Дочь депутата Слуцкого владеет домом, стоимость которого без отделки составляет почти 140 миллионов рублей

Дочь депутата Госдумы Леонида Слуцкого Ирина владеет домом в подмосковном поселке Милениум-Парк, стоимость которого без отделки составляет почти 140 миллионов рублей. Об этом сегодня пишет Новая газета, ссылаясь на данные Росреестра. По информации издания, речь идет об особняке площадью почти 600 квадратных метров, который Ирина Слуцкая приобрела в 2014-ом году, когда ей было 23 года. Как отмечает газета, судя по доходам депутата, ему пришлось бы копить на подмосковную дачу дочери около 25 лет, не совершая никаких трат. Сам депутат и его дочь от комментариев Новой газете отказались.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией утверждал, что обнаружил у жены Слуцкого пентхаус стоимостью более 400 миллионов рублей.