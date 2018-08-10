Водителю автобуса, который вчера наехал на пешеходов в Мытищи, может грозить до двух лет заключения

По одной из версий ЧП, у автобуса отказали тормоза. Три человека пострадали, большинство дети.

Пешеходный переход, по нему идёт больше десятка человек. В этот момент к переходу приближается автобус, не сбавляя скорости водитель буквально впечатывает нескольких людей в маршрутку, которая стоит впереди. Под колёсами автобуса оказалась девушка. Автобус проезжает по ней. И едет дальше. Ещё двух отбросило на тротуар. Видео наезда на пешеходов с камер наблюдения появилось в соцсетях и СМИ. Пострадали в том числе двое несовершеннолетних. Одного ребёнка врачи готовят к переводу в столичную больницу, другой в реанимации в подмосковной клинике, сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу здравоохранения Московской области. Следственный комитет начал проверку по факту наезда на людей у автовокзала в Мытищах, сообщили в ведомстве агентству ТАСС. Там уточнили, что автобусом управлял мужчина 29ти лет. По данным подмосковной полиции, у транспортного средства по предварительной версии отказали тормоза. О том же пишут в соцсетях. Один из пользователей рассказал, что водитель якобы неоднократно сообщал руководству о технических проблемах, но его так и не услышали.

В декабре водитель автобуса наехал на людей возле станции метро славянский бульвар в Москве. Четыре человека погибли, 10 пострадали. Водителя судят, ему грозит до семи лет лишения свободы. Ещё один инцидент в столице произошёл в июне, в разгар чемпионата мира по футболу. Водитель на Ильинке врезался в группу иностранных болельщиков. Семь человек пострадали.