Россельхознадзор ввел временное ограничение на поставки персиков и абрикосов из Сербии и Македонии

В сообщении ведомства указывается, что это связано с поступлением в Россию партий косточковых культур, зараженных бурой гнилью. Отмечается, что вся зараженная продукция завезена в Россию в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных карантинной службой Сербии и подтверждающих ее безопасность.