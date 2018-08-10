В США прокуратура начала проверку в отношении Стивена Сигала

Прокуратура Лос-Анджелеса начала проверку в отношении Стивена Сигала, подозреваемого в домогательствах. По данным ведомства, американского актера обвинили в харрасменте уже более 10 женщин.

Прокуратура пока не конкретизирует, какие именно случаи домогательств, в которых предположительно участвовал Сигал, будут изучаться представителями ведомства. Известно лишь, что первое обвинение против актера были выдвинуты еще в декабре прошлого года. Так, Регина Симмонс утверждает, что познакомилась с Сигалом на съемках фильма «В смертельной опасности», где она снималась в массовке. По словам американки, ей тогда было 18 лет. В своем заявлении в полицию Симмонс написала, что Сигал пригласил ее на вечеринку в свой дом в Беверли-Хиллз, но она там оказалась единственной гостьей. После этого, утверждает женщина, актер сначала начал ее целовать, а затем изнасиловал. Сигал стал одним из трех представителей киноиндустрии, в отношении которого прокуратура Лос-Анджелеса накануне начала проверку. Новые обвинения по ее данным также коснулись кинопродюсера Харви Вайнштейна и актера Энтони Андерсона.

На прошлой неделе Сигал, имеющий российское гражданство, был назначен спецпредставителем МИДа по российско-американским гуманитарным связям.