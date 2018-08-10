В парке Зарядье зафиксировано большое количество занятий сексом посетителями парка
Об этом журналистам сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов. Он отметил, что есть даже видеозаписи. Как отмечает агентство «Москва», главный архитектор связывает происходящее с тем, что люди чувствуют себя в городе безопасно и комфортно.
Комментарии42
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ostapbey 10 августа 2018 | 14:38
А Мутко замутил мельдониаль..
Ввел традицию России ближе к Кремлю!!
Даже.
gordy 10 августа 2018 | 14:42
"...главный архитектор связывает происходящее с тем, что люди чувствуют себя в городе безопасно и комфортно."
... и охрана смотрит прищурившись?
dataan 10 августа 2018 | 14:55
Ну хоть одна нормальная новость на Эхе. Демографию повышать надо, президент сказал.
arkadiy48 10 августа 2018 | 15:06
gordy: " и охрана смотрит прищурившись? и ловит кайф от увиденного
ostapbey 10 августа 2018 | 15:25
arkadiy48 !!????
Охрана ловит на "живца" .
Полезное с приятным выполнением плана.
Палочная система в даном случает уже не звучит двусмысленно..
"Палочная"..
Даже..
om7 10 августа 2018 | 14:38
Теперь бы эту новость как-то "привязать" к выборам мера и повышению пенсионного возраста...
ostapbey 10 августа 2018 | 14:40
om7: так тут отбор на генетическом уровне..
Прямо из окошка напротив.
Откуда и за Немцовым наблюдали
Даже.
speculyant 10 августа 2018 | 14:52
ostapbey: Не,а что? Если зверушки в неволе начинают активно размножаться-это явная победа того,кто их содержит! ;0)
novyrusic 10 августа 2018 | 14:40
А может место такое, намоленное, флюиды витают и возбуждают. Ведь тут сама история дышит.
Зарядье ведь.
В рядах торговали, за рядами девки срамные народ удовлетворяли.
timber_head 10 августа 2018 | 14:45
novyrusic:
"Ведь тут сама история дышит."
Это точно. Представляю себе, сколько сотрудниц КГБ и "вольноопределяющихся" было подложено под иностранцев в гостинице "Россия" с целью получения нужных сведений и последующей вербовки последних. Самый большой, наверное, в Москве официальный бордель был.
arkadiy48 10 августа 2018 | 15:08
timber_head: любая гостиница всегда бордель ,
gvs 10 августа 2018 | 14:40
Парк переименовать в "Заб@дье" )))
pravdatut 10 августа 2018 | 14:43
Лжецы. Это говорит о том, что в Москве много бездомных и одиноких людей, по кустам сношаются и СПиД разносят.
arkadiy48 10 августа 2018 | 15:12
pravdatut: и даже в дорогих отелях сношаются и то же разносят...
navsegda 10 августа 2018 | 14:43
Духовность , скрепы .....
zhrv 10 августа 2018 | 14:43
- "главный архитектор связывает происходящее с тем, что люди чувствуют себя в городе безопасно и комфортно."
Странно, что он не связал это с тем, что в городе Мэр такой хороший...
А вообще, охране там весело, видимо.
wwk_2 10 августа 2018 | 14:46
Кремль вдохновляет и возбуждает. Духовность так и прет!!!
clandestino 10 августа 2018 | 14:47
Это заслуга Собянина
На правах рекламы
don_ballon 10 августа 2018 | 14:48
Я давно в России не живу, а потому вопрос: а что, сношение в общественных местах уже не нарушение общественного же порядка? Плодитесь и размножайтесь? Продажа презервативов налажена? Контингент "лебедей" проверен? Детвора гарантирована от столь завлекательно зрелища? Мизулина в курсе?
vasyaz 10 августа 2018 | 14:57
don_ballon: Чувак, не переживай так. Всегда были люди, которые занимаются сексом на природе. И выбирают они, в основном, укромные места. Так что, уехавшему поборнику нравственности в России - можно спать спокойно.
arkadiy48 10 августа 2018 | 15:23
vasyaz: плохо видимо эмигранту на новой родине,там полицаи не рыщут по кустам,в поисках этих самых парочек,а ему,высоконравственному ,это не травится.
xuxuxoxo 10 августа 2018 | 15:05
----"don_ballon: Продажа презервативов налажена?"======don_ballon, а сколько презервативов Вы купите? Есть многоразовые кошерные и некошерные презервативы с портретом Б.Немцова. Для выражения соболезнования пристреленному на Мосту прохиндея-либерала есть презервативы с чёрной каёмочкой ! Выбирайте !
sandeni 10 августа 2018 | 15:30
xuxuxoxo: И современным названием - либеральные, демократические и либерально-демократические.
А ещё патриотические, коммунистические и едроные
arkadiy48 10 августа 2018 | 15:17
don_ballon: zhrv:Лавры у Мезулиной хочешь отобрать,правильный ты наш......
arkadiy48 10 августа 2018 | 15:17
don_ballon: zhrv:Лавры у Мезулиной хочешь отобрать,правильный ты наш......
sandeni 10 августа 2018 | 15:27
don_ballon: Так не в общественном месте а в кустах. В кустах всегда занимались сексом, только камер не было.
goshan31 10 августа 2018 | 14:49
Куда ни кинь- всюду победы собянина!
sergo_25_26 10 августа 2018 | 14:52
А где еще пехотинцам путина справлять естественные надобности.
allasc 10 августа 2018 | 14:52
свежая сметанка... кому свежей сметанки?????
sg95 10 августа 2018 | 14:54
О!, Зарядиш фантастиш!!
Хомячкам со своей импотенцией остается только злобно шипеть..
zztop1960 10 августа 2018 | 15:04
sg95: Там наверное менты нетрадиционным сексом между собой занимаются
ostapbey 10 августа 2018 | 15:20
zztop1960: и не только менты.
Вон и мальчик в трусиках SG95 тоже мечтает.. И шипит от безответной любови..
Даже..
victtim 10 августа 2018 | 14:56
Вообще, секс - это интим, все остальное или патология, или тяжелое психическое заболевания.
allasc 10 августа 2018 | 14:58
victtim: Зарядье - интимное место..... БЕЗЛЮДНОЕ
ostapbey 10 августа 2018 | 15:14
allasc: ??неужели радиусом в один километр там ни одного приличного человек нет?
Нда..
А ведь прямо из центра окружности всю Россию выснашивают до потери сознания
Дааааааже....
arkadiy48 10 августа 2018 | 15:30
allasc: allasc: Действительно,или это шутка?
arkadiy48 10 августа 2018 | 15:28
victtim: sg95: так интим в кустах-это экстрим,кусто терапия,тебе,правильному,это не понять,
sandeni 10 августа 2018 | 15:36
victtim: Какой интим? Свременные веяния - парады секснаправлений: гей-парады; демонстрация любителей утреннего сека; факельное шествия любителей ночного пятиразового секса; велопробег любителей дневного секса по выходным и т.д.
В соответствии с либеральной западной теорией все должны обозначить свою сексуальную ориентацию.
xuato 10 августа 2018 | 15:12
Протест против гипперракеты гиперсексуальностью. Движение неохиппи.
sandeni 10 августа 2018 | 15:24
"...главный архитектор связывает происходящее с тем, что люди чувствуют себя в городе безопасно и комфортно."
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В других парках и скверах тоже комфортно для занятия сексом, только там камер меньше.
Следует московским властям выделить места для занятия сексом, обозначить их и убрать оттуда камеры.
nikolaitschi 10 августа 2018 | 15:29
Извращенцы. Нет чтобы посмотреть кто Немцова убил, молодежь рассматривают с утра до ночи.
moisha_sekilman 10 августа 2018 | 15:36
Что опять Венидиктова отпердолили в парке "Зарядье"? Пускай привыкает, в Европе это норма трахаться в парках и скверах и эта мода пришла в наши мегаполисы.