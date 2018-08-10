Министерства получили письмо Белоусова с предложением о взимании дополнительных доходов с металлургических компаний

Министерства получили письмо помощника президента Андрея Белоусова с предложением о взимании дополнительных доходов с горно-металлургических и химических компаний. Об этом передает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Между тем, резко против этого выступили в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Там считают, что дополнительные налоговые изъятия приведут к массовому уходу инвесторов с рынка. Отметим, что акции металлургических компаний рухнули сегодня на бирже на 3-5%.