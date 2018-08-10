В Карелии полностью сгорела деревянная Успенская церковь

Она являлась уникальным памятником русского зодчества 18 века.

Пожарные приехали к Успенской церкви в Кондопоге через восемь минут после первого сообщения о возгорании. Однако на кадрах, опубликованных рядом карельских СМИ, видно, что огонь в определенный момент окутал весь купол деревянного памятника архитектуры. Пожар удалось потушить лишь за два часа, когда Успенская церковь XVIII века была уже практически полностью уничтожена. От нее осталась лишь часть основания. В результате случившегося погибших и пострадавших нет. Официально в карельском МЧС пока не называют причины пожара. В Петрозаводской и Карельской епархии, в то же время, одной из версий назвали неосторожные действия туристов. То же самое, как пишет издание «Петрозаводск говорит», рассказал сотрудникам полиции и сторож Успенской церкви. По его словам, с утра к ней приходили сначала два паломника, а затем экскурсионная группа. Возгорание, по словам сторожа, случилось через 5 минут после того, как туристы покинули здание. Кроме того, он добавил, что первая пожарная машина прибыла без воды. Между тем власти уверяют, что по замерам и научной документации уникальный деревянный памятник архитектуры все же можно восстановить.

Успенская церковь в Карелии являлась одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере – 42 метра. Она работала как музей: последний священник был расстрелян в 1937 году. Церковь также была объектом культурного наследия федерального значения.