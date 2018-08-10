В карельском городе Кондопога сегодня утром сгорела деревянная церковь Успения Божьей Матери 18 века
Это была одна из самых высокий деревянных церквей русского севера, ее высота – 42 метра. Она считалась выдающимся памятником народного деревянного зодчества конца 18 века.
Главный специалист регионального управления по охране объектов культурного наследия сказала агентству ТАСС, что церковь можно восстановить. Вопрос упирается только в деньги и время.
Комментарии13
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sagen 10 августа 2018 | 13:42
Я еще помню время, когда такая новость меня бы очень расстроила.
igorrrpadlowitchs 10 августа 2018 | 13:51
sagen: раз сгорела, значит это было богоугодное дело! Ведь попы всегда рассказывают, что всё свершается по деланию бога!
novyrusic 10 августа 2018 | 14:03
igorrrpadlowitchs: Церк4овь сгорела дотла.
Это видно на видео, которое есть в сети.
Ничего восстановить нельзя.
Можно построить новую, но это не называется " восстановить".
Это будет копия , и не более.
nokola 10 августа 2018 | 13:44
Ужасно. Лядины, Кондопога... Кижам приготовиться?
sharko_2 10 августа 2018 | 13:44
В ФСБ.
Рад сообщить, что враг народа Невзоров А. своим возмутительным поповедением довёл народное достояние всех православных до самосожжения.
Прошу дать ему десяточку (лучше двадцаточку).
Доброжелатель.
ltvjrhfn2 10 августа 2018 | 13:49
sharko_2:
как смешно вы пошутили, очередь за пивом вам аплодирует. а так же вокзальные бомжи, с примкнувшими к ним проститутками.
neitral_n 10 августа 2018 | 13:47
И даже Бог не смилостивился над горящей церковью Святой Руси....(((
danko1 10 августа 2018 | 13:55
В РПЦ давно не Богу молятся, а своему коллеге в Кремле, от которого их богатство зависит.
Потому это не уничтожение церкви, а уничтожение памятника архитектуры.
agamasat 10 августа 2018 | 13:53
Время тут не причем. Все упирается в денежную сумму, которую можно будет попилить. Ради этого церковь могла и сгореть.
sapiens17 10 августа 2018 | 13:54
Знаковое событие.
Церкви горят.
Грустно.
ivar1964 10 августа 2018 | 14:01
Некогда РПЦ заниматься какой-то развалюхой 18-го века. Тут голова болит по более серьезному поводу: из рук уплывает Киево-Печерская Лавра и все прочие храмы в Украине! Доходы теряем!
rusof_ob 10 августа 2018 | 14:03
Сколько раз попам советовали не курить в деревянных постройках.
peresvet73 10 августа 2018 | 14:10
Не сгорела, а попы сожгли! Надо им и Исаакий передавать...
//Сан Саныч! Давай червонец, пожалуйста, керосинка буду покупать.//