Z Архив новостей новости
5 35 6 3095
10:03, 10 августа 2018

Медведев: Повышение пенсионного возраста является болезненной, но необходимой мерой

Повышение пенсионного возраста является болезненной, но необходимой мерой. Об этом сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев: «Такого рода изменения в пенсионном законодательстве, даже если человек хочет работать, большинство людей не радуют, это правда. Как справедливо заметил Владимир Владимирович Путин, это никого не радует и среди членов правительства. Но есть решения, которые по разным причинам необходимы. Это как горькое лекарство. Если человек заболел, то он не хочет его пить, но понимает, что если это лекарство не выпить, то все может закончиться гораздо хуже. Так и вот эти изменения». Медведев подчеркнул, что законопроект был одобрен Госдумой пока только в первом чтении, и он продолжает обсуждаться экспертами.

Комментарии

35

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

viktorova 10 августа 2018 | 10:13

//это никого не радует и среди членов правительства. //
И в правительстве тоже тяжело за 400000 руб работать. Хочется на пенсию в 12 тыс рублей поскорее.

viteck 10 августа 2018 | 10:27

"Если человек заболел, то он не хочет его пить"
---------------------------------
То есть, глава правильтельства открытым текстом признает, что экономика страны больна...
А кто ее довел до такого состояния, позвольте спросить? И кто отвечать за это будет?????

viteck 10 августа 2018 | 10:29

viteck: "правительства"... опечаточка☺

freedommen 10 августа 2018 | 10:35

viktorova: Поддерживаю Медведева! Народ должен понимать, что его надо лечить. Все другие методы лечения - исчерпаны. Ну а здоровая часть общества (правительство, чиновники и прочие опричники) в лечении не нуждаются - туда набрали самых здоровых. Поэтому них и зарплаты - от 400 000 руб., и пенсии повышенные после 20 лет нахождения в стационаре (правительстве, госдуре, прокуратуре и т.д.). А вам - 86% - это лекарство доктор Медведев прописал, а консилиум (госдура) - одобрил.

mikhail_spb_ 10 августа 2018 | 10:14


Забавно, что младший член тандема сослался на справедливость высказывания старшего члена.
Чувствуется субординация.

tvitov66 10 августа 2018 | 10:19

mikhail_spb_: так вот какую ответную меру задумал маленький ...

olegleon 10 августа 2018 | 10:14

Дима, а что же тебя осенило только сейчас, а не 10 лет назад, когда это надо было делать? или ты думал, что нефть всё время по 120 будет и ты все доходы от нефти и газа сможешь отдавать на пенсии и не нужно будет делать то, что остальные развитые страны давно сделали?
ты же сам тогда испугался провести даже монетизацию льгот, а теперь это "чёрная дыра" в бюджетах

ostapbey 10 августа 2018 | 10:17

olegleon: десять лет назад?? Почему десять лет??
И почему назад??
Выборы Путина с Медведевым ты осуществлял всего полгода назад.
С его планами, программами и обещаниями даже..

ostapbey 10 августа 2018 | 10:20

.....Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте.
Украинские пословицы

Дословный перевод: Видели глаза, что покупали, ешьте, хоть повылазьте.

viktorova 10 августа 2018 | 10:24

olegleon: а что остальные развитые страны давно сделали?

tvitov66 10 августа 2018 | 10:27

viktorova: как и сам olegleon - хором цуловали в по. Пу

olegleon 10 августа 2018 | 10:29

viktorova: поумнели. и задумываются о будущем экономики своей страны, а не о прошлом.

viktorova 10 августа 2018 | 10:44

olegleon: согласен, что Дмитрий Путин так и не поумнел.

kryimzdick 10 августа 2018 | 10:15

Карманник-вор свои действия тоже оправдывает тем, что ему "надо"

viktorova 10 августа 2018 | 10:15

/Если человек заболел, то он не хочет его пить, но понимает, что если это лекарство не выпить, то все может закончиться гораздо хуже/

Те кто не захочет пить - отключим газ.

Хотя эти фашисты могут и включить...

tv_victim 10 августа 2018 | 10:16

А ответить за то, что довели страну до "болезненных мер" не хочет? Куда делись триллионы нефтедолларов?

olegleon 10 августа 2018 | 10:23

tv_victim: серьёзно? Вам лень посмотреть расходную часть госбюджета и обнаружить там статью расходов, которая не предусмотрена госбюджетом и которой не было до 2008 года?

glock09 10 августа 2018 | 10:18

Пора принимать против самого Медведева "болезненные и необходимые меры".

y3emen1 10 августа 2018 | 10:32

glock09: а про саопровозглашённого нацлидера забыли? это же тандем, вот и обоим пятивёдерную клизьму...

(комментарий скрыт)

vadimp 10 августа 2018 | 10:28

"Но есть решения, которые по разным причинам необходимы. "

Плохому танцору завсегда "разные причины" мешают.
Решения!!! :) На такие решения любой дуболом с большой дороги завсегда горазд.

vincenttt 10 августа 2018 | 10:29

жидёныш оборзевший ...

dr_nemos 10 августа 2018 | 10:31

почему эта мера должна быть болезненной для народа, а может быть стоит ввести прогрессивную шкалу налога, вернуть в налоговую сферу освобожденных от налогов друзей путина, налог на роскошь и пр.

nikolaitschi 10 августа 2018 | 10:32

Башка с катушек слетела у одного, а горькое лекарство должны пить все остальные?

lager23 10 августа 2018 | 10:32

Это как горькое лекарство..
//////
Нет, Дима!
Это не лекарство, это расплата за нахождения бездарных, аморальных и вороватых людей в течении 18 лет у руля государства! Это итог пустых лет вашего (медвепутского) пребывания у корыта, потому что бюджет страны вы превратили именно в это, попутно оскотинивая всё вокруг!

ppvngavr 10 августа 2018 | 10:38

Поражает цинизм и подлость медведевских высказываний, начиная со знаменитого "денег нет, но вы держитесь!". Читайте об этом в сатирическом памфлете:
"Российский ресентимент": http://www.proza.ru/2017/12/29/1075

dmitry35 10 августа 2018 | 10:42

Простая арифметика: если производительность труда в России ниже чем в Европе и Америке, то, чтобы создать равный с ними объём созданного продукта, мы, россияне, должны работать дольше. Все эти оры, вопли и возмущения - ни о чём. Нам надо работать лучше.

bono11 10 августа 2018 | 10:46

Какие пенсии ??? У нас -же зарплаты в 45 тыс ( ХА, Ха !!!) Мы-же работаем только на 1 ставку ( ХА, ХА !!!) Да мы-же к 40 годам - больные развалины . Какая -же подлая эта Единая Россия !

lubomir 10 августа 2018 | 10:53

На такую пенсию наше правительство вообще уходить не будет, будут рулить пожизненно.

ionessi 10 августа 2018 | 10:53

Есть мера, тоже "горькая", но гораздо более справедливая, щадящая и экономящая деньги в бюджете. . Отмена пенсий работающим пенсионерам. Все, кто так жаждет работы, самореализации, "старость меня дома не застанет" и прочая - они и так останутся работать. У них не будет дополнительного дохода в виде пенсии, но и и при повышении пенс возраста у них этого тоже не будет. А вот те люди. которые реально измотаны, или нужно следить за внуками и стариками - они смогут хотя бы минимальный доход иметь, а не гробить свое здоровье окончательно и помирать раньше пенсии.
Либо тогда с 50 до 60 лет нужно давать людям право на годовой оплачиваемый отпуск с сохранением рабочего места по типу декретного. Тогда человек серьезно подлечится, отдохнет - и сможет дотянуть до 65 и 63. Как машина после капремонта.
А сделать то, что хотят сейчас - это чистый геноцид.

specmotor 10 августа 2018 | 10:55

...Это как горькое лекарство...

Сладку ягоду ели вместе,
Горьку ягоду - я одна...

hiryrg 10 августа 2018 | 10:56

Чтоб тебе шпиздик со своим Солнцеликим до конца жизни пахать не разгибаясь!

sanruso 10 августа 2018 | 10:58

Давай Димон, ЖМИ !

hiryrg 10 августа 2018 | 11:00

Да и 12тыс. деревянных тебе в месяц в 70 лет в догонку желаю!

s011ma 10 августа 2018 | 11:16

Заболел глава семьи, а горькое лекарство вынужден пить его ребенок.

Подорожала водка.
- Папа, ты теперь будешь меньше пить?
- Нет, вы с мамой будете меньше есть.

sergo_25_26 10 августа 2018 | 11:16

Да не болезненное это а правильное решение. За Крым то надо платить. А за содержание Донбасса. А вы думали бесплатно все это величие. Нетушки.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 6 августа Поздравить…

5 537 6 7593 06.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Интервью Персонально ваш

Захар Прилепин гость: Захар Прилепин писатель

Им нужны ЧВК – нам нужны ЧВК, им нужны разведчики – нам нужны разведчики, они ведут себя некорректно – мы ведем себя некорректно. Это мир…

5 114 6 10793 09.08
#слушать 41:41 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год) О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ

5 98 6 9223 07.08
Блоги

Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…

5 322 6 30926 09.08
Kсша, рф, санкции, скрипаль, политика, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…

5 109 6 10460 05.08
Kсирия, общество, власть, мнения
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

Human Rights Watch о ЦАР: «Между Банги и Бамбари нет присутствия боевиков. Мы перемещаемся по этому маршруту без охраны» У меня нет никаких подробностей относительно их планов, но я уверен, что у них изменились планы, иначе они бы не поехали [из Сибю] на север, это совершенно точно…

5 138 6 66510 03.08
Kжурналисты, трагедии, африка, события
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Навальный играющий Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..

5 117 6 13286 08.08
Kполитика, пенсии, навальный, события
Блоги

Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении 10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...

5 290 6 35651 07.08
Kвласть, общество, грузия, нато, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер

Отдельным чиновникам выгодны потоки беженцев. Они не думают, что будет потом, что будет через 10 лет. Это люди-однодневки, которым важно сейчас набить свои карманы…

5 62 6 8097 08.08
#слушать 42:14 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ
Kукраина, видео, сетевизор, политика, передачи
Голосование
Считаете ли вы новые санкции США справедливыми?
5 47 6 6256 09.08
Голосование
Кто начал войну в 2008 году?
5 69 6 9481 08.08
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Екатерина Проничева: Москва стала очень дружелюбна к тем, кто в ней живет Москва – очень красивый город, он стал очень человечным. Я живу в центре, мне больше всего нравится то, что в выходной день можно собраться и пойти погулять…

5 81 6 11484 09.08
Kмосква, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Версия смерти Орхана четвёртая, конспирологическая Есть на Земле государство, которое привыкло убивать своих врагов в любой точке земного шара и считать это нормальным. Какое? Догадайтесь сами…

5 219 6 68312 03.08
Kжурналисты, трагедии, расследования, мнения
Голосование
Существует ли картинка или надпись, за которую человек заслуживает тюрьмы?
5 37 6 5728 07.08
Блоги

Кусок эфира

Василий Уткин: «Центр управления расследованиями», в моем понимании, совершил преступление Меня трудно упрекнуть в избыточной опасливости, но нельзя брать на себя ответственность в такой ситуации. Вернее, нужно взять на себя ответственность, помешав этому. Это верная смерть, это колоссальный риск…

5 100 6 38455 03.08
Kжурналистика, расследования, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Все они будут соучастниками Все понимают, от кого зависит решение судьбы Сенцова. Но этот человек или молчит, или привычно-лицемерно ссылается на то, что «суд решил»...

5 143 6 22836 08.08
Kобщество, сенцов, заключенные, мнения

Популярное за неделю

Новости

Скончался актер, режиссер, сценарист и педагог Дмитрий Брусникин Он был худруком театра «Практика»...

5 0 6 46823
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Водитель врет — он и есть соучастник. И у меня вопрос — почему наш грозный МИД, вместо того, чтобы требовать выдачи водителя, это вранье некритически повторяет и рассказывает нам бред…

5 154 6 145954 04.08
#слушать 47:32 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 68 6 11261 06.08
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Пенсионная реформа: предпосылки Для того чтобы хоть как то  защитить людей пока еще не пенсионного возраста, но в силу определённых причин не востребованных в рамках новой экономики, в научной литературе рядом ученых был предложен термин «безусловный базовый доход», который несомненно является эволюцией пенсионной системы…

5 15 6 427380 09.08
Kпенсии, общество, история, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Внеземная форма тупости Внеземная форма тупости Если молодежи до этой поры вся эта державность и вся эта дерьмовая духовность была просто фиолетова, теперь ей все это будет просто ненавистно…

5 212 6 168931 06.08
Kрпц, власть, видео, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7171852
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3605730

Сегодня в эфире