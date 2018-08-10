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13:31, 10 августа 2018

Компания НордСтрим-2 подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода Северный поток-2 в Дании

Параллельно компания продолжает ждать разрешения этой страны на строительство первого, основного маршрута. Рассмотрение заявки на альтернативный маршрут, по словам представителя компании, займет от 8 до 12 месяцев. Впрочем, в НордСтрим-2 ждут, что Дания все же одобрит первоначальный маршрут Северного потока-2.

Комментарии

7

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ukov 10 августа 2018 | 13:46

Дания все же одобрит первоначальный маршрут Северного потока-2.
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Вряд ли, пока очень велико влияние Украины на страны ЕС.

novyrusic 10 августа 2018 | 13:53

ukov: Видимо, прощание с СП-2 происходит.

Рассмотрение заявки на альтернативный маршрут, по словам представителя компании, займет от 8 до 12 месяцев.
---------------------
Это нгазывается полный писец пришел.

Строительство отодвигается на неопределенное время.
И нет никакой гарантии, что и второй вариант одобрят. С чего бы.

А ведь трепались, что Данию легко обойдут стороной.
оказалось это был обычный треп рашистских пропагандонов.

Да и строить некому уже.
США ведь сказали НИЗЗЯ.

rampa 10 августа 2018 | 13:54

ukov: да ты шо!? Какая-то недострана (по твоему и твоих поддержантов утверждению) главнее нашей великой? Да русофоб и пятая колонна

gs1112 10 августа 2018 | 14:00

А не будет разрешения, так Газпром, по УНИКАЛЬНОМУ маршруту, через Северный полюс, по цене 1 млрд. долл США за 1 км, трубу все таки протянет в Германию, а заодно и ноги.

archibald_dandy_esquire 10 августа 2018 | 14:25

gs1112:
расеяне! готовьтесь снять последние портки - землю жрать будете, а Украине кукиш гибрид покажет - тем более, что у него же лично всё в порядке - купание с собаками по расписанию, очередную базу отдыха Сечинд ему строит - можно там разместить человек 500 отдыхающих, но там будет только гибрид и 600 охранников на лыжах кататься - ему ваших денег не жалко

ostapbey 10 августа 2018 | 13:58

ukov: ..перезрелая невеста Прасковья (в быту именуемая Параша) рожает??
И пора ей на лекцию??
.
Что такое потуги. Как дышать при потугах. Чем отличаются потуги от схваток
10 августа 20170

Логичное завершение каждой беременности ― роды. Это довольно сложный процесс, который нуждается не только в квалификации акушера, принимающего роды, но и в грамотности и сосредоточенности женщины. Важным моментом в родах выступает появление родовых потуг. Но многие женщины не всегда понимают, чем они отличаются от схваток и какова их роль в процессе родоразрешения. Поэтому давайте разберемся, что такое потуги и как они проявляются. А также рассмотрим, как себя правильно вести, когда потуги уже начались..

ostapbey 10 августа 2018 | 13:53

Во что упрутся потуги ввести трубу в Европу??
Выкидышем или абортом.
Пора принимать ставки..
Даже..

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