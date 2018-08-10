Акции металлургических компаний сегодня упали на 3 – 5 процентов на московской бирже

Больше всех потеряли ценные бумаги Норникеля и Полюса.

Помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять сверхдоходы металлургических компаний ради выполнения нового майского указа президента. Он считает, что таким образом можно привлечь до 500 миллиардов рублей в год. О письме Белоусова Владимиру Путину сообщают сразу несколько крупных изданий.

Практика изъятия государством части доходов с крупных компаний уже использовалась в России, поэтому проблем с её реализацией возникнуть не должно. Такое мнение «Эху Москвы» высказал профессор кафедры экономики и финансов НИУ ВШЭ Иван Родионов. Родионов добавил, что компании, о которых идёт речь, будут пытаться избежать изъятия доходов или компенсировать их потерю.