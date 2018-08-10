Онлайн ретейлер «Утконос» займёт освобождающийся офис русской версии журнала «Форбс» в Москве

Об этом сообщили РБК сотрудники трёх брокерских компаний. Они, впрочем, отметили, что договор с арендаторами ещё не подписан. О том, что «Форбс» планирует переехать с Малой Грузинской на Саввинскую набережную, стало известно в середине июля.