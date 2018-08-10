Британцы потратили не менее 13 миллионов долларов на расследование отравления «Новичком» в Солсбери и Эймсбери

Как пишет газета «Гардиан», большая часть этих средств пошла на привлечение специалистов из других ведомств. В указанную сумму не входят затраты Скотланд-Ярда, сотрудники которого также расследовали инциденты. В полиции надеются, что правительство возместит их расходы.