Компания НордСтрим-2 подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода Северный поток-2 в Дании

Параллельно компания продолжает ждать разрешения этой страны на строительство первого, основного маршрута. Рассмотрение заявки на альтернативный маршрут, по словам представителя компании, займет от 8 до 12 месяцев. Впрочем, в НордСтрим-2 ждут, что Дания все же одобрит первоначальный маршрут Северного потока-2.