Эммануэль Макрон намерен сегодня обсудить с Владимиром Путиным судьбу украинского режиссёра Олега Сенцова
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен сегодня обсудить с Владимиром Путиным судьбу украинского режиссёра Олега Сенцова.
Сенцов был осуждён на 20 лет за терроризм. Сегодня 89 день его голодовки в колонии. Он требует о освободить всех украинских политзаключённых в России.
Напомним, ранее Макрон уже говорил с Путиным о Сенцове. Он отмечал, что совместный диалог должен помочь в решении непростой ситуации.
Накануне в Кремле заявили, что получили письмо матери Сенцова с просьбой о помиловании.
Владимир Путин проведёт телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Действительно будет разговор с Макроном», — сказал Д.Песков журналистам.
Он также отметил, что у президента запланирован ещё один международный телефонный разговор, но не уточнил с кем.
Комментарии7
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dataan 10 августа 2018 | 12:38
Не будет Путин ни с кем обсуждать судьбу террориста.
a_111111 10 августа 2018 | 12:40
dataan: это зависит
antimalin 10 августа 2018 | 12:51
Будет зависеть от того, на какие уступки России будет готов Макрон.
Просто так террориста Сенцова отпустить, чтобы его потом посадить в украинскую тюрьму, как "голодавшую" Надю Савченко?
platonnekafrin 10 августа 2018 | 12:40
"Кум докушал огурец
И закончил с мукою :
"Оказался наш Отец
Не отцом, а сукою..."
А это ж Гений всех времен,
Лучший друг на веки!
Все стоим ревмя ревем,
И вохровцы, и зэки.
Но тут шарахнули запал,
Применили санкции,-
Я упал, и он упал,
Завалил полстанции...
Ну, скостили нам срока,
Приписали в органы,
Я живой еще пока,
Но, как видишь, дерганный..."
skuulll 10 августа 2018 | 12:40
Заодно бы обсудили судьбу великого " художника" и великой " лётчицы", томящихся в застенках Франции и Украины, а то после того, как финансирование иссякло хомячки перестали за них глотки рвать...
venezianez49 10 августа 2018 | 12:50
Почему именно Макрон так хлопочет ?
Франция - спонсор и покровитель террористов ?
Или он пообещал взамен выдать (назвать имена) убийц из ЦАР, связанных с его французской агентурой в Африке ?
liberastanakol 10 августа 2018 | 12:55
Эммануэль Макрон намерен сегодня обсудить с Владимиром Путиным судьбу украинского режиссёра Олега Сенцова
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Да.. прямо будут сидеть часа три обсуждать его судьбу, и с прокладками с Йеха чатиться с советами.