Россельхознадзор ввел временное ограничение на поставки персиков и абрикосов из Сербии и Македонии
В сообщении ведомства указывается, что это связано с поступлением в Россию партий косточковых культур, зараженных бурой гнилью. Отмечается, что вся зараженная продукция завезена в Россию в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных карантинной службой Сербии и подтверждающих ее безопасность.
Комментарии7
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post_v 10 августа 2018 | 14:36
После того, как турки сбили российский фронтовой юомбардировщие и "россельхоз-онищенко" нашел дрозофил в турецких помидорах, эти помидоры никуда и не уходили – просто их в российских магазинах перекладывали в другие ящики (иногда с наклейкой "Произведено в Македонии")
Турция снова "как бы друг", но дошла очередь до Македонии, и теперь македонские персики будут перекладывать в ящики с надписью "Произведено в Турции"?
post_v 10 августа 2018 | 14:40
post_v:
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очепятка - конечно же, бомбардировщик
проблема в другом - кто завтра утром перестанет числиться в друзьях?
проклятый Запад со всех сторон, даже с Севера и изнутри...
abuvgrobu 10 августа 2018 | 14:43
Я думаю, что все эти куриные, свиные гриппы и прочая зараза просто действенный метод регулирования товарооборота или завуалированный вид санкций
sergo_25_26 10 августа 2018 | 14:47
Старые песни о главном. Если не услышите роскомпозор тогда услышите танки. Больная на голову ядерная страна - спонсор терроризма.
polikarpich 10 августа 2018 | 14:56
Бурая гниль в Кремле сидит. "Бурая" во всех смыслах.
lager23 10 августа 2018 | 15:01
Капуста, картошка, морковь, свекла...в стране плешекрысы всё есть, главное — не зазнаваться!
nikolaitschi 10 августа 2018 | 15:25
Облом. Зря сербы на кириллицу повелись. Карта мелковата в кабинете. Ткнул пальцем, кого прищучить, и попал сразу в две страны. А переспросить клерку боязно.