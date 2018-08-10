В Европейском союзе обеспокоены состоянием здоровья украинского кинорежиссера Олега Сенцова
В Европейском союзе обеспокоены состоянием здоровья украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который держит голодовку с 14 мая. Об этом говорится в коммюнике официального представителя европейской внешнеполитической службы. Евросоюз ожидает, что международные стандарты в области прав человека будут соблюдаться на Крымском полуострове, и все незаконно задержанные граждане Украины будут незамедлительно освобождены, — отмечается в заявлении представителя Евросоюза.
Сенцов, отбывающий 20-летний срок по обвинению в организации террористического сообщества в Крыму, своей голодовкой добивается освобождения украинцев, которых удерживают в России по политическим причинам.
Комментарии8
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m_doc 10 августа 2018 | 13:38
Мы тоже обеспокоены.... уж не мутант ли он... засланец из какой-нить нехорошей галактики...
abuvgrobu 10 августа 2018 | 13:39
Тюрьма Мэйз, в Северной Ирландии, 1981 год..
Голодовка ирландцев- только вода и соль
Имя Организация Начало голодовки Дата смерти Продолжительность голодовки
Бобби Сэндс ИРА 1 марта 5 мая 66 дней
Фрэнсис Хьюз ИРА 15 марта 12 мая 59 дней
Рэймонд Маккриш ИРА 22 марта 21 мая 61 день
Пэтси О’Хара ИНОА 22 марта 21 мая 61 день
Джо Макдоннелл ИРА 8 мая 8 июля 61 день
Мартин Хёрсон ИРА 28 мая 13 июля 46 дней
Кевин Линч ИНОА 23 мая 1 августа 71 день
Киран Дохерти ИРА 22 мая 2 августа 73 дня
Томас Макэлви ИРА 8 июня 8 августа 62 дня
Майкл Девайн ИНОА 22 июня 20 августа 60 дней
kottigr1 10 августа 2018 | 14:14
abuvgrobu: Вот как голодают "несгибаемые" путинисты.. ! Учитесь !
Находящийся в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут обратился к генеральному консулу РФ в Нью-Йорке с просьбой помочь улучшить условия его содержания, сообщила жена арестованного Алла Бут после очередного свидания с мужем. Его главная претензия - к скудному питанию.
По словам Аллы Бут, ее муж придерживается вегетарианской диеты. "Виктор не получает ни витаминов, ни фруктов, даже тех, которые указаны в его меню. Ему запрещены дополнительные передачи, а в тюремном магазине можно купить только "колу", чипсы и "сникерсы".
lion64__2 10 августа 2018 | 13:39
Всё присланное сало и пыво свидомый сожрал. Надо ещё добавить? Так Макарон ему лягушек привезёт с фуагра.
liberastanakol 10 августа 2018 | 13:40
Прокладки на Йехе тоже обеспокоены..ощень..
forum_participant 10 августа 2018 | 13:47
Он такой же голодающий, как и инвалид Юля. Наверняка ест ночью, под одеялом..
piterjanis 10 августа 2018 | 13:55
ага прям весь союз обеспокоен.
lnmanusnostras1 10 августа 2018 | 14:18
А здоровьем савченко и павленского не обеспокоены