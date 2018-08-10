Суд оставил в СИЗО до 14 ноября бывшего члена правления Интер РАО Карину Цуркан, которую обвиняют в шпионаже

Лефортовский суд Москвы оставил в СИЗО до 14 ноября бывшего члена правления Интер РАО Карину Цуркан, которую обвиняют в шпионаже. Заседание по ходатайству ФСБ прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат государственную тайну. Напомним, Цуркан содержится в следственном изоляторе Лефортово, свою вину она не признает.