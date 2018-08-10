В Европейском союзе обеспокоены состоянием здоровья украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который держит голодовку с 14 мая. Об этом говорится в коммюнике официального представителя европейской внешнеполитической службы. Евросоюз ожидает, что международные стандарты в области прав человека будут соблюдаться на Крымском полуострове, и все незаконно задержанные граждане Украины будут незамедлительно освобождены, — отмечается в заявлении представителя Евросоюза.

Сенцов, отбывающий 20-летний срок по обвинению в организации террористического сообщества в Крыму, своей голодовкой добивается освобождения украинцев, которых удерживают в России по политическим причинам.