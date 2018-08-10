Президент Франции Эммануэль Макрон намерен сегодня обсудить с Владимиром Путиным судьбу украинского режиссёра Олега Сенцова.



Сенцов был осуждён на 20 лет за терроризм. Сегодня 89 день его голодовки в колонии. Он требует о освободить всех украинских политзаключённых в России.

Напомним, ранее Макрон уже говорил с Путиным о Сенцове. Он отмечал, что совместный диалог должен помочь в решении непростой ситуации.

Накануне в Кремле заявили, что получили письмо матери Сенцова с просьбой о помиловании.

Владимир Путин проведёт телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Действительно будет разговор с Макроном», — сказал Д.Песков журналистам.

Он также отметил, что у президента запланирован ещё один международный телефонный разговор, но не уточнил с кем.