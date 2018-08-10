Центризбирком одобрил формулировки еще двух вопросов о повышении пенсионного возраста для вынесения их на референдум
Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала инициаторов проведения референдума против повышения пенсионного возраста объединяться, а не плодить одинаковые вопросы. На сегодняшнем заседании ЦИК, она сообщила, что в 15 региональных избиркомов уже поступило 2 десятка ходатайств от различных инициативных групп.
Комментарии4
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om7 10 августа 2018 | 14:36
Вы не против повышение пенсионного возраста?
1. Нет, не против.
2. Да, не против.
zhrv 10 августа 2018 | 14:41
Уже как-то и не интересна имитация деятельности Эллочки & Co.
vserg 10 августа 2018 | 14:49
Это называется засра... задидосить проблему.
drgonish 10 августа 2018 | 14:53
Человек в среднем за свою жизнь работает
Германия: 75780 часов
Франция: 72701 часов
Россия: 78088 часов
Россия после пенс. реформы: 84000 часов