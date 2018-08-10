Z Архив новостей новости
5 37 6 3816
12:04, 10 августа 2018

У дочери депутата Леонида Слуцкого нашли элитный особняк в Подмосковье

Как пишет «Новая газета», стоимость недвижимости оценивается примерно в 140 миллионов рублей.

Двухэтажный особняк Ирины Слуцкой расположен в элитном подмосковном поселке «Миллениум парк» на Новорижском шоссе. Площадь дома составляет 591 квадратный метр. «Новой газете» удалось найти сведения о недвижимости дочери депутата в Росреестре.

Ирина Слуцкая купила особняк в 2014 году. На тот момент ей было всего 23 года. Она работала ассистентом главного редактора глянцевого журнала Harper's Bazaar. «Новая» также изучила декларации о доходах ее отца. Из документов следует, что больше всего он заработал в 2015 году – 5,5 миллионов рублей. При таких доходах Леониду Слуцкому пришлось бы копить на подмосковную дачу для своей дочери около 25 лет, не совершая никаких других трат.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией нашел элитное жилье и у жены депутата Лидии Лысковой. Речь идет о трехэтажном пентхаусе в жилом комплексе «Кутузовская ривьера» в Москве — его стоимость составляет около 400 миллионов рублей.

Весной этого года три журналистки обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах. Комиссия по этике Госдумы нарушений в поведении депутата не нашла.

Комментарии

37

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

johnbmw Евгений Большаков 10 августа 2018 | 12:09

Эка невидаль ... гораздо СЛОЖНЕЕ найти "дочку депутата" у которой НЕТ подобной собственности ...

danko1 10 августа 2018 | 12:17

johnbmw: Талантливые детки у правящих воров.
Мафия 2-ой волны в виде этих мразей уже получает бизнес и власть в России.
Ничего при правлении мафиози и бандита Путина, с его крышей, холуи его не боятся.
В цивилизованной стране они бы все, во главе с паханом кремлевским, на зоне были.
Вместе с детками.

tvitov66 10 августа 2018 | 12:18

danko1: хорошо что нашли, а то может потеряла бедняжка ...

yralez 10 августа 2018 | 12:09

Учитесь.....баб обжимать.

Это путинская РФ.

viktorova 10 августа 2018 | 12:10

Какой-нибудь маленький городок позже вышел на пенсию, чтобы оплатить имущество только одного только слуцкого.

(комментарий скрыт)

shmuel63 10 августа 2018 | 12:11

Зайчутка. Может и ее кто-то по лобку гладит - вот и квартира.

ivfn 10 августа 2018 | 12:17

shmuel63:
// Может и ее кто-то по лобку гладит - вот и квартира.//
Вот именно. Она взрослая женщина. В чем проблема,Что так все возбудились.
// При таких доходах Леониду Слуцкому пришлось бы копить на подмосковную дачу для своей дочери около 25 лет, //
А с чего взяли ,что он копил. ?

johnbmw Евгений Большаков 10 августа 2018 | 12:19

ivfn: А с чего взяли ,что он копил. ? / - таки УКРАЛ?????

ivfn 10 августа 2018 | 12:29

johnbmw:
Речь о дочери. С чего это взято ,что Слуцкий ей копил. ? Бойфренд подарил. Может такое быть? Может
ДЕТСКИЙ САД!!!! Нет не так ЯСЕЛЬНАЯ ГРУППА!!!!!!

johnbmw Евгений Большаков 10 августа 2018 | 12:31

ivfn: и чего только в этом мире быть НЕ может :-))

ivfn 10 августа 2018 | 12:46

johnbmw:
Бузова
В год она зарабатывает почти четыре миллиона долларов, и теперь известно как.
И что?
А какие доходы Божены? А какие доходы Рябцевой? А какие доходы были у Рыбки?
Вопрос. В чем вина дочки Слуцкого. ? Не тех родителей выбрала.

ivfn 10 августа 2018 | 12:50

johnbmw: johnbmw:
От детей отвалите. Детей хоть оставьте в покое. Революционеры хреновы
Хотя может посмотрим как там Даша Навальная с розовыми волосами шастает. У нас бабы в нашей деревне Кузякино говорят ,что она девочек любит.

ivfn 10 августа 2018 | 12:32

johnbmw:
Хотя я вашу мыслю понял.
Курица не птица ,баба не человек.

johnbmw Евгений Большаков 10 августа 2018 | 12:35

ivfn: угу ... а Скрипалей могли Ми6 отравить ... или скажите НЕ могли???? ;-)))

УСПЕХОВ вам в вашем понимании ... ;-))

ivfn 10 августа 2018 | 12:40

johnbmw:
Скрипали это кто????

platonnekafrin 10 августа 2018 | 12:12

Депутат немного подрабатывал альфоносом у состоятельных коллег. Вот так и насосал на домик дочке и на пентхаус незадачливой супружнице.

topolivan 10 августа 2018 | 12:16

Бедный Слуцкий, перебивался с воды на хлеб. И так постоянно.

wrongway1 10 августа 2018 | 12:16

Зайчутка на подмосковной даче

tag188 10 августа 2018 | 12:16

А где портянки с комментариями?
Ну ка расскажите нам, что это все провокация Госдепа.

ss2020 10 августа 2018 | 12:18

узнав эту новость, бабушка кабаевой недвусмысленно улыбнулась!))) есть ещё порядочные мужики в стране!)))

timwlad85 10 августа 2018 | 12:28


И так ,коли конкурентам господина Слуцкого не удалось завалить господина Слуцкого через обвинения в сексуальных домогательством ,то теперь опять и снова двинули большевистские лозунги отобрать и поделить.
Ипотечные кредиты всему ответ.
К стати господа,а чё вы не вякаете о ворах которые сами отдали деньги господам ворам которых не посадили типа Полонского,которые затем свалили за рубеж покупать острова в Океании и при этом сами отдавшие деньги мошенникам требуют жильё от государства,называя себя обманутыми дольщиками.
Так ,что господа,вы чё хотите терроризируя депутатов в Государственной Думе решить проблемы с мошенниками будучи сами мошенниками погнавшиеся за жирными предложениями ?!
Ну так они тоже в ипотечном кредите и тоже теряют из за таких же мошенников полонских на Украине,США,в Германии ,в Великобритании.
Блин,эти протестанты вообще уже из берегов выходят коли сами всё пожрут и просрут ,а затем от алчной зависти начинают других терроризировать кто по уму деньгами распоряжается.
Господа Протестанты,скоро Моисей придёт обучать вас уму разуму и как имуществом распоряжаться.
Вас об этом уже и Патриарх Кирилл предупреждал.

igorkot____1 10 августа 2018 | 12:39

timwlad85: Слышь портянка пенсионного возраста, Слуцкому понадобилось бы 100 лет, чтобы заработать на такую недвижимость.

timwlad85 10 августа 2018 | 12:51

igorkot____1: Слышь портянка пенсионного возраста, Слуцкому понадобилось бы 100 лет, чтобы заработать на такую недвижимость.
-------------------
Ну это зависит от ума.
Твоего igorkot____1 ума хватает только гадить всем так как тебя жаба алчности душит.
Наверняка ты igorkot____1 с баптистской секты.
Баптисты аж слюнями от жадности давятся смотря на чужое добро.

don_ballon 10 августа 2018 | 12:49

timwlad85: М-да... А где ваш здоровый портяночный антисемитизм? Слуцкий-вторая после Рабинович фамилия в России. В то время, как коренные славяне живут в избах и гадят в дырку стульчака на улице...

timwlad85 10 августа 2018 | 12:54

don_ballon: М-да... А где ваш здоровый портяночный антисемитизм? Слуцкий-вторая после Рабинович фамилия в России. В то время, как коренные славяне живут в избах и гадят в дырку стульчака на улице...
-------------
Вот именно ,что у меня здравый смысл,но не антисемитизм,так как евреи в конкуренции с другими евреями и свинную голову в синагогу подкинут.

gregor 10 августа 2018 | 12:30

У дочери депутата Леонида Слуцкого нашли элитный особняк в Подмосковье
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Раз 86 % хочУт ,пущай ворует на здоровье .
У 86 % и ворует же , н раз оно .это большинство хочУт , то и ляпи ,не жалко .

s011ma 10 августа 2018 | 12:34

Как хорошо быть депутатом,
Как хорошо быть депутатом,
Лучшей работы,
Я вам, сеньоры,
Не назову!
Буду я точно депутатом,
Стану я точно депутатом...

riots 10 августа 2018 | 12:36

– Не надо, товарищи, завидовать. Дач всего двадцать две, и строится еще только семь, а нас в МАССОЛИТе три тысячи.

– Три тысячи сто одиннадцать человек, – вставил кто-то из угла.

– Ну вот видите, – проговорила Штурман, – что же делать? Естественно, что дачи получили наиболее талантливые из нас...

– Генералы! – напрямик врезался в склоку Глухарев-сценарист. (С)

doxerom 10 августа 2018 | 12:40

Этот "депутат" еще не нарах... , нет, все следователи заняты посадками молодежи за репост картинок и прочего..

dr_nemos 10 августа 2018 | 12:42

Вот почему, как патриот, так точно вор!

borhudarov 10 августа 2018 | 12:45

Вечером пожалуется на травлю. Попросит у коллег защиты и сочувствия. Беедненький...

oleg_andreevich 10 августа 2018 | 12:51

Зато Слуцкий не гей. Безопасности и суверенитету страны не угрожает. Традиции не подрывает. А семейные ценности так укрепляет, что эти ценности и пересчитать-то трудно.

don_ballon 10 августа 2018 | 12:52

Новость в стиле "Собака покусала человека". Вот если бы мелкая Слуцкая жила в хрущёвке на первом этаже без балкона где-нибудь за Мытищами, причём, вместе с мамой, мы бы челюсти-то и потеряли...

bja_1950 10 августа 2018 | 12:53

Ну что сказать? Молодец! Воровать научился мастерски! Настоящий российский парламентарий!

kaplan911 10 августа 2018 | 12:55

Жируют......на костях россиян.
Сущность путинизма.

hiryrg 10 августа 2018 | 12:56

Да подумаешь 140 млн. "домик"...У Писькова намного круче!

cromwel 10 августа 2018 | 12:57

А я думал что у нее "волга" газ 21 и прицеп "скиф".

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 6 августа Поздравить…

5 538 6 7666 06.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

+ Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны «На эту войну необходимо будет реагировать: экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами»…

5 106 6 7356 10:54
8читать ;смотреть
Kмедведев, экономика, сша, политика, санкции, видео, события
Новости

Медведев: Если санкции против России со стороны США будут усилены, то придётся принимать ответные меры Медведев добавил, что Россия в последние 100 лет существовала в условиях постоянного санкционного давления…

5 81 6 6167
Блоги

Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год) О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ

5 100 6 9474 07.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…

5 109 6 10500 05.08
Kсирия, общество, власть, мнения
Блоги

Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…

5 325 6 31408 09.08
Kсша, рф, санкции, скрипаль, политика, события
Интервью Персонально ваш

Захар Прилепин гость: Захар Прилепин писатель

Им нужны ЧВК – нам нужны ЧВК, им нужны разведчики – нам нужны разведчики, они ведут себя некорректно – мы ведем себя некорректно. Это мир…

5 118 6 12291 09.08
#слушать 41:41 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Навальный играющий Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..

5 117 6 13317 08.08
Kполитика, пенсии, навальный, события
Блоги

Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении 10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...

5 290 6 35665 07.08
Kвласть, общество, грузия, нато, события
Голосование
Считаете ли вы новые санкции США справедливыми?
5 54 6 6667 09.08
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер

Отдельным чиновникам выгодны потоки беженцев. Они не думают, что будет потом, что будет через 10 лет. Это люди-однодневки, которым важно сейчас набить свои карманы…

5 62 6 8132 08.08
#слушать 42:14 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ
Kукраина, видео, сетевизор, политика, передачи
Голосование
Кто начал войну в 2008 году?
5 71 6 9569 08.08
Новости

ФБК Алексея Навального провел свое социологическое исследование и выяснил среднюю зарплату по стране По данным Росстата, средняя зарплата составляет 45 840 рублей в месяц, однако это совершенно не соответствует действительности, — заявил ранее Навальный…

5 42 6 5754
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Екатерина Проничева: Москва стала очень дружелюбна к тем, кто в ней живет Москва – очень красивый город, он стал очень человечным. Я живу в центре, мне больше всего нравится то, что в выходной день можно собраться и пойти погулять…

5 81 6 11587 09.08
Kмосква, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Путин больше не Национальный Лидер. Свободу детям! Можно поднимать Россию с колен, можно проводить Прямые линии, можно вернуть Крым, можно построить мост и встретиться с Трампом, но какой ты Национальный Лидер, если у тебя в тюрьме сидят дети, девушки?..

5 35 6 5046 11:33
Kсуды, тюрьмы, рф, общество, власть, законы, события
Блоги

Кусок эфира

Василий Уткин: «Центр управления расследованиями», в моем понимании, совершил преступление Меня трудно упрекнуть в избыточной опасливости, но нельзя брать на себя ответственность в такой ситуации. Вернее, нужно взять на себя ответственность, помешав этому. Это верная смерть, это колоссальный риск…

5 100 6 38482 03.08
Kжурналистика, расследования, мнения

Популярное за неделю

Новости

Скончался актер, режиссер, сценарист и педагог Дмитрий Брусникин Он был худруком театра «Практика»...

5 0 6 47737
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Водитель врет — он и есть соучастник. И у меня вопрос — почему наш грозный МИД, вместо того, чтобы требовать выдачи водителя, это вранье некритически повторяет и рассказывает нам бред…

5 154 6 146398 04.08
#слушать 47:32 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 69 6 11464 06.08
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Пенсионная реформа: предпосылки Для того чтобы хоть как то  защитить людей пока еще не пенсионного возраста, но в силу определённых причин не востребованных в рамках новой экономики, в научной литературе рядом ученых был предложен термин «безусловный базовый доход», который несомненно является эволюцией пенсионной системы…

5 15 6 427653 09.08
Kпенсии, общество, история, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Внеземная форма тупости Внеземная форма тупости Если молодежи до этой поры вся эта державность и вся эта дерьмовая духовность была просто фиолетова, теперь ей все это будет просто ненавистно…

5 213 6 169158 06.08
Kрпц, власть, видео, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7171958
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3605925

Сегодня в эфире