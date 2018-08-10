Акции металлургических компаний рухнули в начале торгов на Московской бирже
Это произошло на фоне предложения помощника президента Андрея Белоусова изъять у представителей отрасли в бюджет около полутриллиона рублей.
Первые минуты торгов на Московской бирже оказались критическими для металлургической отрасли. Лидером снижения стала компания «Полюс» — ее акции упали аж на 9%. Ценные бумаги «Норникеля» упали более чем на 4,5%, «Мечела» – на 5,5%. Впрочем, постепенно падение замедлилось, а компании отыгрывают свои потери: по данным Московской биржи на 11:35 акции «Полюса» и «Алроса» падают на 3-3,5%, «Норникеля» — на 2,5%.
Напомним, чуть ранее собеседники РБК и агентства Bloomberg сообщили о письме помощника президента Андрея Белоусова, в котором он предложил Владимиру Путину изъять сверхдоходы металлургических и химических компаний на выполнение майских указов. По мнению Белоусова, эти отрасли несут меньшую налоговую нагрузку, чем нефтяная. Изъять полтриллиона рублей предлагается у 14 компаний, причем основная нагрузка, согласно документу, должна лечь на «Норникель», «Алросу» и «Сибур». Как отмечает РБК, Путин поставил на письме Белоусова резолюцию «Согласен», хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков это отрицает.
Источники ТАСС ранее сообщали о том, что предложение Белоусова может быть рассмотрена уже сегодня на совещании в Минпромторге.
Комментарии47
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platonnekafrin 10 августа 2018 | 12:07
Военный коммунизм и в форме гибридного путинизма останется кретинизмом.
johnbmw Евгений Большаков 10 августа 2018 | 12:10
platonnekafrin: +1! ... очень яркая иллюстрация творящегося в стране в целом ...
ura_russians 10 августа 2018 | 12:45
johnbmw:
эхо в своём амплуа - в заголовке «рухнули», в тексте «упали»
:)))))
даа
на 3,5% - это рухнули!
:))))
что же тогда произошло с экономикой Украины после последнего майдауна?
:))))
viktorova 10 августа 2018 | 12:07
Прорыв экономики по путински.
ura_russians 10 августа 2018 | 12:48
viktorova: Прорыв экономики по путински.
—-
????
какая связь с новостью????
Если про экономику при Путине, то она выросла в 18 раз с 2000 года (ввп России в $), выплатили долги, Россия обладает рекордными ЗВР!
и всё это под санкциями запада
рядом демократическая украина - полная жопа и нищета без санкций
viktorova 10 августа 2018 | 12:50
ura_russians: /какая связь с новостью/
Действительно, какая связь путина с экономикой? Никакой...
arye_11 10 августа 2018 | 12:07
Рубль резко падает, турецкая лира опустилась сегодня на 9%, иранский реал вообще где-то на дне выгребной ямы.
Вот так и надо поступать со всей диктаторской сволочью.
Америка форева.
vlad2 10 августа 2018 | 12:15
arye_11: эта "форева" через пару месяцев всю мировую экономику ( не про Россию, она сама себя угробит) раком поставит. Вы этому рады?
arye_11 10 августа 2018 | 12:22
vlad2:
Совершенно не понял вашего пессимистического вывода.
Почему именно через "пару месяцев" и почему именно "угробит"?
Хотя, да и хрен бы с ним.
Есть Америка - есть мировая экономика, нет Америки - нет мировой экономики.
Америка и её Доллар как гранитный утес стоят среди бушующего финансового моря и только сверху снисходительно посматривают на разную мусорную дрянь из рублей, реалов, песо и прочего дурнопахнущего омна.
vlad2 10 августа 2018 | 12:34
arye_11: Трамп тянет одеяло на себя, не считаясь с партнерами. Это принесет плюсы для Америки, но не надолго. Когда Американский рынок перенасытится всем своим, куда- то нужно будет "излишки" сбывать. Куда? Туда, где хаос, им спровацированный царит? Или 2008 год ничему никого не научил?
ostapbey 10 августа 2018 | 12:47
.,........
✓.Новая трилогия
Создание Империи было нужно лишь для того, чтобы собрать разбросанные силы галактики в один кулак перед наступлением грозных гостей из-за её пределов! Якобы «Звезда смерти» была использована против повстанцев только в силу обстоятельств, а, на самом деле, была единственным надежным средством защиты от… юужань-вонгов. Из «Вукипедии»: Готовится вторжение. Массированная атака.>>✓
))))))))
даже...
mikr 10 августа 2018 | 12:28
arye_11: Вы еще про нефть вспомните, которую Штаты "собирались" уронить ниже 20 долларов.
И че? Уронили?
Или может украинцы Крым обратно забрали?
Донбасс победили?
Башара Асада сместили?
Крымский мост треснул?
arye_11 10 августа 2018 | 12:32
mikr:
Зачем Штаты, лидер мировой нефтедобычи, будут "ронять" нефть до 20?
Им это не с руки, они лучше Россию уронят.
И таки уронили, довольно крепко и болезненно, что мы видим сегодня по паническому блеянию премьера Димасика, здесь и сейчас.
mikr 10 августа 2018 | 12:40
arye_11: Штаты - лидер добычи нефти, но далеко не лидер ее экспорта. Практически все что они добывают, они же сами и потребляют. Поэтому им высокие мировые цены не нужны. А уронить их они бы хотели, но не могут по причине от них не зависящей. Просто не у них таких рычагов влияния, чтобы решать в одиночку подобные вопросы. И с каждым днем их влияние все больше сокращается. Потому-то и бьются в истерике от осознания наступающей импотенции.
ostapbey 10 августа 2018 | 12:51
.....да и к слову говоря, рентабельность добычи сланцевой нефти около 40$..
Кто трампу разрешит опускать цену до 20$??
Разве что Путин.. Больше некому..
Даже..
navsegda 10 августа 2018 | 12:35
mikr: Быстро только мухи женятся , а такие дела решают без суеты , додушат не волновайся
mikr 10 августа 2018 | 12:48
Только если сами при этом удавятся. Нет возможности задушить страну, которая может сама задушить кого угодно одним нажатием кнопки. Путин без обиняков сказал, что мир без России нам не нужен. Поэтому, либо придется смириться с сильной Россией, либо умрем одновременно по обе стороны Атлантики.
ostapbey 10 августа 2018 | 12:54
mikr:оскопический вы человечек.
Вы СССР то помните хоть с его коммунизмом во всем мире?? И со свободолюбивой Африкой при нем.При покойном, уже четверть века, СССР!!!в смысле..
Даже..
jjuddgge_ddrredd 10 августа 2018 | 12:07
Вывешу свои старые комменты, которые не теряют актуальности, ибо написаны по-существу, а не для того, что бы отметиться на сайте, как это делает местная ботва...
"Все эти санкции, которые с 2014 года - это в основном пиар. Что бы и волки были сыты, и овцы целы.
Мой Личный опыт. Работаю на западные лейблы, инжиниринг. С 2014 года заказы немного упали - сейчас рост. Повышают зарплату. Летом как всегда мало заказов и много свободного времени. Поэтому графоманствую и просвещаю эховскую ботву))
Главное - РОСТ НА ДЕСЯТКИ ПРОЦЕНТОВ продаж новых ЛЕГКОВЫХ авто в России в этом году, это в основном ИНОМАРКИ российской сборки РАВ-4, Кэмри, Поло, Дастер. Более того, РОСТ ЧИСТОГО ИМПОРТА - Субару, например, который не производится в России. Все квоты на Волво уже выбраны.
Грузовики. Рост продаж тягачей Volvo, Man, Scania - на ДЕСЯТКИ %. Очень большой рост продаж КАМАЗов и Газелек.
Продажи авто - основной показатель состояния экономики. С экономикой всё в порядке.
Пострадают от санкций исключительно лица, близкие к Путе, до 70 рэ может упасть курс рубля (не привыкать). Инфляция 15 %! И всё! Нам что, привыкать?
Реальные санкции - это по Иранскому варианту. Эмбарго на нефть. Прекращение закупок газа. Этого НИКОГДА не будет. 80 % соляры, продаваемой в Европе - из нефти российского происхождения, при том, что там высокое содержание серы (в нефти). Европейцы же производят солярку, удовлетворяющуб всем стандартам ЕВРО.
ЗЫ. К Путе отношусь негативно. Зачем было устраивать эти кибератаки по всему Миру? Зачем?! Может кто-нибудь объяснить это разумно?....хе-хе."....
ostapbey 10 августа 2018 | 12:08
jjuddgge_ddrredd: ты про личную жизни копи пасть.!!!
Народ жаждет подробности!!
Даже..
jjuddgge_ddrredd 10 августа 2018 | 12:17
ostapbey: Слушай, праправнучек Паниковского и Эллочки людоедочки, вот ты велез из помойки на Привозе и вклинился в Мою лесенку комментов. Ай-я-яй, как некрасиво, так поступают только интернетные глисты.
Паниковский делом занимался - пилил гири, крал портсигары и гусей. А ты? Только ползаешь по интернету.
Эллочка-людоедочка знала 20 слов. А ты всего одно. Даже. Тебе не стыдно?
novyrusic 10 августа 2018 | 12:19
ostapbey:А он только про себя любимого здесь и разглагольствует.
Удивительный самовлюбленный дурак это jjuddgge_ddrredd.
Я уже и не читаю его бред.
ostapbey 10 августа 2018 | 12:35
novyrusic: интересно выверт его хромосомы понаблюдать..Прам молочный брат он ТИМВЛАДА ...(...". timwlad80 ) . "с нумером который..
Даже..)))))
novyrusic 10 августа 2018 | 12:52
ostapbey: ТИМВЛАД вообще рехнувшийся тип. Без преувеличения свихнувшийся.
jjuddgge_ddrredd 10 августа 2018 | 12:09
jjuddgge_ddrredd:
Почему против нас так легко вводят санкции. Рраз - ввели, вытерев ноги о Путю. Который провозглашался НЕОДНОКРАТНО и самым влиятельным человеком года, и просто человеком года (от Time, например).
Объясняю.
Первое. Потому что все эти номинации и награды "Человек года" - покупаются. Западные MSM - продажны и пропитаны коррупцией. Сейчас это видно оччень хорошо на примере американских Fake News MSM (CNN etc).
Но главное. Западный истэблишмент хорошо понял, что Путя - слабак, трус и банальный коррупционер. А коррупция - это ахиллесова пята нынешней Власти. Запад, надавив на эту пяту, может добиться резалта.
Вспомните, когда Медвед ввёл войска в Грузию, нас все стали уважать, и никто никаких санкций не вводил.
Если бы Военторг и "отпускники" взяли бы Мариуполь, Харьков - никаких бы санкций не было. Запад был бы напуган и сидел бы тихо. Но Путя стал рисовать "хитрые планы" и облажался.
Думаю, Путя не досидит до конца срока, уйдёт как Ельцин, типа по сост. здоровья. Путя хоть и трус, но не дурак, понимает, что дальнейшее его нахождение у Власти - катастрофа лично для него.
Нужен СИЛЬНЫЙ лидер. Сечин например. Да, Сечин -гад. Но для страны это был бы выход. И операция Военторга и "отпускников" по взятию Мариуполя и Харькова просто необходима, это единственный выход, что бы поставить Запад на место. Можно разбомбить парочку украинских авиабаз и долбануть по Киеву аккуратно разок. Вместо того, чтобы клоунадой в Сирии заниматься. Это всего-лишь ИМХО, но других сценариев просто не вижу.
jjuddgge_ddrredd 10 августа 2018 | 12:11
jjuddgge_ddrredd: Уровень жизни в России НАМНОГО выше чем на Украине.
Это факт БЕССМЫСЛЕННО отрицать.
Если Россия занимает 120 место в Мире по дорогам и дорожной инфраструктуре, то Украина - 136 место. На 16 мест ниже. Далее.В России в 5раз (!) в год БОЛЬШЕ продаётся новых авто на душу населения, чем на Украине, в основном это иномарки российской сборки - РАВ-4, Кэмри, Поло, Дастер. Такие же примерно пропорции на вторичном рынке авто.
В России около 50% автопарка старше 10 лет, на Украине...свыше 70%(!). В России свыше 30% автопарка в возрасте от 3-х до 7-и лет, на Украине...менее 10%
Продажа авто населению - это очень точный показатель уровня жизни. Население Украины по сравнению с Россией -НИЩЕЕ. А против хохлят ведь нет никаких санкций, только преференции со стороны Запада.
Миллионы хохлят на заработках в Польше и России. В Польше драят унитазы. В России это в основном подсобные строительные рабочие, а их жинки на Ленинградке по ночам подхалтуривают.
Порошенко - миллиардер, рано или поздно уедет на ПМЖ в Израиль, будет соседом Коломойского. Хохлята - нищеброды, куда им ехать, никому не нужны бедняки. Нового Майдана нет. Хотя все видят, что Порошенко и Ко - мошенники. Почему нет Майдана. Нет проплат. Прошлый Майдан был проплачен Порошенко и Коломойским, спонсоров нового майдана нет. Хохлята забесплатно скакать никогда не будут.
Мораль.
"Хохол останется хохлом
Хоть ты пусти его в Европу
Где надо действовать умом
Он напрягает тольку жопу"
(Т. Шевченко, 1851 г)
PS. На глуповатые вопросы, почему пишу о хохлах, объясняю. 80% местной флоры и фауны - злобные, нищие и завистливые скачущие бандерлоги))))
barssuk 10 августа 2018 | 12:16
jjuddgge_ddrredd: Это ненадолго)))
ostapbey 10 августа 2018 | 12:27
barssuk: напрягли ему хохлы попу надолго.
Аж из 1851-го года начиная..
Даже..
ura_russians 10 августа 2018 | 12:56
ostapbey:
в 1851м году украинцев ещё не было, их выдумали в 1917м году
tanyaya 10 августа 2018 | 12:22
jjuddgge_ddrredd: Вашу "чушь, бред, компот и винегрет" даже портянки лайкать побрезговали. Пьяный проспится, дурак - никогда. Приятных вам выходных в тёплой компании с вашей "белочкой".
jjuddgge_ddrredd 10 августа 2018 | 12:30
tanyaya: Брысь, интернетная глиста, на тебя даже буковки тратить жалко)))
grigol331 10 августа 2018 | 12:28
jjuddgge_ddrredd:
Эй, хуторянин! Нефиг засерать форум своими простынями - читать это не будут.
jjuddgge_ddrredd 10 августа 2018 | 12:35
grigol331: Слушай, майданутый селюк. ВСЕ читают оччееннь внимательно, поэтому у бандерлогов так бомбит их натруженные пердаки.
И имбецциллы ставят лайки олигофренычам, вроде тебя, именно поэтому)))..
grigol331 10 августа 2018 | 12:57
jjuddgge_ddrredd:
Все признаки узколобого селюка - в твоих комментах: самоцитирование, простыни, форматирование текста. Это всё попытки выделить обратить на себя внимание при отсутствии здравого смысла. Короче, гонору дохера, а мозгов и знаний - котенок насрал.
pycckue_nugopu 10 августа 2018 | 12:16
jjuddgge_ddrredd:
Можно разбомбить парочку украинских авиабаз и долбануть по Киеву...
много проще - просверлить Землю насквозь и долбануть по Госдепу и Пентагону.
jjuddgge_ddrredd 10 августа 2018 | 12:26
pycckue_nugopu: Придурок, прямой военный конфликт между США и Россией ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧЕН. Этого не понимают только имбеццилллы, которые сейчас тебе лайкоффф наставят)))
Даже если ввести войска в Прибалтику - США не будут отвечать, пойми. Только вводить войска в Прибалтику никто никогда в обозримом будущем не будет. Глупо.
ostapbey 10 августа 2018 | 12:39
jjuddgge_ddrredd: ну раз глупо, та "..папа может".
Завести свои чады и туды.
Даже..)))
arye_11 10 августа 2018 | 12:29
jjuddgge_ddrredd:
Вывешу свои старые комменты
_________________________________________________________
Себя бы за шею вывесил лучше.
Вот же унылое *овно повадилось на сайт гадить своим не менее унылым навозом.
Придурок в шляпе.
Ты, чё, в самом деле считаешь себя "мыслителем-литератором"?
jjuddgge_ddrredd 10 августа 2018 | 12:37
arye_11: Я не считаю себя "литератором". Это графоманство с Моей стороны.
А вот то, что Я умнее тебя, а ты просто - недоумок, да так Я считаю.
Всех благ тебе, дефективный)))...
ura_russians 10 августа 2018 | 12:53
jjuddgge_ddrredd: Зачем было устраивать эти кибератаки по всему Миру? Зачем
—-
а он их устраивал???
:))))
сам выдумал атаки, сам удивляешься!
ну не идиот?
:)))))
ещё скажи
газом Дурачок отравил британию, сбил Боинг и устроил майдан на Украине, чтоб захватить Крым
:))))
olegleon 10 августа 2018 | 12:08
" эти отрасли несут меньшую налоговую нагрузку"
может у них НДС не 18%? или налог на прибыль меньше? с чего у них меньше налоговая нагрузка???
ostapbey 10 августа 2018 | 12:10
olegleon: а ты не волнуйся.. вон твой друг в шляпе Паниковского ждет ОКОТ!!!
от любимой козы даже...
novyrusic 10 августа 2018 | 12:29
olegleon: С луша, тебе предлдожили ждать окот от любимой козы.
Я так понял, что это намек на то, что ты ее обрюхатил, да?
Вот оказывается какой ты шутничок-старичок. Козочек пользуешь.
А почему товарищ про окот говорит? Намекает на то, что ты баран?
С учетом твоих бараньих мозгов поясняю - НДПИ, экспортные пошлины.
ss2020 10 августа 2018 | 12:10
кому нужны эти акции в лили-путии в стране развитого путинизма!???)))
oleg_andreevich 10 августа 2018 | 12:25
Вот так они и зарабатывают. Сказал пару слов - и 4% в кармане осело за сутки! А вообще, конечно, русофобы и враги народа окружают нашего, как я его называю - королька.
xuato 10 августа 2018 | 12:33
Первый выстрел из капиталистического кулацкого обреза по военному коммунизму грянул. Не хочет металлургический мироед стать нищей дойной коровой тирании.
kaplan911 10 августа 2018 | 12:52
Россия страна идиотов, не ?!
Во власти.