Помощник президента Белоусов предложил изъять у бизнеса больше 500 миллиардов рублей на выполнение «майских указов»

Помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у бизнеса больше 500 миллиардов рублей на выполнение «майских указов». Сверхдоходы собираются забрать у металлургических и химических компаний.

В письме президентского помощника говорится о необходимости изъять «сверхдоходы», полученные бизнесом благодаря высоким ценам и девальвации рубля. В послании перечислены 14 производителей — это почти все крупнейшие металлургические, угольные и химические компании.



Как пишет РБК, Владимир Путин поставил на документе резолюцию «согласен». Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил, что Путин не принимал никаких решений, а лишь поручил проработать этот вопрос в правительстве.

Бизнес отреагировал на предложения Белоусова резко негативно. Владелец НЛМК Владимир Лисин заявил, что предложенный метод выглядит «поощрением неэффективности». В РСПП предупредили, что инициатива может привести к уходу инвесторов с российского рынка. В целом же, как пишет «Коммерсант», эта идея стала для бизнеса сюрпризом. По словам источников ТАСС, Минпромторг сегодня обсудит предложение на совещании с компаниями.

В случае изъятия «сверхдоходов» основная нагрузка ляжет на «Норникель», АЛРОСА и «Сибур».