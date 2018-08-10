Роскачество перед яблочным сезоном решило оценить яблоки
В официальном сообщении говорится, что для исследования эксперты закупили фрукты в супермаркетах, на рынке и у «бабушек». Яблоки проверят по 46 показателям, в том числе, на наличие токсичных элементов. Результаты исследования будут опубликованы в конце августа.
Комментарии5
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gvs 10 августа 2018 | 10:46
Некондиционные яблоки будут пороть нагайками. ))) Средства из бюджета уже выделены )))
irosh 10 августа 2018 | 10:51
Когда наедимся!
allasc 10 августа 2018 | 11:01
ну что поели.... а теперь узнаем что мы поели :))))) в конце августа!!!! :))))
s011ma 10 августа 2018 | 11:13
эксперты закупили фрукты
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А баки с соляркой в тракторах заполнены?
alaniron 10 августа 2018 | 11:15
Некондиционные польские, и всякие прибалтийские яблоки нам не нужны. Сербские и русские будем кушать.