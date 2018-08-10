Туристы могут быть причастны к пожару в церкви 18 века в Карелии, — об этом сообщается на сайте Петрозаводской и Карельской епархии. Там отмечают, что здание не являлось собственностью РПЦ, богослужения в ней не проводились.

Напомню, сегодня утром в городе Кондопога сгорела Успенская церковь, считающаяся выдающимся памятником народного деревянного зодчества.