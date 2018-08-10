В США прокуратура начала проверку в отношении Стивена Сигала
Прокуратура Лос-Анджелеса начала проверку в отношении Стивена Сигала, подозреваемого в домогательствах. По данным ведомства, американского актера обвинили в харрасменте уже более 10 женщин.
Прокуратура пока не конкретизирует, какие именно случаи домогательств, в которых предположительно участвовал Сигал, будут изучаться представителями ведомства. Известно лишь, что первое обвинение против актера были выдвинуты еще в декабре прошлого года. Так, Регина Симмонс утверждает, что познакомилась с Сигалом на съемках фильма «В смертельной опасности», где она снималась в массовке. По словам американки, ей тогда было 18 лет. В своем заявлении в полицию Симмонс написала, что Сигал пригласил ее на вечеринку в свой дом в Беверли-Хиллз, но она там оказалась единственной гостьей. После этого, утверждает женщина, актер сначала начал ее целовать, а затем изнасиловал. Сигал стал одним из трех представителей киноиндустрии, в отношении которого прокуратура Лос-Анджелеса накануне начала проверку. Новые обвинения по ее данным также коснулись кинопродюсера Харви Вайнштейна и актера Энтони Андерсона.
На прошлой неделе Сигал, имеющий российское гражданство, был назначен спецпредставителем МИДа по российско-американским гуманитарным связям.
Комментарии22
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olegleon 10 августа 2018 | 10:16
вот новая мода пошла. как только женщины перестают привлекать мужчин, так сразу вспоминают, что 20-30 лет назад к ним приставал известный человек.
tvitov66 10 августа 2018 | 10:22
olegleon: если Стивен заменит Кабзона в "госдуре"(тм) то станет неприкасаемым ... ибо брезгливо
seryj_wolk 10 августа 2018 | 10:42
tvitov66: Красиво звучит:спецпредставитель рфского МИДа подозревается в преступлениях сексуального характера. Его очень ждут в Штатах. Отгадайте с трех раз что произойдет раньше: Сигал начнет переговоры или Сигал сядет?
viktorova 10 августа 2018 | 10:29
Новый главный по российско-американским гуманитарным связям...
Хорошая компания Слуцкому.
olegleon 10 августа 2018 | 10:34
viktorova: ну Слуцкого хотя бы не "дамы далеко бальзаковского возраста" обвиняют. а тут опять "30 лет назад он меня домогался, а теперь я об этом вспомнила, т.к. теперь на меня не обращают внимания мужчины"
mikhail_spb_ 10 августа 2018 | 10:16
А к маньке-облигации Сигал ещё не пытался домогаться?
А что, она баба доступная и неугомонная.
tvitov66 10 августа 2018 | 10:24
mikhail_spb_: Машка намедни уже пообещала Стивену дипломатический паспорт ... может уже и есть за что
babich174 10 августа 2018 | 10:38
mikhail_spb_: У вас с Сигалом все еще впереди. У него тюрьма, у тебя обрезание.
vilingrad 10 августа 2018 | 10:22
Обидно это. Деда уже импотент, забыл как это- и вдруг на тебе- молодые девушки, сладостные воспоминания...и на потеху публике... как же это было?
moisha_sekilman 10 августа 2018 | 10:41
vilingrad: А ты на своём опыте удостоверился в импотентости "ДЕДА"? Попробуй ещё разок подкатить к "деду", может он излечился.
babich174 10 августа 2018 | 10:42
vilingrad: Это ты импотент, а Сигал еще охо-хо...
ivfn 10 августа 2018 | 10:28
Бред какой то!!
weeta 10 августа 2018 | 10:30
Давай, Стивен, начинай уже их там всех целовать.
babich174 10 августа 2018 | 10:36
В насильственной стране и представители насильники.
seryj_wolk 10 августа 2018 | 10:44
babich174: Как сказал Жириновский с пальцем вверх: это рфия!
mikr 10 августа 2018 | 10:37
И смех и грех. Как только Сигал стал гражданином России и получил чисто символическую должность в российской администрации, так сразу американцы "вдруг" обнаружили имеющийся на него компромат. Причем, в "особо крупных размерах".
Вспоминается аналогичная история с директором МВФ Домиником Стросс-Каном. Как только этот товарищ посмел публично усомниться в целесообразности зависимости Евросоюза от американского доллара, так сразу его обвинили в сексуальных домогательствах с угрозой тюремного заключения на 20 лет.
Случайность? Не думаю...
moisha_sekilman 10 августа 2018 | 10:38
Гыыы фильм вышел в 1994 году, а начал сниматься 1993 году, а "дэвушка" вспомнила, что Стив отодрал её только через 24 года! Однако у "дэвушки" провал в мозгу.
irinakingsize1 10 августа 2018 | 10:38
Нууууу... теперь дедушка Степа ,видимо, будет спецпредставлять МИД по российско-американским гуманитарным связям исключительно из-за океана.
Дальнобои, а вы че молчите? Забыли как молодой Жора Депардьев на трассе ....та што там?...почитайте его автобиографию "Так получилось"
И почему все к нам?
rena1960 10 августа 2018 | 10:44
Что-то,люди успешно реализовавшие себя в собственной стране...не бегут в развивающиеся страны за преференциями...сомнительными...
tremens_delirium 10 августа 2018 | 10:46
Ассанжа вот тоже обвиняли. Потом со временем притихло.
Наверное те, кого он харрасментил теперь стали этим гордиться.
nns33 10 августа 2018 | 10:48
На прошлой неделе Сигал, имеющий российское гражданство, был назначен спецпредставителем МИДа по российско-американским гуманитарным связям ====== Нарочно не придумаешь : .....спецпредставитель по гуманитарным связям. В российские "сети" только такое попадается?
ematveev 10 августа 2018 | 10:55
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Как только Сигал стал гражданином России и получил чисто символическую должность в российской администрации, так сразу американцы "вдруг" обнаружили имеющийся на него компромат. Причем, в "особо крупных размерах".
Вспоминается аналогичная история с директором МВФ Домиником Стросс-Каном. Как только этот товарищ посмел публично усомниться в целесообразности зависимости Евросоюза от американского доллара, так сразу его обвинили в сексуальных домогательствах с угрозой тюремного заключения на 20 лет.
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Я бы к этому добавил, что компания по дискредитации Трампа началась тоже с фантазий демократов на тему некоего сексуального домогательства сто лет назад. Не прокатило, так что вскоре всплыло некое "расследование" про его сексуальные похождения уже с неустановленными (так проще) проститутками.
В общем фантазия у Госдепа никакая: либо секс, либо хакеры.