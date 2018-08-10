Американские власти проверяют обвинения о сексуальных домогательствах со стороны актёра Стивена Сигала

На минувшей неделе Москва назначила его спецпосланником по Российско-американским гуманитарным отношениям.

Как отмечает LosAngelesTimes, обвинениями занимается полиция Беверли Хиллз. И они касаются не только Сигала, но и кинопродюсера Харви Вайнштейна. Для него это уже третье преследование.

Между тем, газета отмечает, что власти не раскрывают детали этих обвинений. Но при этом напоминает, для Стивена Сигала это не первый подобный скандал. Ему уже вменяли сексуальные домогательства в том числе изнасилования. Их выдвигали актрисы, другие киноработники и журналистки. Но сам актёр не раз их обвинения отвергал.

Хотя базой для преследования стали высказывания нескольких женщин. А расследование начали в январе. По заявлению рабочей группы, им предстоит долгая кропотливая работа по изучению всех материалов, чтобы вынести суждение.

Впрочем, как отмечает Reuters, пока ни Сигал, ни его представители никак не отреагировали на появление этих сообщений. СМИ напоминают, что два года назад он получил российское гражданство и совсем недавно был назначен спецпредставителем по Российско-американским гуманитарным контактам.

Ранее в МИДе говорили, что среди задач Сигала — содействие развитию отношений России и США в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов.