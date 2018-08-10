Сегодня на бирже в Москве значительно подешевели акции металлургических компаний

Ценные бумаги потеряли в цене от 3 до 5%. Эксперты связывают это с предложением помощника президента Андрея Белоусова. О взимании дополнительных налогов с предприятий отрасли ради выполнения нового «майского» указа Владимира Путина. Как пишет сегодня Коммерсант, вопреки обещаниям правительства не повышать налоги на бизнес, Белоусов добился одобрения на изъятие сверхприбылей у металлургов у президента.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня уточнил, что Владимир Путин согласился с предложением проработать идею об изъятии сверхдоходов у металлургических и химических компаний, но само решение пока не принято.

Практика изъятия государством части доходов крупных компаний уже использовалась в России, напомнил в интервью «Эху Москвы» профессор Высшей школы экономики Иван Родионов. По словам Родионова, металлургические компании будут пытаться избежать изъятия доходов или компенсировать их потерю.

Предложение помощника президента РФ А.Белоусова об увеличении налогов для металлургических, химических предприятий и производителей удобрений выгляди вполне логичной мерой правительства в сложившейся плачевной экономической ситуации. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал политолог Дмитрий Орешкин. «В Кремле хорошо понимают, что денег нет, их надо откуда-то выжимать — или из населения, или из бизнеса», — сказал эксперт. По его словам, «первый вариант» уже реализуется в виде пенсионной реформы, в то время как предложение помощника президента связано со вторым. «Нефтегазовый сектор пытаются вежливо поколупать пальчиком с помощью, так называемого, налогового маневра — перенести налоговые платежи на добычу нефти и газа, уменьшить выплаты при таможенной передаче через границу в надежде на то, что государству останется больше. Поскольку лоббистские возможности Сечина несравнимы с лоббистскими возможностями сталеваров, поэтому господин Белоусов предлагает возложить большую часть ответственности не на нефтяников, а на металлургов», — пояснил политолог. При этом, по словам Д.Орешкина, «самое печальное, что это вполне предсказуемо, вполне неизбежно и вполне бесперспективно, потому что первая реакция бизнеса на повышение налоговых отчислений — это расчет выгод и приобретений, и если эти выгоды становятся слишком небольшими, то бизнес просто умирает».