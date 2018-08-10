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10:30, 10 августа 2018

При открытии торгов на московской бирже курс доллара превысил 67 рублей

Евро снизился на 25 копеек. При этом индексы Мосбиржи и РТС упали на 1 – 2 процента. Напряжённая ситуация сохраняется уже несколько дней после того, как стало известно о планах США ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей.

Комментарии

18

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grablu_rossiu 10 августа 2018 | 10:37

Тот самый мощный рывок экономики, который анонсировал вовчик)))))))

oldpartizan 10 августа 2018 | 10:39

начало шестилетия побед.
Португалия в ужасе, уже в спину дышат.

kryimzdick 10 августа 2018 | 10:40

oldpartizan: если бы в спину....

tvitov66 10 августа 2018 | 11:07

kryimzdick: сверхдержава на пороге прорыва!

zollendorf 10 августа 2018 | 10:38

Смехдержава!!!

arye_11 10 августа 2018 | 10:42

zollendorf:
Вот и надо Петросяна избрать президентом России.
Экономический результат будет тот же, так хоть с милой улыбкой будет все это делать, а не со свинцово-злобной рожей.

dmast79 10 августа 2018 | 11:07

zollendorf: Погугли где это. Подсказка для гугления - "топ самых бедных стран Европы". Посмеемся вместе ))

olegleon 10 августа 2018 | 10:40

"Евро снизился на 25 копеек."

это из-за того, что Европа не поддержала американские санкции?

tag188 10 августа 2018 | 10:46

olegleon: Нет, из-за того, что за предыдущие 2 дня евро в сравнении с долларом непропорционально сильно прыгнул вверх -- почти на 3,5 рубля. Теперь немного корректируется.

olegleon 10 августа 2018 | 10:54

tag188: а может потому, что евро к доллару три дня назад был 1,16, а сейчас 1,145?

tag188 10 августа 2018 | 11:14

olegleon: Посмотрите график за месяц -- он там всегда плавает от 1,14 до 1,17.

snikkersnepper 10 августа 2018 | 10:52

olegleon:

Обычные биржевые игры из которых Эхо изо всех сил пытается раздуть истерику. Евро уже заметно так просел. Доллар вернулся за «меньше 67». Обыкновенная утренняя психическая атака. Эхо всерьез считает, что это экономика. Они и биткоин экономикой считают.

olegleon 10 августа 2018 | 10:59

snikkersnepper: это и называется "делать новость". берётся обычная ситуация, в нашем случае экономическая, и "раздувается" до всемирных масштабов ))
3 года назад в августе курс был 64,3. за три года "обвалился" аж до 67!!!

tag188 10 августа 2018 | 11:16

olegleon: До 67 он обвалился за 3 дня, потому и новость.
Ну а если любите считать годами -- то 4 года назад он 32 был. Если смотреть, на сколько он обвалился с 32, то несколько другая картина получается, да?

zztop1960 10 августа 2018 | 10:43

Роман Абрамович тайно посетил Литву. Представители Общины евреев Литвы на этой неделе в Вильнюсе встретились с известным предпринимателем и владельцем лондонского "Челси" Романом Абрамовичем. "Было очень приятно пообщаться с господином Абрамовичем. В Вильнюсе он интересовался жизнью местных евреев, посетил Вильнюсскую хоральную синагогу. Господин Абрамович гордится своими корнями, а нам всегда приятно встретить приезжающих в Вильнюс литваков и пообщаться с ними".

kochar 10 августа 2018 | 11:05

"...США ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей."
___________
То есть однозначно доказана ещё одна наша причастность .На этот раз к отравлению.
Многовато что то...
Если доллар не удержится на биржах,то времена Ельцина покажутся конфеткой.

"От деревянных башмаков к деревянным башмакам — путь в четыре поколения: первое поколение наживает, второе — приумножает, третье — транжирит, четвертое — возвращается на фабрику." Уинстон Черчилль

tvitov66 10 августа 2018 | 11:12

kochar: / Если доллар не удержится на биржах,то ...

При чём тут доллар, если падает рубль?:)

kochar 10 августа 2018 | 11:20

tvitov66: Ошибся в названиях,признаюсь.

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