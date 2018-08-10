Роскачество перед яблочным сезоном решило оценить яблоки

В официальном сообщении говорится, что для исследования эксперты закупили фрукты в супермаркетах, на рынке и у «бабушек». Яблоки проверят по 46 показателям, в том числе, на наличие токсичных элементов. Результаты исследования будут опубликованы в конце августа.