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14:04, 10 августа 2018

Центризбирком одобрил еще два варианта формулировки вопроса для пенсионного референдума

Их предлагают инициативные группы Нижегородской и Вологодской областей. Таким образом, в России уже пять инициативных групп, которым предстоит зарегистрироваться в более чем половине субъектов РФ, чтобы организовать плебисцит.

Повышение пенсионного возраста является болезненной, но необходимой мерой, говорит премьер Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев не исключил введения уголовной ответственности за увольнение пожилых работников после повышения пенсионного возраста.

Комментарии

5

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zolingen 10 августа 2018 | 14:08

Время тянут

vezdehod 10 августа 2018 | 14:16

Подавайте больше - всё равно в Сад посылать.

platonnekafrin 10 августа 2018 | 14:15

Надо зарегистрировать 77 миллионов инициативных групп, тогда ни одна из них не сможет набрать себе 2 миллиона.
"Рехнулся на минах. Другой бы на его месте давно б подорвался бы, а этого ни одна мина не берет. Везет же дуракам!"

gvs 10 августа 2018 | 14:19

Вопрос на референдум, согласованный с ЦИК:
"Приветствуете ли Вы решение повысить пенсионный возраст до 99 лет?"
Варианты ответов: 1. "Приветствую". 2."Приветствую с радостью, аж кипятком писаю".

parasuk_ 10 августа 2018 | 14:28

Люди борются за свои права. А лузеры и импотенты типа навального с явлинским могут только кукарекать перед кучкой своих шестерок

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