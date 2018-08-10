Россия возглавляет медальный зачет на Чемпионате Европы по летним видам спорта

Рекордные показатели на счету наших пловцов. Они завоевали 26 медалей.

Российская сборная по плаванию триумфально завершила своё выступление на турнире. 10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей – таких результатов наши спортсмены не показывали ни на одном европейском чемпионате. И хотя глава российской федерации плавания решил не выделять конкретных спортсменов, назвав их всех героями, отдельно стоит рассказать о Юлии Ефимовой. Спортсменка выиграла финал в заплыве на 50 метров брасcом, так же, как и в 100— и 200-метровом заплывах в этом стиле. Кроме того, она помогла российской команде завоевать золото в эстафете 4 по100 метров комплексным плаванием. По итогам нынешнего турнира Юлия Ефимова стала семикратной чемпионкой Европы. Но не только в плавании разными стилями отличились российские спортсмены. Синхронистка Светлана Колесниченко завоевала золото в технической сольной программе и в произвольной сольной. Кроме того, российские спортсмены взяли медали в произвольной программе дуэтов и в произвольной программе микст-дуэтов.

Чемпионат Европы по летним видам спорта, между тем, продолжается. Сегодня российская сборная соревнуется в легкой атлетике, триатлоне, прыжках в воду и гольфе. На данный момент у наших спортсменов 51 медаль в общекомандном зачете. На втором месте британцы. У них на одну медаль меньше.