Доргомиловский районный суд Москвы продлил на месяц арест 18-летней Анне Павликовой

Судья Юлия Рудакова признала доводы следствия о продлении ареста обоснованными.

Рассчитывать на справедливое решение не приходится, поэтому необходимо, чтобы как можно больше людей знали о том, кто именно сажает невиновных молодых людей за решетку, — сказал в эфире «Эха Москвы» писатель Виктор Шендерович.

Напомним, Павликова находится в СИЗО с марта. В изоляторе у девушки ухудшилось здоровье, омбудсмен Татьяна Москалькова призывала перевести Павликову под домашний арест.