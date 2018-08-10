Роскосмос не планирует банкротство Центра им. Хруничева
Об этом журналистам заявил глава ведомства Дмитрий Рогозин. По его словам, в Роскосмосе рассчитывают, что государство поможет с реструктуризацией долгов предприятия.
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Об этом журналистам заявил глава ведомства Дмитрий Рогозин. По его словам, в Роскосмосе рассчитывают, что государство поможет с реструктуризацией долгов предприятия.
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Комментарии2
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gvs 10 августа 2018 | 14:45
Центр им.Хруничева будет как такса - дышать под водой. )))
meteor9 10 августа 2018 | 15:05
Не знаю что они там планируют а что нет, но на Авито выставили землю и здания Хруничева за 8 млрд рупчиков. Идите сходите и сами убедитесь. Если это не банкротство, то что?