В парке Зарядье зафиксировано большое количество занятий сексом посетителями парка

Об этом журналистам сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов. Он отметил, что есть даже видеозаписи. Как отмечает агентство «Москва», главный архитектор связывает происходящее с тем, что люди чувствуют себя в городе безопасно и комфортно.