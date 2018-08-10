Центризбирком одобрил еще два варианта формулировки вопроса для пенсионного референдума

Их предлагают инициативные группы Нижегородской и Вологодской областей. Таким образом, в России уже пять инициативных групп, которым предстоит зарегистрироваться в более чем половине субъектов РФ, чтобы организовать плебисцит.

Повышение пенсионного возраста является болезненной, но необходимой мерой, говорит премьер Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев не исключил введения уголовной ответственности за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста.