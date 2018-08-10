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Эксклюзив Эха 11:30, 10 августа 2018

Акции металлургических компаний сегодня упали на 3 – 5 процентов на московской бирже

Больше всех потеряли ценные бумаги Норникеля и Полюса.

Помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять сверхдоходы металлургических компаний ради выполнения нового майского указа президента. Он считает, что таким образом можно привлечь до 500 миллиардов рублей в год. О письме Белоусова Владимиру Путину сообщают сразу несколько крупных изданий.

Практика изъятия государством части доходов с крупных компаний уже использовалась в России, поэтому проблем с её реализацией возникнуть не должно. Такое мнение «Эху Москвы» высказал профессор кафедры экономики и финансов НИУ ВШЭ Иван Родионов. Родионов добавил, что компании, о которых идёт речь, будут пытаться избежать изъятия доходов или компенсировать их потерю.

Комментарии

25

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johnbmw Евгений Большаков 10 августа 2018 | 11:33

Этого и следовало ожидать ... кроме Экспроприации, других методов в активе чк-экономистов совсем мало ...

olegleon 10 августа 2018 | 11:39

johnbmw: и никаких санкций от Вашингтона не надо. власть сама успешно справляется с развалом экономики

gordy 10 августа 2018 | 11:41

Вот ведь: грабят не только на большой дороге?

olegleon 10 августа 2018 | 11:46

gordy: это хуже грабежа. этим они добивают экономику, которая развивалась не благодаря действиям власти, а вопреки.

johnbmw Евгений Большаков 10 августа 2018 | 11:45

olegleon: ... без Проблем ... Абсолютно ...

serhio_25__ 10 августа 2018 | 12:04

olegleon: Вот совершенно не согласен. У олигархов есть сверхприбыль, они должны ей поделиться в пользу государства. Не все же с народа брать с НДСа.

olegleon 10 августа 2018 | 12:05

serhio_25__: а что такое "сверхприбыль"? может компания не заплатила налоги или "оптимизировала" их? может зарплату не платила работникам?

u237 10 августа 2018 | 11:46

johnbmw: сёдни упали на новостях о поборах, завтра подросли на новостях, что поборов не будет, кто то несколько лямов на карман положит, только коммерция

olegleon 10 августа 2018 | 11:50

u237: "поборов не будет" - это Вы так пошутили? а где же власть возьмёт деньги на очередные социальные майские указы?

u237 10 августа 2018 | 11:57

olegleon: а оно им надо, выполнять эти указы? Бизнес трясти себе дороже проще с народа собрать сколько надо. Помнится Путин собирался Дерипаске доктора направить, акции Дерипаски рухнули, Затем сообщили что президента не так поняли акции отыграли своё, чисто бабки поимели. И таких примеров куча

olegleon 10 августа 2018 | 12:03

u237: уточнение: "с работающего народа". итак 50% уходит на налоги и взносы, а теперь ещё и НДС +2%.

meteor9 10 августа 2018 | 12:08

u237: не Дерипаске, а чуваку из Мечела.

u237 10 августа 2018 | 12:00

olegleon: "Свадьба в малиновке " посмотрите, как там адъютант пана атамана Грициана Таврического деньги "делил"

serhio_25__ 10 августа 2018 | 11:59

johnbmw: ""Этого и следовало ожидать ... кроме Экспроприации, других методов в активе чк-экономистов совсем мало "" - у хомячков есть два варианта поныть: 1) Почему власть не берет с олигархов сверхдоход в казну и 2) олигархов обижают и забирают кровно заработанные сверхдоходы.
Жалкие флюгеры.

viktorova 10 августа 2018 | 12:04

serhio_25__: проблема в том, что будут брать не с олигархов, а с предприятий. А это не одно и то же.
Вот именно с олигархов и надо брать.

serhio_25__ 10 августа 2018 | 12:07

viktorova: ""проблема в том, что будут брать не с олигархов, а с предприятий. А это не одно и то же. "" - вообще-то одно и тоже. Предприятия принадлежат олигархам.
Когда государство оказывает помощь предприятия вы же постоянно говорите, что это поддержка олигархов. Но это же поддержка предприятий и деньги идут предприятиям, а не олигархам. Вы понимаете, насколько вы лицемерны и флюгерны?

viktorova 10 августа 2018 | 12:41

serhio_25__: /вы же постоянно говорите, что это поддержка олигархов./

Я не говорю такого.
А с олигархов надо брать не 13%, а намного больше и с прогрессивной шкалой.

ansata 10 августа 2018 | 11:35

"Практика изъятия государством части доходов с крупных компаний уже использовалась в России, поэтому проблем с её реализацией возникнуть не должно."
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Изъятие" у нас отработано на высочайшем уровне, а вот с последствиями этих "изъятий" мы до сих пор справиться не можем.

u237 10 августа 2018 | 11:52

ansata: весь 20 век одна сплошная практика по экспроприации, росгвардия готова приступить к дальнейшему улучшению финансовой стабильности

wuwer 10 августа 2018 | 11:37

Вот и результат действий власти, состоящей из "рыцарей плаща и кинжала"....
ни на что не способных, кроме как на диверсии и провокации

zztop1960 10 августа 2018 | 11:40

В результате компании урежут зарплаты рабочим и сократят

nitsahon 10 августа 2018 | 11:45

Эховцы - балбесы полнейшие...
у ААВ есть прямой телефон Белоусова..
ну позвонили бы ему и попросили бы прокомментировать эту тему...заодно бы и спросили, почему это письмо "всплыло" только сейчас(хотя было вроде бы одобрено ВВП еще 28 июля)

sneer1 10 августа 2018 | 11:48

Как я и говорил, - инвесторы сочли, что актив становится токсичныи.

ss2020 10 августа 2018 | 11:48

изъять сверхдоходы металлургических компаний... все прачечные просто в восторге!)))

a_111111 10 августа 2018 | 11:53

Взыскать с Белоусова...
PS. Товарищи чекисты, это шутка, не примите как программу к действию...

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