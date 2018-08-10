У дочери депутата Леонида Слуцкого нашли элитный особняк в Подмосковье

Как пишет «Новая газета», стоимость недвижимости оценивается примерно в 140 миллионов рублей.

Двухэтажный особняк Ирины Слуцкой расположен в элитном подмосковном поселке «Миллениум парк» на Новорижском шоссе. Площадь дома составляет 591 квадратный метр. «Новой газете» удалось найти сведения о недвижимости дочери депутата в Росреестре.

Ирина Слуцкая купила особняк в 2014 году. На тот момент ей было всего 23 года. Она работала ассистентом главного редактора глянцевого журнала Harper's Bazaar. «Новая» также изучила декларации о доходах ее отца. Из документов следует, что больше всего он заработал в 2015 году – 5,5 миллионов рублей. При таких доходах Леониду Слуцкому пришлось бы копить на подмосковную дачу для своей дочери около 25 лет, не совершая никаких других трат.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией нашел элитное жилье и у жены депутата Лидии Лысковой. Речь идет о трехэтажном пентхаусе в жилом комплексе «Кутузовская ривьера» в Москве — его стоимость составляет около 400 миллионов рублей.

Весной этого года три журналистки обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах. Комиссия по этике Госдумы нарушений в поведении депутата не нашла.