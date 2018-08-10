Бывший член правления компании Интер РАО Карина Цуркан останется в СИЗО до 14 ноября

Такое решение по итогам закрытого заседания огласила судья Анна Антипова. Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже, она находится в столичном следственном изоляторе Лефортово. Свою вину Цуркан категорически отрицает и утверждает, что дело было возбуждено, чтобы сместить ее с занимаемой должности.