Дочь депутата Слуцкого владеет домом, стоимость которого без отделки составляет почти 140 миллионов рублей
Дочь депутата Госдумы Леонида Слуцкого Ирина владеет домом в подмосковном поселке Милениум-Парк, стоимость которого без отделки составляет почти 140 миллионов рублей. Об этом сегодня пишет Новая газета, ссылаясь на данные Росреестра. По информации издания, речь идет об особняке площадью почти 600 квадратных метров, который Ирина Слуцкая приобрела в 2014-ом году, когда ей было 23 года. Как отмечает газета, судя по доходам депутата, ему пришлось бы копить на подмосковную дачу дочери около 25 лет, не совершая никаких трат. Сам депутат и его дочь от комментариев Новой газете отказались.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией утверждал, что обнаружил у жены Слуцкого пентхаус стоимостью более 400 миллионов рублей.
Комментарии14
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kp6ic 10 августа 2018 | 14:43
путинская россия. как вы это любите.
clandestino 10 августа 2018 | 14:51
Да уж, доит семейство Слуцких родину-мать в обе сиськи. А мы её кормим. А он её доит. И от комментариев отказывается. Некогда.
student_ru_ru 10 августа 2018 | 14:56
А вот у них там.
fantforbarbi 10 августа 2018 | 14:58
Дело тут в определениях...Если это настоящее демократическое общество - то персонаж вор и коррупционер. Место его в тюрьме ,имущество должно быть конфисковано.
Но если это дремучее Средневековье??? Персонаж лоялен Царю и все делает по понятиям))), какие вопросы??? Все нормально в таком обществе. Это НОРМАЛЬНО.
ka_mate 10 августа 2018 | 15:04
Слуцкий правильно делает.
Народ молчит значит можно.
sergo_25_26 10 августа 2018 | 15:17
ka_mate: даже нужно такой народ доить. КРЫМНАШ.
nata_roo 10 августа 2018 | 15:31
ka_mate: Как это молчит?! Вот даже в новости указано, что не молчит: "Ранее Фонд борьбы с коррупцией утверждал, что обнаружил у жены Слуцкого пентхаус стоимостью более 400 миллионов рублей"!
ka_mate 10 августа 2018 | 16:01
nata_roo: То Фонд борьбы с коррупцией, а то народ,
всё таки народу явно всё пофиг.
nata_roo 10 августа 2018 | 15:19
В этой новости самое интересное - что данный слив Кремлем сделан не через Алешу. Нет, нет ничего удивительного, что слив проведен через Новую (Новая и Независька - это такие же сливные бачки Кремля, как и Алеша). Удивительно, что это на фоне молчания Алеши по коррупции: давненько через председателя ничего не сливали. И здесь интересно, для чего это делается Кремлем. Не для того ли, чтобы показать, что Алеша сейчас как бы целиком и полностью поглощен вопросом пенсионной реформы (именно вопросом, а не борьбой с ней)?
liudmilaho 10 августа 2018 | 15:23
nata_roo:
Конспиратор, бля...
sapiens17 10 августа 2018 | 15:27
Лучшая реклама должности депутата: и неприкосновенность, и доход огромный!
leo858 10 августа 2018 | 15:31
у рядового полковника миллиарды, у депутата дворцы... и повышение пенсионного возроста... Верной дорогой идете, товарищи
nata_roo 10 августа 2018 | 15:38
leo858: Все важности для протеста есть: оппозиционное Эхо, мирового масштаба митинги Навального 5 мая, 1 и 29 июля, теперь вот 9 сентября. Что Вам ЕЩЕ надо?!
drtomsky 10 августа 2018 | 15:47
Опять к зайчутке привязались. Очернители.