Главный редактор Центра Управления Расследованиями Андрей Коняхин идет сегодня в Следственный комитет
Его вызвали на допрос по делу об убийстве съемочной группы в Центральноафриканской республике.
Андрей Коняхин уже третий сотрудник ЦУРа, вызванный в СК. Ранее следователи допросили Сергея Канева и Анастасию Горшкову. Оба проходят по делу в статусе свидетелей. Причем, с Канева в СК пытались взять подписку о неразглашении, но тот отказался. Вопросы, которые задают журналистам Центра управления расследованиями в следственном комитете, связаны с организацией и финансированием командировки в ЦАР съемочной группы. Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев поехали снимать документальный фильм о деятельности ЧВК «Вагнер» в республике. Журналистов убили 30 июля. С этого времени официальные российские лица выдвигали самые разные версии произошедшего. Однако проверенной информации практически нет. Вчера представитель МИД Мария Захарова объявила на брифинге, что в ЦАР нашли ноутбук, жесткий диск и мобильный телефон одного из убитых журналистов. При этом, известно, что компьютер был с собой только у Орхана Джемаля. Сейчас все найденные предметы находятся в полиции ЦАР.
Напомним, источник «Медиазоны» рассказал, что сотрудники российского СК прилетели в ЦАР. Там они допросили водителя съемочной группы, арестованного в столице страны Банги. Однако Андрей Коняхин сказал, что ему ничего об этом не известно.
Комментарии4
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olegleon 10 августа 2018 | 12:11
"с организацией и финансированием командировки в ЦАР съемочной группы"
жалко, что Эхо не знает фамилию того, кто финансировал. очень жалко. ну может проведёт расследование и установит эту фамилию. может наберётся смелости и даже напечатает её рядом со словами "убитые журналисты"?
venezianez49 10 августа 2018 | 12:24
olegleon: "...Эхо не знает..." ...........................................................................................
Ходорковский - "рукопожатный" тип из ближнего к ним круга потенциальных лидеров ожидаемой ими смуты в России, занимающийся "просвещением" и имеющий надёжную материальную базу для подрывной работы.
На этом сайте его будут выгораживать до последнего.
oleg_andreevich 10 августа 2018 | 12:34
olegleon: да что вы! Уже 4 года прошло с убийства на Донбассе журналиста Стенина, а Эхо так и не набралось смелости сказать кто его финансировал. И теперь так же будет.
m_doc 10 августа 2018 | 12:53
oleg_andreevich: А ты повернись к Эху ушами и глазами, Мож, инфа и не будет пролетать мимо пустой черепушки.