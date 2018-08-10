Расходы на расследование отравления нервно-паралитическим веществом в Британии превысили 10 миллионов фунтов

Расходы на расследование отравления нервно-паралитическим веществом Сергея и Юлии Скрипалей в Британии превысили 10 миллионов фунтов. Такую цифру называет газета Гардиан.

К делу Скрипалей привлекли десятки силовых ведомств и подразделений. Их сотрудникам полиция графства Уилтшир, где случился серьёзный инцидент, выплатила более семи миллионов фунтов. Почти полтора миллиона получили местные полицейские. Им пришлось работать сверхурочно, забыв о выходных и отпусках, пишет британская Гардиан. Немалых денег стоила замена транспортных средств силовиков. Британские власти частично оплатили расходы, связанные с расследованием отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом Новичок. В полиции Уилтшира надеются, что получат остальные деньги. «Мы понесли серьёзные издержки. Для полицейских графства сразу два крупных инцидента за короткое время — что-то невероятное», — признался комиссар местной полиции по борьбе с преступностью Ангус Макферсон. Скрипали в Солсбери были отравлены в начале марта и долго находились в больнице в состоянии комы, позже они пошли на поправку. А в конце июня неподалеку от Солсбери без сознания нашли мужчину и женщину. Их отравили неизвестным веществом, женщина позже умерла в больнице.

Британские власти обвиняют Россию в отравлении Скрипалей. Москва это опровергает.