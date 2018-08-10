Министерства получили письмо Белоусова с предложением о взимании дополнительных доходов с металлургических компаний
Министерства получили письмо помощника президента Андрея Белоусова с предложением о взимании дополнительных доходов с горно-металлургических и химических компаний. Об этом передает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Между тем, резко против этого выступили в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Там считают, что дополнительные налоговые изъятия приведут к массовому уходу инвесторов с рынка. Отметим, что акции металлургических компаний рухнули сегодня на бирже на 3-5%.
Комментарии6
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ramses333 10 августа 2018 | 12:41
Позвольте, как же этот Белоусов (в девичестве Шариков) в очистке работал?
ss2020 10 августа 2018 | 12:45
андрейка белоусиков - талант: нести херню не так уж сложно... за такие деньги!)))
elenaprekrasnaya2009 10 августа 2018 | 12:48
Молодцы! С одной стороны Трамп повышает импортныные пошлины на нашу сталь, а с другой - родное руководство хочет изъять у отрасли "излишки".
Вопрос - кто больше вредит металлургам РФ ?
sapiens17 10 августа 2018 | 12:57
elenaprekrasnaya2009: Он выполняет распоряжения. Один - ограничивает пенсии и экономит, другой - собирает на майские указы. Это их работа. Так что не он вредит, а Система, увы, продолжает разрушать то, что ещё осталось от СССР.
ivar1964 10 августа 2018 | 12:50
Не иначе, как этот Белоусов является иностранным агентом! Нанести такой удар по отечественной промышленности может только глубоко законспирированный шпион. ЦРУ и Госдеп сумели ввести такого агента в окружение самого Путина! Высокий класс!
tks 10 августа 2018 | 12:56
За путинский угар нужно платить тяжёлым кумаром.