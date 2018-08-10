Разгромным поражением закончился для Зенита матч квалификации Лиги Европы

Минское Динамо забило в ворота команды из Санкт-Петербурга четыре безответных мяча.

Таких поражений в европейских кубках футбольный клуб Зенит не знал почти 30 лет. Первый тайм не оставил сомнений в том, что доминируют и продолжат это делать хозяева поля – минское Динамо. Первый гол был забит сине-бело-голубым на 12 минуте, со штрафного. Второй – через 20 минут, и тоже при розыгрыше стандарта. И уже в финале первого тайма в ворота Зенита минчане забили третий мяч. После перерыва команда из Санкт-Петербурга, видимо, так и не смогла собраться. Гости не только не забили гол престижа, но и пропустили четвертый гол. Антигероем встречи болельщики сразу объявили вратаря Зенита, Юрия Ладыгина. Однако тренер команды, Сергей Семак, объяснил, что голкипера он выбрал сознательно, чтобы дать ему игровую практику. Да и надежда на выход в следующий раунд квалификации Лиги Европы, по мнению Семака, сохраняется. Возможно, в ответной игре тренер не станет экспериментировать с составом, и болельщики увидят на поле Артема Дзюбу и основного вратаря команды, Андрея Лунёва.

Зенит сыграет с минским Динамо 16 августа на домашнем стадионе в Санкт-Петербурге. Правда, чтобы продолжить путь в Лиге Европы, клубу нужно будет выиграть с разницей в 5 мячей.