В карельской Кондопоге сгорела деревянная церковь 18-го века

В тушении пожара участвовали более 30 человек и 12 единиц техники. Здание сгорело полностью. Успенская церковь являлась одной из самых высоких деревянных церквей на севере России — ее высота была более 40 метров. По одной из версий, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем со стороны туристов.