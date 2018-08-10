Центризбирком одобрил формулировки еще двух вопросов о повышении пенсионного возраста для вынесения их на референдум

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала инициаторов проведения референдума против повышения пенсионного возраста объединяться, а не плодить одинаковые вопросы. На сегодняшнем заседании ЦИК, она сообщила, что в 15 региональных избиркомов уже поступило 2 десятка ходатайств от различных инициативных групп.