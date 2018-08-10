Водителю автобуса, который вчера наехал на пешеходов в Мытищи, может грозить до двух лет заключения
По одной из версий ЧП, у автобуса отказали тормоза. Три человека пострадали, большинство дети.
Пешеходный переход, по нему идёт больше десятка человек. В этот момент к переходу приближается автобус, не сбавляя скорости водитель буквально впечатывает нескольких людей в маршрутку, которая стоит впереди. Под колёсами автобуса оказалась девушка. Автобус проезжает по ней. И едет дальше. Ещё двух отбросило на тротуар. Видео наезда на пешеходов с камер наблюдения появилось в соцсетях и СМИ. Пострадали в том числе двое несовершеннолетних. Одного ребёнка врачи готовят к переводу в столичную больницу, другой в реанимации в подмосковной клинике, сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу здравоохранения Московской области. Следственный комитет начал проверку по факту наезда на людей у автовокзала в Мытищах, сообщили в ведомстве агентству ТАСС. Там уточнили, что автобусом управлял мужчина 29ти лет. По данным подмосковной полиции, у транспортного средства по предварительной версии отказали тормоза. О том же пишут в соцсетях. Один из пользователей рассказал, что водитель якобы неоднократно сообщал руководству о технических проблемах, но его так и не услышали.
В декабре водитель автобуса наехал на людей возле станции метро славянский бульвар в Москве. Четыре человека погибли, 10 пострадали. Водителя судят, ему грозит до семи лет лишения свободы. Ещё один инцидент в столице произошёл в июне, в разгар чемпионата мира по футболу. Водитель на Ильинке врезался в группу иностранных болельщиков. Семь человек пострадали.
Комментарии4
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lenin3 10 августа 2018 | 13:07
А механик и начальник колонны как бы ни при чём...
vedma2017 10 августа 2018 | 13:13
Может, что-то изменится, когда сроки наказания будут как за умышленное убийство ? Ведь, посмотрев видео с трагедией, сомнений в этом не остается.
paol 10 августа 2018 | 13:22
да видел я эти "автобусы" в Мытищах... Это просто пц. Мерзкие вонючие сараи на колесах. Не преувеличиваю. Все ржавое, грязное, скрипит, дребезжит. И их там таких - сотни!
andy66 10 августа 2018 | 13:33
как за танец в храме (((