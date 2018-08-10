Онлайн ретейлер «Утконос» займёт освобождающийся офис русской версии журнала «Форбс» в Москве
Об этом сообщили РБК сотрудники трёх брокерских компаний. Они, впрочем, отметили, что договор с арендаторами ещё не подписан. О том, что «Форбс» планирует переехать с Малой Грузинской на Саввинскую набережную, стало известно в середине июля.
Комментарии2
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moisha_sekilman 10 августа 2018 | 10:56
Возьмите свой форбс и заткните его в жопу утконосу. Народу что тот, что этот на фуй не нужны, но эхмоськам нужно отметить никому не нужную новость.
alaniron 10 августа 2018 | 11:13
Нам не нужен ентот Форбс,
Подавайте Утонос.