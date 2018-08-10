В Москве на 61 году скончался актёр и режиссёр Дмитрий Брусникин
Он был художественным руководителем театра «Практика».
Глава Минкульта Владимир Мединский назвал кончину Брусникина «большой потерей для российской культуры».
Театр не может быть консервативным, он должен анализировать происходящее вокруг, говорил в эфире «Эха Москвы» Брусникин.
Прощание с Дмитрием Брусникиным пройдет 12 августа в МХТ им. Чехова.
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