Путин не давал согласия на рост нагрузки на металлургический и химический сектора, а поручил проработать этот вопрос

Президент России не принимал решений, связанных с увеличением нагрузки на металлургический, горнодобывающий и химический сектора, а поручил проработать этот вопрос в правительстве. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ было опубликовано письмо помощника президента России Андрея Белоусова, в котором содержалось предложение увеличить налоговую нагрузку на 500 миллиардов рублей на указанные сектора. На публикуемом письме стояла резолюция главы государства.