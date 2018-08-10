Сегодня на бирже в Москве значительно подешевели акции металлургических компаний
Ценные бумаги потеряли в цене от 3 до 5%. Эксперты связывают это с предложением помощника президента Андрея Белоусова. О взимании дополнительных налогов с предприятий отрасли ради выполнения нового «майского» указа Владимира Путина. Как пишет сегодня Коммерсант, вопреки обещаниям правительства не повышать налоги на бизнес, Белоусов добился одобрения на изъятие сверхприбылей у металлургов у президента.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня уточнил, что Владимир Путин согласился с предложением проработать идею об изъятии сверхдоходов у металлургических и химических компаний, но само решение пока не принято.
Практика изъятия государством части доходов крупных компаний уже использовалась в России, напомнил в интервью «Эху Москвы» профессор Высшей школы экономики Иван Родионов. По словам Родионова, металлургические компании будут пытаться избежать изъятия доходов или компенсировать их потерю.
Предложение помощника президента РФ А.Белоусова об увеличении налогов для металлургических, химических предприятий и производителей удобрений выгляди вполне логичной мерой правительства в сложившейся плачевной экономической ситуации. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал политолог Дмитрий Орешкин. «В Кремле хорошо понимают, что денег нет, их надо откуда-то выжимать — или из населения, или из бизнеса», — сказал эксперт. По его словам, «первый вариант» уже реализуется в виде пенсионной реформы, в то время как предложение помощника президента связано со вторым. «Нефтегазовый сектор пытаются вежливо поколупать пальчиком с помощью, так называемого, налогового маневра — перенести налоговые платежи на добычу нефти и газа, уменьшить выплаты при таможенной передаче через границу в надежде на то, что государству останется больше. Поскольку лоббистские возможности Сечина несравнимы с лоббистскими возможностями сталеваров, поэтому господин Белоусов предлагает возложить большую часть ответственности не на нефтяников, а на металлургов», — пояснил политолог. При этом, по словам Д.Орешкина, «самое печальное, что это вполне предсказуемо, вполне неизбежно и вполне бесперспективно, потому что первая реакция бизнеса на повышение налоговых отчислений — это расчет выгод и приобретений, и если эти выгоды становятся слишком небольшими, то бизнес просто умирает».
Комментарии8
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platonnekafrin 10 августа 2018 | 14:04
- А что там с галерой?
- Она утонула...
luger_max_otto 10 августа 2018 | 14:21
Спасибо Путину за произошедшее. Что еще он собрался проделать за оставшееся ему не очень- то и долго время...
jjuddgge_ddrredd 10 августа 2018 | 14:05
Почему против нас так легко вводят санкции. Рраз - ввели, вытерев ноги о Путю. Который провозглашался НЕОДНОКРАТНО и самым влиятельным человеком года, и просто человеком года (от Time, например).
Объясняю.
Первое. Потому что все эти номинации и награды "Человек года" - покупаются. Западные MSM - продажны и пропитаны коррупцией. Сейчас это видно оччень хорошо на примере американских Fake News MSM (CNN etc).
Но главное. Западный истэблишмент хорошо понял, что Путя - слабак, трус и банальный коррупционер. А коррупция - это ахиллесова пята нынешней Власти. Запад, надавив на эту пяту, может добиться резалта.
Вспомните, когда Медвед ввёл войска в Грузию, нас все стали уважать, и никто никаких санкций не вводил.
Если бы Военторг и "отпускники" взяли бы Мариуполь, Харьков - никаких бы санкций не было. Запад был бы напуган и сидел бы тихо. Но Путя стал рисовать "хитрые планы" и облажался.
Думаю, Путя не досидит до конца срока, уйдёт как Ельцин, типа по сост. здоровья. Путя хоть и трус, но не дурак, понимает, что дальнейшее его нахождение у Власти - катастрофа лично для него.
Нужен СИЛЬНЫЙ лидер. Сечин например. Да, Сечин -гад. Но для страны это был бы выход. И операция Военторга и "отпускников" по взятию Мариуполя и Харькова просто необходима, это единственный выход, что бы поставить Запад на место. Можно разбомбить парочку украинских авиабаз и долбануть по Киеву аккуратно разок. Вместо того, чтобы клоунадой в Сирии заниматься. Это всего-лишь ИМХО, но других сценариев просто не вижу.
ЗЫ.Рейтинги политиков в своих странах
Трамп - 48% (от Расмуссен)
Макрон - 36%
Тереза Мей - 30%
Меркель - 29%
Наш Путя - 86%
Один из этих рейтингов - фейковый. Домашнее задание для местной ботвы. Чей рейтинг фейковый?...
pycckue_nugopu 10 августа 2018 | 14:09
jjuddgge_ddrredd: и только одинокая русская звезда - хуйло плешивое - сияет ввыси.
blindpew_33 10 августа 2018 | 14:14
Правильно!
Жми, Белоусов, додавливай всех, кого не задавили санкции!
Никаких компромиссов и полумер, на этой земле ничего живого остаться не должно!
neyexo 10 августа 2018 | 14:15
Помощник мог договориться с трейдерами
ss2020 10 августа 2018 | 14:23
решение как всегда догоняет...!)))
zojtch 10 августа 2018 | 14:25
искандеры хохочут