Доргомиловский районный суд Москвы продлил на месяц арест 18-летней Анне Павликовой
Судья Юлия Рудакова признала доводы следствия о продлении ареста обоснованными.
Рассчитывать на справедливое решение не приходится, поэтому необходимо, чтобы как можно больше людей знали о том, кто именно сажает невиновных молодых людей за решетку, — сказал в эфире «Эха Москвы» писатель Виктор Шендерович.
Напомним, Павликова находится в СИЗО с марта. В изоляторе у девушки ухудшилось здоровье, омбудсмен Татьяна Москалькова призывала перевести Павликову под домашний арест.
Комментарии4
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ematveev 10 августа 2018 | 10:44
Почему так недемократично, на месяц?
В "цивилизованном мире" другие нормы: Павленскому арест продлен БЕССРОЧНО.
Опять Россия не в ногу с "цивилизованным миром" идет...
olegleon 10 августа 2018 | 10:45
" сказал в эфире «Эха Москвы» писатель Виктор Шендерович. "
это он про Савченко? молодец Витя, что вспомнил про неё! а то Эхо почему то вообще забыло про эту девушку
moisha_sekilman 10 августа 2018 | 10:51
...у девушки ухудшилось здоровье - стала меньше ссаться, а больше сраться. Мы верим, что девушка больна и её необходимо лечить в спецклинике психиатрии.
dx555 10 августа 2018 | 11:13
Благ для судей становиться больше. Служите верно путинско медведевской шайке и у вас все будет так следует понимать очередные изменения в ФЗ.
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