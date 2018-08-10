Компания НордСтрим-2 подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода Северный поток-2 в Дании
Параллельно компания продолжает ждать разрешения этой страны на строительство первого, основного маршрута. Рассмотрение заявки на альтернативный маршрут, по словам представителя компании, займет от 8 до 12 месяцев. Впрочем, в НордСтрим-2 ждут, что Дания все же одобрит первоначальный маршрут Северного потока-2.
Комментарии7
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ukov 10 августа 2018 | 13:46
Дания все же одобрит первоначальный маршрут Северного потока-2.
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Вряд ли, пока очень велико влияние Украины на страны ЕС.
novyrusic 10 августа 2018 | 13:53
ukov: Видимо, прощание с СП-2 происходит.
Рассмотрение заявки на альтернативный маршрут, по словам представителя компании, займет от 8 до 12 месяцев.
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Это нгазывается полный писец пришел.
Строительство отодвигается на неопределенное время.
И нет никакой гарантии, что и второй вариант одобрят. С чего бы.
А ведь трепались, что Данию легко обойдут стороной.
оказалось это был обычный треп рашистских пропагандонов.
Да и строить некому уже.
США ведь сказали НИЗЗЯ.
rampa 10 августа 2018 | 13:54
ukov: да ты шо!? Какая-то недострана (по твоему и твоих поддержантов утверждению) главнее нашей великой? Да русофоб и пятая колонна
gs1112 10 августа 2018 | 14:00
А не будет разрешения, так Газпром, по УНИКАЛЬНОМУ маршруту, через Северный полюс, по цене 1 млрд. долл США за 1 км, трубу все таки протянет в Германию, а заодно и ноги.
archibald_dandy_esquire 10 августа 2018 | 14:25
gs1112:
расеяне! готовьтесь снять последние портки - землю жрать будете, а Украине кукиш гибрид покажет - тем более, что у него же лично всё в порядке - купание с собаками по расписанию, очередную базу отдыха Сечинд ему строит - можно там разместить человек 500 отдыхающих, но там будет только гибрид и 600 охранников на лыжах кататься - ему ваших денег не жалко
ostapbey 10 августа 2018 | 13:58
ukov: ..перезрелая невеста Прасковья (в быту именуемая Параша) рожает??
И пора ей на лекцию??
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ostapbey 10 августа 2018 | 13:53
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Выкидышем или абортом.
Пора принимать ставки..
Даже..