В карельском городе Кондопога сегодня утром сгорела деревянная церковь Успения Божьей Матери 18 века

Это была одна из самых высокий деревянных церквей русского севера, ее высота – 42 метра. Она считалась выдающимся памятником народного деревянного зодчества конца 18 века.

Главный специалист регионального управления по охране объектов культурного наследия сказала агентству ТАСС, что церковь можно восстановить. Вопрос упирается только в деньги и время.