Американские власти проверяют обвинения о сексуальных домогательствах со стороны актёра Стивена Сигала
На минувшей неделе Москва назначила его спецпосланником по Российско-американским гуманитарным отношениям.
Как отмечает LosAngelesTimes, обвинениями занимается полиция Беверли Хиллз. И они касаются не только Сигала, но и кинопродюсера Харви Вайнштейна. Для него это уже третье преследование.
Между тем, газета отмечает, что власти не раскрывают детали этих обвинений. Но при этом напоминает, для Стивена Сигала это не первый подобный скандал. Ему уже вменяли сексуальные домогательства в том числе изнасилования. Их выдвигали актрисы, другие киноработники и журналистки. Но сам актёр не раз их обвинения отвергал.
Хотя базой для преследования стали высказывания нескольких женщин. А расследование начали в январе. По заявлению рабочей группы, им предстоит долгая кропотливая работа по изучению всех материалов, чтобы вынести суждение.
Впрочем, как отмечает Reuters, пока ни Сигал, ни его представители никак не отреагировали на появление этих сообщений. СМИ напоминают, что два года назад он получил российское гражданство и совсем недавно был назначен спецпредставителем по Российско-американским гуманитарным контактам.
Ранее в МИДе говорили, что среди задач Сигала — содействие развитию отношений России и США в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов.
Комментарии24
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johnbmw Евгений Большаков 10 августа 2018 | 14:10
полагаю, что это и есть главная причина обращения имярека за гражданством РФ ...
hastings 10 августа 2018 | 14:11
johnbmw: люди уезжают из США т.к. их преследуют за гетеросексуальную ориентацию...
johnbmw Евгений Большаков 10 августа 2018 | 14:16
hastings: так он там мальчиков насиловал???? :-((
hastings 10 августа 2018 | 14:17
johnbmw: претензии со стороны девушек с "пониженной соц.ответственностью".
johnbmw Евгений Большаков 10 августа 2018 | 14:18
hastings: и????????????
johnbmw Евгений Большаков 10 августа 2018 | 14:23
johnbmw: их Насиловать МОЖНО????
kottigr1 10 августа 2018 | 14:17
hastings: люди уезжают из США т.к. их преследуют за гетеросексуальную ориентацию...
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Действительно.. Зато у них есть возможность, сбежав от правосудия в РФ, здесь доказать её на Вашей жене или дочери..
vezdehod 10 августа 2018 | 14:19
Его же только-только Мария Захарова назначила "миротворцем" между Россией и США, а он оказался Бякой.
ostapbey 10 августа 2018 | 14:12
johnbmw: ..а ведь еще Даль не чушь смолозил..
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ostapbey 10 августа 2018 | 14:14
.Слово Сигать в словаре Даля
, сигнуть (от сягать) орл. тамб. калужск. прядать, прыгать, скакать через что, или вдаль и вверх, перескакивать; произнос. и сягать, сягнуть, соединяя понятия: прыгать и досячи, достать до чего. Волк сигнул через прясло. А ну, сигни через канаву! Как заяц сигает. Сигни сразу на стенку, вскочи. Как сигнет он из избы, как выскочит опрометью! Рыба из чану высигнула. Досигнешь ли до угла? Засигал заяц. Пересигнуть канаву. Ссигнул с крыши, спрыгнул или соскочил, а ссягнул что с крынии, достал. Сиганье ср. прыганье, скаканье, пряданье, скок. Сигла ж. зап. дрягва, трясина, зыбучее болото. Сигала м. сигун об. прыгун, скакун; сигач, то же. Сигоня об. сар. по прыгуша, резвушка. Дорога гладенькая, ни сигуленки, ни прыгуленки, ни скачка, ни прыжка
....даже.
novyrusic 10 августа 2018 | 14:15
johnbmw: Если кто-то скажет что изнасилование может быть бесконтакным, то пусть он первый бросит в меня камень.
А СИГАЛ представитель по контактам0, тем более гуманитарным, то есть с людьми.
Значит все правильно.
Нужного человека назначили на нужное место.
ostapbey 10 августа 2018 | 14:10
Сигал не Слуцкий по юбкам.
Будет сидеть кто где.
Кто в Алькатрасе..а кто в Госдурке..
Даже
zhrv 10 августа 2018 | 14:13
Лучше бы тот дурак не высовывался. Глядишь, и забыли бы все о его существовании, и проделках.
j_partizan 10 августа 2018 | 14:14
Неужели ещё кто-то ещё верит в американское правосудие и демократию?
ostapbey 10 августа 2018 | 14:17
j_partizan: верит конечно..
Все верят..
Инакше преступники и не сбегали бы на хазу.
Даже..
ostapbey 10 августа 2018 | 14:19
..ХАЗА... -
дом
пpитон pазвpата
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Что такое Хавло Залить
Что значит Хавочка
Что означает Хавырка
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↑ Хаза ↓
Что такое Хазар
Что значит Хазер
Что означает Хазовка
Значение Хай
Хаза
дом пpитон pазвpата
johnbmw Евгений Большаков 10 августа 2018 | 14:17
j_partizan: ... в отличии от россЕйскогА правосудия и демократии????
sg95 10 августа 2018 | 14:24
j_partizan:
Конечно. Кто то верит в загробную жизнь, кто то в реинкарнацию, а кто то в в американское правосудие и демократию... Так бы куйсым, много разных заблуждений. Плохо то, что лживые заокеанские пидорасы эту самую веру силой насаждают, как их пращуры огнем и мечом несли веру в распятого мужика аборигенам..
ostapbey 10 августа 2018 | 14:27
sg95: а кто тебе мешает записаться к Сигалу на прием??
Ты же видный мальчик в трусиках. Не единожды распят.
Не чайник чай и в этом деле даже.
johnbmw Евгений Большаков 10 августа 2018 | 14:29
ostapbey: оно видимо на это скромно и намекает :-)))
hiryrg 10 августа 2018 | 14:20
Бедняжечко попался...
ed10075 10 августа 2018 | 14:20
Скажи, кто твой представитель, и я скажу, кто ты.
Сигал, Депардье, Шрёдер...
ostapbey 10 августа 2018 | 14:24
А вот Берлускони испытывал практически свой подарок(мальчуковая кровать) Путину на прочность??
С бельем на отстирываемость даже.
ihtiostega 10 августа 2018 | 14:28
ed10075: Непонятно выражение "американские власти". Что такое "власти"?