При открытии торгов на московской бирже курс доллара превысил 67 рублей
Евро снизился на 25 копеек. При этом индексы Мосбиржи и РТС упали на 1 – 2 процента. Напряжённая ситуация сохраняется уже несколько дней после того, как стало известно о планах США ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей.
«Если санкции против России со стороны США будут усилены, то придётся принимать ответные меры.» Об этом сказал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Медведев добавил, что Россия в последние 100 лет существовала в условиях постоянного санкционного давления. По его словам, такая политика в отношении страны проводится, что бы убрать её из числа мощных конкурентов на международном поле.
Комментарии4
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grablu_rossiu 10 августа 2018 | 11:10
Под управлением мудрого нацлидера за бездуховный доллар нам стали давать больше скрепных рублей;)))))) уррраааааа))))))))))
dmast79 10 августа 2018 | 11:13
grablu_rossiu: Нефть пока что продаём за доллары, так что думайте сами, всё ли так плохо..))))
И резервы номинированы в валюте, так чта... )))
dmast79 10 августа 2018 | 11:11
Было дело - и до 80 доходил, и дальше что?
Правительство и ЦБ скупают валюту, то есть пополяют резервы (в 2014 - наоборот, лихорадочно тратили).
Значит, так и задумано.
olegleon 10 августа 2018 | 11:12
"При этом индексы Мосбиржи и РТС упали на 1 – 2 процента."
Индекс МосБиржи 2 305,68 (-0,17%)
Индекс РТС 1 087,43 (-0,9%)