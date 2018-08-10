Мосгорсуд сегодня начнет рассматривать по существу дело бывшего замглавы столичного главка СКР Дениса Никандрова
Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере за освобождение криминального авторитета.
Дениса Никандрова вместе с двумя другими высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов задержали в июле 2016 года. Никандрова обвиняют в получении взятки в 500 тысяч долларов за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец. Его задержали за участие в перестрелке у ресторана на Рочдельской улице в Москве. Следствие полагает, что взятку чиновникам передали по поручению так называемого вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Денис Никандров полностью признал свою вину. Он заключил сделку со следствием, поэтому его дело будет рассматриваться в особом порядке. По информации агентства «Росбалт», прокурор потребовал приговорить его к 7,5 годам колонии.
Ранее стало известно, что экс-полковнику СК Михаилу Максименко, который был осужден по тому же делу на 13 лет, грозят новые обвинения. Следствие считает, что он получил за освобождение Итальянца еще одну крупную взятку от другого человека.
Комментарии3
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danko1 10 августа 2018 | 11:35
Когда коррупция- основа путинского режима, а бандиты в высшей власти, такие выборочные уголовные дела больше напоминают внутренние разборки между полностью преступными ведомствами СК, СБ и другими.
doxerom 10 августа 2018 | 12:47
Путину смотреть телесериал "Ментовские войны", там все весело и подробно про его опричников. Можно еще "Бандитский Петербург", но он нудный.
doxerom 10 августа 2018 | 12:57
Слышь, фраерок, ну срубил ты бабла по легкому, молодец никто же тебе это не запрещает, но совесть имей, с пацанами поделись, в общак кинь, только целее будешь! - Министр МВД, это единственная ваша претензия к замглавы столичного главка СКР Денису Никандрову или еще что есть сказать...