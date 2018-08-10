В СК должен начаться допрос руководителя Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского Андрея Коняхина
В эти минуты в Следственном комитете должен начаться допрос руководителя Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского Андрея Коняхина. Это связано с расследованием дела о гибели в Центральноафриканской республике российских журналистов. Правоохранительные органы этой страны готовы к совместной работе с российскими коллегами. Об этом говорила ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Напомним, в МИДе считают, что россияне были убиты при попытке ограбления. Отметим, что Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко приехали в ЦАР снимать фильм о деятельности частной военной компании Вагнера.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
stebinmaku 10 августа 2018 | 13:07
В эти минуты его уже начали пытать..
dataan 10 августа 2018 | 13:08
Ходор и по сей день кровь людскую проливает. Убийца!
blinorozhiy_chmo 10 августа 2018 | 13:10
МБХ - Вор /дважды доказано в суде/
Умолчим про заказные убийства...
danko1 10 августа 2018 | 13:10
Бастрыкин расследует своим методом, о котором сам рассказывал, что сам убивает и сам расследует.
Его сотрудники-бандиты тоже действуют методом своего бандита-начальника.
blinorozhiy_chmo 10 августа 2018 | 13:14
danko1: Пук...
danko1 10 августа 2018 | 13:26
danko1: Сколько портянок, баранов тупых, выгнали на защиту матерого вора и бандита Пригожина. Защищают кормильца.
liberastanakol 10 августа 2018 | 13:35
danko1: Даунко...ты такая даунко. Был такой Вовка Вдемченко...тоже болезненный борцун.. года три высирался на йехе... по двести комментов в день штамповал!
detul 10 августа 2018 | 13:55
danko1: Так это общемировой метод. Украинцы сами убивают, сами расследуют. Британцы сами убивают, сами расследуют. И только редкие страны типа ЦАР, для расследования приглашают иностранных специалистов. Хотя соврал. Украина приглашает иностранных следователей.
ukov 10 августа 2018 | 13:21
stebinmaku:
В эти минуты его уже начали пытать..
_______________________________________
надеюсь,что как Сенцова голодовкой?
dedctolet 10 августа 2018 | 13:24
А Княхин что натворил.Неужели кремлёвских подозревает?
detul 10 августа 2018 | 13:57
dedctolet: Коняхин отправил журналистов на убой …. и подсказал специалистов.
dr_nemos 10 августа 2018 | 13:28
А допрос Вагнера когда?