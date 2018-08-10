К самой мощной забастовке в истории популярного лоукостера призвали профсоюзы пилотов из пяти стран — Германии, Бельгии, Щвеции, Ирландии и Нидерландов. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Забастовка началась в три часа ночи, продлится ровно сутки и коснется всех мест локации Ryanair в Германии, однако участвуют в ней пилоты различных национальностей. В результате будет отменен каждый шестой рейс из 2400.

Тарифная борьба принесет неудобства 55 тысячам пассажиров по всей Европе и 42 тысячам — в одной лишь Германии. Ирландская авиакомпания отвергает компенсации и предлагает пассажирам лишь перебронировать рейсы или возместить стоимость билетов.

Представитель Ryanair назвал забастовку «несправедливой». Однако комментаторы видят в новом самосознании пилотов конец эры лоукостера с девизом «дешево, еще дешевле, дешевле всех». Отказ его основателя Майкла О'Лири от заключения тарифных договоров с трудящимися позволял Ryanair держать цены на самом низком уровне. Тем самым авиаперевозчик получал преимущество в конкурентной борьбе на европейском рынке.

Не исключено, что главе лоукостера придется оставить свой пост. В противном случае он должен изменить стратегию свою прежнюю стратегию и пойти на уступки профсоюзам.