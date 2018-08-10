Главный редактор Центра Управления Расследованиями Андрей Коняхин идет сегодня в Следственный комитет

Его вызвали на допрос по делу об убийстве съемочной группы в Центральноафриканской республике.

Андрей Коняхин уже третий сотрудник ЦУРа, вызванный в СК. Ранее следователи допросили Сергея Канева и Анастасию Горшкову. Оба проходят по делу в статусе свидетелей. Причем, с Канева в СК пытались взять подписку о неразглашении, но тот отказался. Вопросы, которые задают журналистам Центра управления расследованиями в следственном комитете, связаны с организацией и финансированием командировки в ЦАР съемочной группы. Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев поехали снимать документальный фильм о деятельности ЧВК «Вагнер» в республике. Журналистов убили 30 июля. С этого времени официальные российские лица выдвигали самые разные версии произошедшего. Однако проверенной информации практически нет. Вчера представитель МИД Мария Захарова объявила на брифинге, что в ЦАР нашли ноутбук, жесткий диск и мобильный телефон одного из убитых журналистов. При этом, известно, что компьютер был с собой только у Орхана Джемаля. Сейчас все найденные предметы находятся в полиции ЦАР.

Напомним, источник «Медиазоны» рассказал, что сотрудники российского СК прилетели в ЦАР. Там они допросили водителя съемочной группы, арестованного в столице страны Банги. Однако Андрей Коняхин сказал, что ему ничего об этом не известно.