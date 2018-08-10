Туристы могут быть причастны к пожару в церкви 18 века в Карелии
Туристы могут быть причастны к пожару в церкви 18 века в Карелии, — об этом сообщается на сайте Петрозаводской и Карельской епархии. Там отмечают, что здание не являлось собственностью РПЦ, богослужения в ней не проводились.
Напомню, сегодня утром в городе Кондопога сгорела Успенская церковь, считающаяся выдающимся памятником народного деревянного зодчества.
Комментарии1
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sergo_25_26 10 августа 2018 | 14:56
Попы тоже научились - настамнебыло.