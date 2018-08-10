Британцы потратили не менее 13 миллионов долларов на расследование отравления «Новичком» в Солсбери и Эймсбери
Как пишет газета «Гардиан», большая часть этих средств пошла на привлечение специалистов из других ведомств. В указанную сумму не входят затраты Скотланд-Ярда, сотрудники которого также расследовали инциденты. В полиции надеются, что правительство возместит их расходы.
Комментарии10
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grablu_rossiu 10 августа 2018 | 10:38
Их деньги - их полное право тратить куда считают нужным.
moisha_sekilman 10 августа 2018 | 10:44
grablu_rossiu: Правильно говоришь, что они и сделали - подтерев 15-тью миллионами баксов налогоплательщиков свои обосранные задницы.
rihard 10 августа 2018 | 10:52
moisha_sekilman: Они то подотрут, только потом сунут эти бумажки с доказательствами в нос руководству подозреваемой страны.
prade 10 августа 2018 | 11:21
moisha_sekilman: Ты же должен обрадоваться, что британцы расследуют это дело. Россия же не имеет отношения к этому преступлению, по твоим словам. Вот они и найдут настоящего преступника, и твоего вождя оправдают. Или ты все таки боишься, что ниточка приведет к твоему вождю?
serhio_25__ 10 августа 2018 | 10:46
grablu_rossiu: ""Британцы потратили не менее 13 миллионов долларов на расследование отравления «Новичком» в Солсбери и Эймсбери"" - вот это распил, так распил. Причем они даже емкость с Новичком не смогли найти, а это бесплатно сделала семья наркоманов.
liberastanakol 10 августа 2018 | 11:14
grablu_rossiu: Их деньги - их полное право тратить куда считают нужным.
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А как же голодные старики и дети?
olegleon 10 августа 2018 | 10:43
"В полиции надеются, что правительство возместит их расходы. "
не знают в британской полиции поговорку "надежда умирает последней"
ivar1964 10 августа 2018 | 10:55
России это расследование обходится дороже. Много дороже!
severnaj 10 августа 2018 | 11:12
Оно того стоило. Это во-первых безопасность страны- пусть знают, некоторые любители бегать с ледорубами по миру, что им прилетит. Да еще как!!! теперь из Путятишны весь песок вытряхнут, пендалей надают.
blinorozhiy_chmo 10 августа 2018 | 11:15
ЛОШАРЫ !
Ну, полные лошары )))))))