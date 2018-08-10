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13:30, 10 августа 2018

Путин не давал согласия на рост нагрузки на металлургический и химический сектора, а поручил проработать этот вопрос

Президент России не принимал решений, связанных с увеличением нагрузки на металлургический, горнодобывающий и химический сектора, а поручил проработать этот вопрос в правительстве. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ было опубликовано письмо помощника президента России Андрея Белоусова, в котором содержалось предложение увеличить налоговую нагрузку на 500 миллиардов рублей на указанные сектора. На публикуемом письме стояла резолюция главы государства.

Комментарии

24

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sedoff 10 августа 2018 | 13:38

Ага! То есть, Путин не сказал - отнимите у них деньги! Он сказал - А посмотрите, вон у них нельзя ли денег отнять?

danko1 10 августа 2018 | 13:41

sedoff: Значит, вопрос решен.
А в конечном итоге через подорожание товаров население само будет оплачивать вместо повышения уровня жизни своё дальнейшее обнищание.
Да еще большую часть отнятого на виолончели направят.

roman_i_olga 10 августа 2018 | 13:50

danko1: 73 года красного коммунистического безумия и еще 8 ельцинского бандитизма

mihvol_64 10 августа 2018 | 14:11

roman_i_olga:
И "успешное" продолжение в быдлозапутнмкой рашке!
Ну а какая в принципе для большинства бездумного быдлорэлектората ВВП, разница, от чего экономике в стране, потенциально самой богатой в мире ВСЕМ, что необходимо и достаточно для процветания, наступил 3,14здец?
Может "в рашковском оркестре" что т о поменять давно пора?

dmast79 10 августа 2018 | 13:55

danko1: Олигархов можно и нужно доить.
Народ только "За!" будет, если грамотно всё делать!

sedoff 10 августа 2018 | 14:10

dmast79: Да, плодовит, видать, был ваш дедушка Шариков П.П. Вон, сколько вас наплодил! )))))

zolingen 10 августа 2018 | 14:14

dmast79: плюнут, развернутся и свалят последние вменяемые.

archibald_dandy_esquire 10 августа 2018 | 13:57

danko1:
" Президент России не принимал решений..."

вот это абсолютно верно - гибрид не принимает решений, ничего не подписывает и прямо не приказывает - но все лизоблюды (читай - лизо*опы) следят за дрожанием левой задней ноги и наперегонки кидаются исполнять ими угаданное, как правило, никогда не ошибаясь - убить Политковскую, посадить девчонок Pussy Riot, убить Немцова, замучить Сенцова или девчонку из чекистской организации "новое величие" - гибрид особенно женский пол не любит... у него другая ориентация - глобальная политика, а не то, что вы правильно подумали ;)

vezdehod 10 августа 2018 | 14:23

Это мальчик Дима, малость похулиганил, не поставив в известность дедушку Вову.

(комментарий скрыт)

glotze7 10 августа 2018 | 13:39

ПесЬков - Не, царь не в курсе. А я чо? Я первый раз об этом слышу. Пора гнать этих бесполезных придурков. Всех.

tinon 10 августа 2018 | 14:28

glotze7:
Умных на их место не пустят.

platonnekafrin 10 августа 2018 | 13:45

Того и гляди, Песков заявит: "Хуиз мистер Путин!" Прям так и скажет, что президент - хуиз. Тревожно на душе...

inga_92_1 10 августа 2018 | 13:47

На публикуемом письме стояла резолюция главы государства.
"Еётамнет"

vinning7 10 августа 2018 | 13:48

Король не то чтобы голый, а его вообще как бы нетути

mihvol_64 10 августа 2018 | 14:15

vinning7:
Так его до сих пор "нетути" и в пенсионном деле. И в деле подонков - вагнеровцев и в Сирии и в ЦАР.
Зачем кгбшному глАВНюку добровольно лезть в им же нас...ое, теплое и жидкое?

abuvgrobu 10 августа 2018 | 13:49

Понятно))) с оффшорами правительство не справилось и решило пощипать тех, кто поближе)))
следующий шаг прогнозируем - правительство не справится и с этим проектом - отраслевые лобби сильнее правительства. Поэтому, после того, как в очередной раз не справится следующей эпохальной идеей будет - в очередной раз ощипать население.

dmast79 10 августа 2018 | 13:57

abuvgrobu: Национализировать, к чертям собачьим - и точка!

dwon 10 августа 2018 | 13:51

Давал, давал. Ему не хватает 1,5 триллиона на реконструкцию резиденции Ново Огарева.

(комментарий скрыт)

tks 10 августа 2018 | 13:56

Да ладно тебе заливать, пескоструйко?
А скрепа "Согласен" на документе - подделка?

rampa 10 августа 2018 | 13:58

Путин не согласился на рост нагрузки, а раз поручил проработать этот вопрос значит с целью уменьшения. Путин хороший, а плохой Медведев опять ему назло делает

ostapbey 10 августа 2018 | 14:02

rampa: вообшшето, не царское это дело Россией заниматься..
Не тот размер величины мирового масштаба....
И рост. Даже..

poster6996 10 августа 2018 | 14:16

Как с часами патриарха. Вроде нет часов, а вроде есть. Так и тут - вроде есть резолюция, а вроде нет... Коперфильд курит нервно в сторонке... Цирк.

saboteur 10 августа 2018 | 14:18

Пора, пора у холопов "сверхдоходы" отнимать. А то страна в кольце врагов, а любовь к царю только пуще, чем прежде. И любовь эта с каждым годам будет обходится дидамвоевали всё дороже.

(комментарий скрыт)

vlabumur 10 августа 2018 | 14:27

Блюдет и совесть, и закон,
И все увидели, что он

Не предает, не продается

И под хвалу врагов не гнется.
Питаясь мудростью веков,
Свободен от любых оков,
Уравновешен, как природа,
Творит он благо для народа.
Мы долго ждали. Наконец
Пришел не брат и не отец,
Не бог, не царь, не обличитель,
А скромный родины спаситель. (С)

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