Акции металлургических компаний рухнули в начале торгов на Московской бирже

Это произошло на фоне предложения помощника президента Андрея Белоусова изъять у представителей отрасли в бюджет около полутриллиона рублей.

Первые минуты торгов на Московской бирже оказались критическими для металлургической отрасли. Лидером снижения стала компания «Полюс» — ее акции упали аж на 9%. Ценные бумаги «Норникеля» упали более чем на 4,5%, «Мечела» – на 5,5%. Впрочем, постепенно падение замедлилось, а компании отыгрывают свои потери: по данным Московской биржи на 11:35 акции «Полюса» и «Алроса» падают на 3-3,5%, «Норникеля» — на 2,5%.

Напомним, чуть ранее собеседники РБК и агентства Bloomberg сообщили о письме помощника президента Андрея Белоусова, в котором он предложил Владимиру Путину изъять сверхдоходы металлургических и химических компаний на выполнение майских указов. По мнению Белоусова, эти отрасли несут меньшую налоговую нагрузку, чем нефтяная. Изъять полтриллиона рублей предлагается у 14 компаний, причем основная нагрузка, согласно документу, должна лечь на «Норникель», «Алросу» и «Сибур». Как отмечает РБК, Путин поставил на письме Белоусова резолюцию «Согласен», хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков это отрицает.

Источники ТАСС ранее сообщали о том, что предложение Белоусова может быть рассмотрена уже сегодня на совещании в Минпромторге.