Мосгорсуд сегодня начнет рассматривать по существу дело бывшего замглавы столичного главка СКР Дениса Никандрова

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере за освобождение криминального авторитета.

Дениса Никандрова вместе с двумя другими высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов задержали в июле 2016 года. Никандрова обвиняют в получении взятки в 500 тысяч долларов за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец. Его задержали за участие в перестрелке у ресторана на Рочдельской улице в Москве. Следствие полагает, что взятку чиновникам передали по поручению так называемого вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Денис Никандров полностью признал свою вину. Он заключил сделку со следствием, поэтому его дело будет рассматриваться в особом порядке. По информации агентства «Росбалт», прокурор потребовал приговорить его к 7,5 годам колонии.

Ранее стало известно, что экс-полковнику СК Михаилу Максименко, который был осужден по тому же делу на 13 лет, грозят новые обвинения. Следствие считает, что он получил за освобождение Итальянца еще одну крупную взятку от другого человека.