Бывший член правления компании Интер РАО Карина Цуркан останется в СИЗО до 14 ноября
Такое решение по итогам закрытого заседания огласила судья Анна Антипова. Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже, она находится в столичном следственном изоляторе Лефортово. Свою вину Цуркан категорически отрицает и утверждает, что дело было возбуждено, чтобы сместить ее с занимаемой должности.
Комментарии1
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novyrusic 10 августа 2018 | 13:42
И правильно, не будет секретные данные о поставках электричества в Румынию сигуранце продавать.
надо всех продавшихся сигуранце и сикуритате на чистую воду вывести.