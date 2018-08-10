Из-за забастовки пилотов сегодня по всей Европе будут отменены 400 рейсов авиакомпании Ryanair, 250 из них — в ФРГ
К самой мощной забастовке в истории популярного лоукостера призвали профсоюзы пилотов из пяти стран — Германии, Бельгии, Щвеции, Ирландии и Нидерландов. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда.
Забастовка началась в три часа ночи, продлится ровно сутки и коснется всех мест локации Ryanair в Германии, однако участвуют в ней пилоты различных национальностей. В результате будет отменен каждый шестой рейс из 2400.
Тарифная борьба принесет неудобства 55 тысячам пассажиров по всей Европе и 42 тысячам — в одной лишь Германии. Ирландская авиакомпания отвергает компенсации и предлагает пассажирам лишь перебронировать рейсы или возместить стоимость билетов.
Представитель Ryanair назвал забастовку «несправедливой». Однако комментаторы видят в новом самосознании пилотов конец эры лоукостера с девизом «дешево, еще дешевле, дешевле всех». Отказ его основателя Майкла О'Лири от заключения тарифных договоров с трудящимися позволял Ryanair держать цены на самом низком уровне. Тем самым авиаперевозчик получал преимущество в конкурентной борьбе на европейском рынке.
Не исключено, что главе лоукостера придется оставить свой пост. В противном случае он должен изменить стратегию свою прежнюю стратегию и пойти на уступки профсоюзам.
Комментарии1
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polsan 10 августа 2018 | 14:25
Жаль, но цены на билеты от 10 евро по Европе, могут действительно закончится навсегда!
Хорошая была авиакомпания Ryanair!
Заработная плата в разных авиакомпаний сильно отличается. В то время как капитан Air France KLM может заработать до € 230 000, пилот в Ryanair получит только годовой оклад в размере 85 000 евро.