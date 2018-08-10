У дочери депутата Леонида Слуцкого нашли элитный особняк в Подмосковье
Как пишет «Новая газета», стоимость недвижимости оценивается примерно в 140 миллионов рублей.
Двухэтажный особняк Ирины Слуцкой расположен в элитном подмосковном поселке «Миллениум парк» на Новорижском шоссе. Площадь дома составляет 591 квадратный метр. «Новой газете» удалось найти сведения о недвижимости дочери депутата в Росреестре.
Ирина Слуцкая купила особняк в 2014 году. На тот момент ей было всего 23 года. Она работала ассистентом главного редактора глянцевого журнала Harper's Bazaar. «Новая» также изучила декларации о доходах ее отца. Из документов следует, что больше всего он заработал в 2015 году – 5,5 миллионов рублей. При таких доходах Леониду Слуцкому пришлось бы копить на подмосковную дачу для своей дочери около 25 лет, не совершая никаких других трат.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией нашел элитное жилье и у жены депутата Лидии Лысковой. Речь идет о трехэтажном пентхаусе в жилом комплексе «Кутузовская ривьера» в Москве — его стоимость составляет около 400 миллионов рублей.
Весной этого года три журналистки обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах. Комиссия по этике Госдумы нарушений в поведении депутата не нашла.
Комментарии37
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johnbmw Евгений Большаков 10 августа 2018 | 12:09
Эка невидаль ... гораздо СЛОЖНЕЕ найти "дочку депутата" у которой НЕТ подобной собственности ...
danko1 10 августа 2018 | 12:17
johnbmw: Талантливые детки у правящих воров.
Мафия 2-ой волны в виде этих мразей уже получает бизнес и власть в России.
Ничего при правлении мафиози и бандита Путина, с его крышей, холуи его не боятся.
В цивилизованной стране они бы все, во главе с паханом кремлевским, на зоне были.
Вместе с детками.
tvitov66 10 августа 2018 | 12:18
danko1: хорошо что нашли, а то может потеряла бедняжка ...
yralez 10 августа 2018 | 12:09
Учитесь.....баб обжимать.
Это путинская РФ.
viktorova 10 августа 2018 | 12:10
Какой-нибудь маленький городок позже вышел на пенсию, чтобы оплатить имущество только одного только слуцкого.
shmuel63 10 августа 2018 | 12:11
Зайчутка. Может и ее кто-то по лобку гладит - вот и квартира.
ivfn 10 августа 2018 | 12:17
shmuel63:
// Может и ее кто-то по лобку гладит - вот и квартира.//
Вот именно. Она взрослая женщина. В чем проблема,Что так все возбудились.
// При таких доходах Леониду Слуцкому пришлось бы копить на подмосковную дачу для своей дочери около 25 лет, //
А с чего взяли ,что он копил. ?
johnbmw Евгений Большаков 10 августа 2018 | 12:19
ivfn: А с чего взяли ,что он копил. ? / - таки УКРАЛ?????
ivfn 10 августа 2018 | 12:29
johnbmw:
Речь о дочери. С чего это взято ,что Слуцкий ей копил. ? Бойфренд подарил. Может такое быть? Может
ДЕТСКИЙ САД!!!! Нет не так ЯСЕЛЬНАЯ ГРУППА!!!!!!
johnbmw Евгений Большаков 10 августа 2018 | 12:31
ivfn: и чего только в этом мире быть НЕ может :-))
ivfn 10 августа 2018 | 12:46
johnbmw:
Бузова
В год она зарабатывает почти четыре миллиона долларов, и теперь известно как.
И что?
А какие доходы Божены? А какие доходы Рябцевой? А какие доходы были у Рыбки?
Вопрос. В чем вина дочки Слуцкого. ? Не тех родителей выбрала.
ivfn 10 августа 2018 | 12:50
johnbmw: johnbmw:
От детей отвалите. Детей хоть оставьте в покое. Революционеры хреновы
Хотя может посмотрим как там Даша Навальная с розовыми волосами шастает. У нас бабы в нашей деревне Кузякино говорят ,что она девочек любит.
ivfn 10 августа 2018 | 12:32
johnbmw:
Хотя я вашу мыслю понял.
Курица не птица ,баба не человек.
johnbmw Евгений Большаков 10 августа 2018 | 12:35
ivfn: угу ... а Скрипалей могли Ми6 отравить ... или скажите НЕ могли???? ;-)))
УСПЕХОВ вам в вашем понимании ... ;-))
ivfn 10 августа 2018 | 12:40
johnbmw:
Скрипали это кто????
platonnekafrin 10 августа 2018 | 12:12
Депутат немного подрабатывал альфоносом у состоятельных коллег. Вот так и насосал на домик дочке и на пентхаус незадачливой супружнице.
topolivan 10 августа 2018 | 12:16
Бедный Слуцкий, перебивался с воды на хлеб. И так постоянно.
wrongway1 10 августа 2018 | 12:16
Зайчутка на подмосковной даче
tag188 10 августа 2018 | 12:16
А где портянки с комментариями?
Ну ка расскажите нам, что это все провокация Госдепа.
ss2020 10 августа 2018 | 12:18
узнав эту новость, бабушка кабаевой недвусмысленно улыбнулась!))) есть ещё порядочные мужики в стране!)))
timwlad85 10 августа 2018 | 12:28
И так ,коли конкурентам господина Слуцкого не удалось завалить господина Слуцкого через обвинения в сексуальных домогательством ,то теперь опять и снова двинули большевистские лозунги отобрать и поделить.
Ипотечные кредиты всему ответ.
К стати господа,а чё вы не вякаете о ворах которые сами отдали деньги господам ворам которых не посадили типа Полонского,которые затем свалили за рубеж покупать острова в Океании и при этом сами отдавшие деньги мошенникам требуют жильё от государства,называя себя обманутыми дольщиками.
Так ,что господа,вы чё хотите терроризируя депутатов в Государственной Думе решить проблемы с мошенниками будучи сами мошенниками погнавшиеся за жирными предложениями ?!
Ну так они тоже в ипотечном кредите и тоже теряют из за таких же мошенников полонских на Украине,США,в Германии ,в Великобритании.
Блин,эти протестанты вообще уже из берегов выходят коли сами всё пожрут и просрут ,а затем от алчной зависти начинают других терроризировать кто по уму деньгами распоряжается.
Господа Протестанты,скоро Моисей придёт обучать вас уму разуму и как имуществом распоряжаться.
Вас об этом уже и Патриарх Кирилл предупреждал.
igorkot____1 10 августа 2018 | 12:39
timwlad85: Слышь портянка пенсионного возраста, Слуцкому понадобилось бы 100 лет, чтобы заработать на такую недвижимость.
timwlad85 10 августа 2018 | 12:51
igorkot____1: Слышь портянка пенсионного возраста, Слуцкому понадобилось бы 100 лет, чтобы заработать на такую недвижимость.
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Ну это зависит от ума.
Твоего igorkot____1 ума хватает только гадить всем так как тебя жаба алчности душит.
Наверняка ты igorkot____1 с баптистской секты.
Баптисты аж слюнями от жадности давятся смотря на чужое добро.
don_ballon 10 августа 2018 | 12:49
timwlad85: М-да... А где ваш здоровый портяночный антисемитизм? Слуцкий-вторая после Рабинович фамилия в России. В то время, как коренные славяне живут в избах и гадят в дырку стульчака на улице...
timwlad85 10 августа 2018 | 12:54
don_ballon: М-да... А где ваш здоровый портяночный антисемитизм? Слуцкий-вторая после Рабинович фамилия в России. В то время, как коренные славяне живут в избах и гадят в дырку стульчака на улице...
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Вот именно ,что у меня здравый смысл,но не антисемитизм,так как евреи в конкуренции с другими евреями и свинную голову в синагогу подкинут.
gregor 10 августа 2018 | 12:30
У дочери депутата Леонида Слуцкого нашли элитный особняк в Подмосковье
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Раз 86 % хочУт ,пущай ворует на здоровье .
У 86 % и ворует же , н раз оно .это большинство хочУт , то и ляпи ,не жалко .
s011ma 10 августа 2018 | 12:34
Как хорошо быть депутатом,
Как хорошо быть депутатом,
Лучшей работы,
Я вам, сеньоры,
Не назову!
Буду я точно депутатом,
Стану я точно депутатом...
riots 10 августа 2018 | 12:36
– Не надо, товарищи, завидовать. Дач всего двадцать две, и строится еще только семь, а нас в МАССОЛИТе три тысячи.
– Три тысячи сто одиннадцать человек, – вставил кто-то из угла.
– Ну вот видите, – проговорила Штурман, – что же делать? Естественно, что дачи получили наиболее талантливые из нас...
– Генералы! – напрямик врезался в склоку Глухарев-сценарист. (С)
doxerom 10 августа 2018 | 12:40
Этот "депутат" еще не нарах... , нет, все следователи заняты посадками молодежи за репост картинок и прочего..
dr_nemos 10 августа 2018 | 12:42
Вот почему, как патриот, так точно вор!
borhudarov 10 августа 2018 | 12:45
Вечером пожалуется на травлю. Попросит у коллег защиты и сочувствия. Беедненький...
oleg_andreevich 10 августа 2018 | 12:51
Зато Слуцкий не гей. Безопасности и суверенитету страны не угрожает. Традиции не подрывает. А семейные ценности так укрепляет, что эти ценности и пересчитать-то трудно.
don_ballon 10 августа 2018 | 12:52
Новость в стиле "Собака покусала человека". Вот если бы мелкая Слуцкая жила в хрущёвке на первом этаже без балкона где-нибудь за Мытищами, причём, вместе с мамой, мы бы челюсти-то и потеряли...
bja_1950 10 августа 2018 | 12:53
Ну что сказать? Молодец! Воровать научился мастерски! Настоящий российский парламентарий!
kaplan911 10 августа 2018 | 12:55
Жируют......на костях россиян.
Сущность путинизма.
hiryrg 10 августа 2018 | 12:56
Да подумаешь 140 млн. "домик"...У Писькова намного круче!
cromwel 10 августа 2018 | 12:57
А я думал что у нее "волга" газ 21 и прицеп "скиф".