В СК должен начаться допрос руководителя Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского Андрея Коняхина

В эти минуты в Следственном комитете должен начаться допрос руководителя Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского Андрея Коняхина. Это связано с расследованием дела о гибели в Центральноафриканской республике российских журналистов. Правоохранительные органы этой страны готовы к совместной работе с российскими коллегами. Об этом говорила ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Напомним, в МИДе считают, что россияне были убиты при попытке ограбления. Отметим, что Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко приехали в ЦАР снимать фильм о деятельности частной военной компании Вагнера.