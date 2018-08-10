Условия содержания в тюрьме россиянки Марии Бутиной улучшились
Условия содержания в тюрьме россиянки Марии Бутиной улучшились, но из-за постоянно низкой температуры у неё обострился хронический артрит. Об этом говорится в заявлении посольства России в США. По данным дипломатов Бутиной разрешили пользоваться спортзалом, качественнее стал рацион питания. Россиянка общается по телефону с родственниками и получает много писем со словами поддержки.
Напомню, 29-летней Бутиной инкриминируют участие в заговоре с целью шпионажа на территории США.
Комментарии3
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tvitov66 10 августа 2018 | 11:15
видать похлопотали за неё ... или слила ... не зря видать стирала ПУтриотизьмЪ о члены республиканской партии вероятного противника
olegleon 10 августа 2018 | 11:16
наши профессиональные правозащитники уже на пути в тюрьму и уже потребовали отпустить больную под домашний арест?
Зоя, Лев, вы уже доехали до гражданки России? посетили её в камере?
sergo_25_26 10 августа 2018 | 11:18
Все таки Трампнаш. Молодец позаботился о пути...... фу ты....бутиной.