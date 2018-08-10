В карельской Кондопоге сгорела деревянная церковь 18-го века
В тушении пожара участвовали более 30 человек и 12 единиц техники. Здание сгорело полностью. Успенская церковь являлась одной из самых высоких деревянных церквей на севере России — ее высота была более 40 метров. По одной из версий, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем со стороны туристов.
Комментарии5
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igorrrpadlowitchs 10 августа 2018 | 13:13
Исходя из поповской логики- на то воля бога!
dew_point 10 августа 2018 | 13:13
Свет несет та церковь которая горит.
lager23 10 августа 2018 | 13:21
Символично, к сожалению!
kaputvsemu 10 августа 2018 | 13:25
Могли и до зимы подождать - хотя бы погрелись.
zkotor 10 августа 2018 | 13:36
Это знак всем божий, очнитесь, люди и наведите в своей стране порядок, вышвырните плешивого сатану с его чертями иначе Бог просто плюнет на эту рашку