доблесть, 5 ран Христа и тд тп... Но никак не сталинский режим, и утвержден эскиз был Троцким, задолго до сталинского режима

cattt 10 августа 2018 | 15:37

ivanna2: Что за раны такие?
зомби вообще непобедимы.

sneer1 10 августа 2018 | 15:40

ivanna2: Свастику тоже не Гитлер придумал. Однако то, что он ее использовал, и придает ей негативный символизм. Именно поэтому и есть закон о запрете на демонстрацию нацистской символики (по сути, закон правильный, но, возможно, недостаточно четко прописанный, не учитывающий контекст демонстрации. Ну и - плюс - сильно извращенная правоприменительная практика. Людям "палки", видимо, были нужны) Поэтому - со звездой тоже не все ясно.

kottigr1 10 августа 2018 | 15:50

sneer1: Российский триколор так же использовал пособник фашистов генерал Власов и Русская Освободительная Армия.. Это так же придает ему негативный символизм.
Почему фашистское знамя стало официальным символом нынешней России ?

hz6691 10 августа 2018 | 16:00

sneer1: Как же мы раньше без этого закона жили?

sneer1 10 августа 2018 | 16:10

hz6691: Я помню, как жили. Мрази нацистской много было. Баркашов, РНЕ, общество "Память", всяческие долбославно-нацистские организации... Mein kampf в переводе в свободной продаже у музея Ленина. Потом, до Путина, было полегче.

ppvngavr 10 августа 2018 | 15:08

Все написано в публикации: "Истоки реки, текущей никуда": http://www.proza.ru/2018/05/06/842

georg27 10 августа 2018 | 15:10

Идиотизм.
Хотя в этом есть свой смысл. Структуры полиции демонстрирую готовность выполнить ЛЮБОЙ приказ. Каким бы мерзким или подлым он ни был. Точно также поступали в НКВД в конце 1920-х годов. При проведении коллективизации правоохранители уже даже не задумывались о сущности приказа.

ivanna2 10 августа 2018 | 15:37

georg27: а вот посмотришь на сегодняшних исполнителей и засомневаешься в приказах свыше... Как и тогда, сотрудники желая выслужиться, идут по головам, топчут судьбы молодежи, думая, ну ничего этой молодежи не будет, ну оштрафуют, на крайний случай условку датут, а им почет и уважение, повышение по службе. Гнилые людишки были и будут, и процветают они конечно же при поддержке системы.

banyi3 10 августа 2018 | 15:13

Такое чувство, что Варламов просто онанировал на фашисткую символику . Нет бы просто посмотреть и уйти. Или снять и советскую символику из то же музея... Нет же ! Там одна фотка советского знамени рядом с фашистким. А где фотки карателей на территории Польши? Они в музее тоже есть...

viniqi 10 августа 2018 | 15:30

banyi3: Гермафродитам пригожинским тут слово не давали!!!

flamingo 10 августа 2018 | 15:13

Тогда нужно запретить фильмы "Семнадцать мгновений весны", "Подвиг разведчика" и многие другие... Тот случай, когда с водой выплеснули и ребёнка.

liudmilaho 10 августа 2018 | 15:18

А за серп и молот еще не сажают?

(комментарий скрыт)

kokapu 10 августа 2018 | 15:23

А как эти уроды из центра "Э" ходят мимо посольства Индии? Там ведь огроменная свастика!

drtomsky 10 августа 2018 | 15:24

История города Глупова продолжается. Это не лечится.

(комментарий скрыт)

sneer1 10 августа 2018 | 15:34

Помнится, в Музее Советской Армии было много трофеев и фото со свастикой. Даже, помнится, большой зал был с реконструкцией и фото одного момента Парада Победы, когда наши солдаты бросали знамена поверженной Германии к подножию мавзолея. Вот уж не знаю, сохранилось ли это там сейчас или нет..

srk2658lu 10 августа 2018 | 15:39

Такой стране полный пи..ец!
Прошу к столу, вскипело!
На дворе цифровизированный 37-й!

gragdanka_irina 10 августа 2018 | 15:46

Маразм крепчает.

drgonish 10 августа 2018 | 15:49

Вроде блоггеры, в интернете умеют шарить - нет, на одном и том же.

manes 10 августа 2018 | 15:50

Что-то я не понял, за репост - посадили, а самого автора, Кучерявого, должны расстрелять без суда и следствия же! Доколе?

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