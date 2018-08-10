При открытии торгов на московской бирже курс доллара превысил 67 рублей

Евро снизился на 25 копеек. При этом индексы Мосбиржи и РТС упали на 1 – 2 процента. Напряжённая ситуация сохраняется уже несколько дней после того, как стало известно о планах США ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей.

«Если санкции против России со стороны США будут усилены, то придётся принимать ответные меры.» Об этом сказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Медведев добавил, что Россия в последние 100 лет существовала в условиях постоянного санкционного давления. По его словам, такая политика в отношении страны проводится, что бы убрать её из числа мощных конкурентов на международном поле.