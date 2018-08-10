Медведев: Повышение пенсионного возраста является болезненной, но необходимой мерой

Повышение пенсионного возраста является болезненной, но необходимой мерой. Об этом сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев: «Такого рода изменения в пенсионном законодательстве, даже если человек хочет работать, большинство людей не радуют, это правда. Как справедливо заметил Владимир Владимирович Путин, это никого не радует и среди членов правительства. Но есть решения, которые по разным причинам необходимы. Это как горькое лекарство. Если человек заболел, то он не хочет его пить, но понимает, что если это лекарство не выпить, то все может закончиться гораздо хуже. Так и вот эти изменения». Медведев подчеркнул, что законопроект был одобрен Госдумой пока только в первом чтении, и он продолжает обсуждаться экспертами.