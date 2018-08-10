Студента из Ставрополя арестовали на трое суток за репост репортажа о музее Второй мировой войны в Польше

Внимание следователей привлекла нацистская свастика на одной из фотографий.

Силовики заинтересовались ставропольским студентом в марте. Мужчина в штатском забрал Павла Карачаушева прямо с лекции в аграрном университете, где он учится. И сказал что нужно проехать в отделение. По дороге как позже оказалось молодого человека везли в прокуратуру у него интересовались, ходит ли он на митинги и поддерживает ли Алексея Навального. По словам студента он был напуган и на вопросы не отвечал. В прокуратуре молодого человека спросили зачем он разместил свастику у себя на странице в соцсети В контакте. Сначала задержанный не понял о чём речь. Тогда ему показали скриншот с репостом записи из блога Ильи Варламова. Речь в статье шла об открытии в Польше музея Второй мировой войны. На одном из фото был флаг нацистской Германии. Карачаушев уверял, что это полный бред, он не разделяет идеологию национал-социализма. Прокурор и сотрудники цитата по сайту varlamov.ru «делали понимающие лица и обещали, что студента в самом худшем случае ждёт штраф в тысячу рублей». Но Ленинский суд Ставрополя арестовал студента на трое суток. В решение суда фигурируют сотрудники ФСб и центра по борьбе с экстремизмом.

В среду суд Тувы оштрафовал местную активистку Оюму Донгак на две тысячи рублей. Её обвинили в распространении нацистской символики. Девушка в 2014 году опубликовала на своей странице В контакте фотографии из журнала New Times, где вышла статья о становлении нацистского режима в Германии. На одном из снимков была свастика.