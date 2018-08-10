Медведев: Повышение пенсионного возраста является болезненной, но необходимой мерой
Повышение пенсионного возраста является болезненной, но необходимой мерой. Об этом сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев: «Такого рода изменения в пенсионном законодательстве, даже если человек хочет работать, большинство людей не радуют, это правда. Как справедливо заметил Владимир Владимирович Путин, это никого не радует и среди членов правительства. Но есть решения, которые по разным причинам необходимы. Это как горькое лекарство. Если человек заболел, то он не хочет его пить, но понимает, что если это лекарство не выпить, то все может закончиться гораздо хуже. Так и вот эти изменения». Медведев подчеркнул, что законопроект был одобрен Госдумой пока только в первом чтении, и он продолжает обсуждаться экспертами.
Комментарии15
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dwon 10 августа 2018 | 12:35
Медведев: Повышение пенсионного возраста является болезненной, но необходимой мерой
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Димон борзеет. На грубость нарывается. Путин же сказал, что пока он президент никаких повышений не будет. А Путин слово держит и на ветер его не бросает.
danko1 10 августа 2018 | 12:50
dwon: А горькое лекарство в виде возврата в бюджет награбленного, превышающего по стоимости официальные доходы, продажи множества президентских дворцов и гигантских авиа и автопарков президента и правительства, а также отставки президента и правительства, разваливших экономику, сами не хотят принять?
Подло и мерзко предлагать затянуть пояс населению, жить без пенсии и работы, когда сами в жиру катаются и награбленным захлёбываются.
igorrrpadlowitchs 10 августа 2018 | 12:52
dwon: нахождение такого идиота, как димон- болван на посту премьера правительства России является не только болезненной , но и безумной мерой!
viteck 10 августа 2018 | 12:54
- Дмитрий Анатольевич, помните свой прошлый мега-законопроект с отменой перевода времени. Как результаты, стали коровы лучше доиться?
- На этот раз фиаско не случится, будьте уверены. Уж пенсионеров выдоим по полной. ©
cromwel 10 августа 2018 | 12:54
dwon: ну да, помню как Вова говорил что для него главное говорить народу правду, какой бы тяжелой она не была. Особенно устами Жирика и медведева.
ss2020 10 августа 2018 | 12:38
дима: я хоть и болезненный, но вове очень необходимый!)))
platonnekafrin 10 августа 2018 | 12:38
Вот так рождаются гибриды:
Ты жива еще, моя старушка?
Выпьем с горя; где же кружка?
oleg_andreevich 10 августа 2018 | 12:39
Для кого болезненной? Димон, себя полечи - может, тогда народу полегчает.
sapiens17 10 августа 2018 | 12:39
Медведев поддержал уголовное наказание за увольнение пожилых сотрудников
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/10/08/2018/5b6d12f49a794709d8235ea8?from=main
И кто после этого примет на работу работника за 50?!
cromwel 10 августа 2018 | 12:51
Да что там за 50, за 40 лет уже брать нехотят.ens17:
hz6691 10 августа 2018 | 12:41
Ну не на уточках же экономить!
tag188 10 августа 2018 | 12:44
Это как горькое лекарство. Если человек заболел, то он не хочет его пить, но понимает, что если это лекарство не выпить, то все может закончиться гораздо хуже.
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Вот так, россияне. Только глотать это горькое лекарство придется вам, а улучшения будут у Димона.
agamasat 10 августа 2018 | 12:54
В отставку! Вместе с Думой!
vincenttt 10 августа 2018 | 12:54
Посадить бы тебя жидёныш Мендель с твоей самкой Линник на путинскую пенсию и тогда бы ты, оборзевшая мерзота ощутила бы что такое "болезненно"!
belovnikita 10 августа 2018 | 12:55
отрубание карликовой гидроцефальной "является болезненной, но необходимой мерой"