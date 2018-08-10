Помощник президента Белоусов предложил изъять у бизнеса больше 500 миллиардов рублей на выполнение «майских указов»
Помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у бизнеса больше 500 миллиардов рублей на выполнение «майских указов». Сверхдоходы собираются забрать у металлургических и химических компаний.
В письме президентского помощника говорится о необходимости изъять «сверхдоходы», полученные бизнесом благодаря высоким ценам и девальвации рубля. В послании перечислены 14 производителей — это почти все крупнейшие металлургические, угольные и химические компании.
Как пишет РБК, Владимир Путин поставил на документе резолюцию «согласен». Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил, что Путин не принимал никаких решений, а лишь поручил проработать этот вопрос в правительстве.
Бизнес отреагировал на предложения Белоусова резко негативно. Владелец НЛМК Владимир Лисин заявил, что предложенный метод выглядит «поощрением неэффективности». В РСПП предупредили, что инициатива может привести к уходу инвесторов с российского рынка. В целом же, как пишет «Коммерсант», эта идея стала для бизнеса сюрпризом. По словам источников ТАСС, Минпромторг сегодня обсудит предложение на совещании с компаниями.
В случае изъятия «сверхдоходов» основная нагрузка ляжет на «Норникель», АЛРОСА и «Сибур».
Комментарии25
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pro_hanov 10 августа 2018 | 13:07
«Конгресс, немцы какие-то. Голова пухнет. Отобрать всё, да поделить» (с) Шариков
Кто потом готов вложиться в экономику под управлением тов. Шарикова?
lenin3 10 августа 2018 | 13:10
pro_hanov: он же обратно и вложится,великий экономист.Ну,или китайцы,предварительно удалив Шарикова от управления экономикой и страной...)))
danko1 10 августа 2018 | 13:16
lenin3: Вместо того, чтобы награбленное ворьём во власти вернуть в бюджет.
Это триллионы будут, если у всяких деток и воров-папашей, бабушек кабаевых и прочих изъять.
А так опять, как с повышением НДС, которое хотят на повышение жизненного уровня населения по майскому указу направить, население само своим дальнейшим обнищанием будет оплачивать.
Да еще большую часть отнятого на виолончели направят.
gs1112 10 августа 2018 | 14:07
Интересно, чего они к металлургам пристали, это ведь не самый высокодоходный бизнес. Вот игра на виолончели это да. Один Ралдугин треть всей суммы легко закроет. А виолончелистов в России пруд пруди.
igorrrpadlowitchs 10 августа 2018 | 13:11
pro_hanov: ну чем не рэкет?
sedoff 10 августа 2018 | 13:16
Помощник президента Андрей Белоусов - Здравствуйте, Полиграф Полиграфыч!
ss2020 10 августа 2018 | 13:08
изъять у бизнеса больше... и перекрасить забор в зелёный цвет!)))
yralez 10 августа 2018 | 13:10
Для кого Майские указы ?
Для бюджетников, т. е. для полицаев и иже с ними.
Пусть они сами эти деньги заберут
vincenttt 10 августа 2018 | 13:11
Вот так очередная гэбистская прошмандовка надрывается сохранить воровской режим своего хозяина... И соответственно свою личную возможность воровать..
tks 10 августа 2018 | 13:15
А кроме как отнимать, путинские управленцы ещё что-то умеют?
drgonish 10 августа 2018 | 13:28
tks:
Тут управленцы всех мастей уже разевали варежку на деньги этих компаний.
tks 10 августа 2018 | 13:42
drgonish: Неудивительно. Сами эти компании также достались "управленцам" из ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ.
platonnekafrin 10 августа 2018 | 13:20
"Все для фронта! Всё для победы!" - этот известный лозунг тыла, творчески переосмыслил интендант Белоусов: "Вся для Родины! Все для Путина!"
severnaj 10 августа 2018 | 13:24
platonnekafrin: Не думаю, что он о Путине заботится больше чем о себе. Проостоо при нем этот "помощщщничек" может воровать, а при другом может сесть на нары.
platonnekafrin 10 августа 2018 | 13:30
severnaj: Истошные вопли интендантов лишь выражают панику у их превосходительств, а стырить после лозунга - служебный этикет.
askol2016 10 августа 2018 | 13:24
Надо не из бизнеса вынимать излишки, а из личных карманов бизнесменов. А то жалуются, что у них бизнес загибается, на развитие не хватает, а сами, в золоте купаются. На личные дворцы-яхты-самолеты у них деньги есть, а на бизнес - государство, помоги! Прогрессивная шкала налогов, как во Франции, очень нужна!
andy66 10 августа 2018 | 13:29
тем самым открыто признано, что никакого бизнеса в РФ нет. Есть чекистские кошельки, которые тут-же отдают деньги как только чекисты погрозят им пальцем...
rusof_ob 10 августа 2018 | 13:30
На расии никогда ничего не меняется, "грабь награбленное".
lager23 10 августа 2018 | 13:30
«Сурпрайз» подкрался незаметно, как элемент деменции путинизма!
Скоро пиндосы запретят банкам РФ работать с долларом США и никакая платёжная система «Мир» не поможет вылезти из кучи дерьма, что выработал презердент!
doctorsvet 10 августа 2018 | 14:16
lager23: \\скоро пиндосы запретят банкам РФ работать с долларом США\\
Спасибо пиндосам, что предупредили заранее. Вопрос--- сколько долларов США сознательные путриоты оставят на банковских счетах и сколько-- в банках из под огурцов ?
ss2020 10 августа 2018 | 13:30
вообщето вове кабаеву и челяди висилица в гааге за боинг и украину... а вы майские указы...!)))
mitja_76 10 августа 2018 | 13:36
... потом они пришли за химиками и металлургами... я молчал, ведь я не химик и не металлург...
agronom 10 августа 2018 | 13:36
С таким трудом владельцами были созданы все эти компании , что это будет бесчеловечный шаг на который мы никогда не согласимся, даже если придется отказаться от пенсий.
kochar 10 августа 2018 | 13:47
И эти певуны хотят,чтобы приличные люди руку им подавали?
forum_participant 10 августа 2018 | 14:03
Если не изъять свердоходы, то они уйдут за границу. В России бизнес такой - урвать и удрать. Гайдар с Чубайсом придумали. Может сами, а может американцы надоумили.