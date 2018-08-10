Медведев: Повышение пенсионного возраста является болезненной, но необходимой мерой
Повышение пенсионного возраста является болезненной, но необходимой мерой. Об этом сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев: «Такого рода изменения в пенсионном законодательстве, даже если человек хочет работать, большинство людей не радуют, это правда. Как справедливо заметил Владимир Владимирович Путин, это никого не радует и среди членов правительства. Но есть решения, которые по разным причинам необходимы. Это как горькое лекарство. Если человек заболел, то он не хочет его пить, но понимает, что если это лекарство не выпить, то все может закончиться гораздо хуже. Так и вот эти изменения». Медведев подчеркнул, что законопроект был одобрен Госдумой пока только в первом чтении, и он продолжает обсуждаться экспертами.
Комментарии35
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viktorova 10 августа 2018 | 10:13
//это никого не радует и среди членов правительства. //
И в правительстве тоже тяжело за 400000 руб работать. Хочется на пенсию в 12 тыс рублей поскорее.
viteck 10 августа 2018 | 10:27
"Если человек заболел, то он не хочет его пить"
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То есть, глава правильтельства открытым текстом признает, что экономика страны больна...
А кто ее довел до такого состояния, позвольте спросить? И кто отвечать за это будет?????
viteck 10 августа 2018 | 10:29
viteck: "правительства"... опечаточка☺
freedommen 10 августа 2018 | 10:35
viktorova: Поддерживаю Медведева! Народ должен понимать, что его надо лечить. Все другие методы лечения - исчерпаны. Ну а здоровая часть общества (правительство, чиновники и прочие опричники) в лечении не нуждаются - туда набрали самых здоровых. Поэтому них и зарплаты - от 400 000 руб., и пенсии повышенные после 20 лет нахождения в стационаре (правительстве, госдуре, прокуратуре и т.д.). А вам - 86% - это лекарство доктор Медведев прописал, а консилиум (госдура) - одобрил.
mikhail_spb_ 10 августа 2018 | 10:14
Забавно, что младший член тандема сослался на справедливость высказывания старшего члена.
Чувствуется субординация.
tvitov66 10 августа 2018 | 10:19
mikhail_spb_: так вот какую ответную меру задумал маленький ...
olegleon 10 августа 2018 | 10:14
Дима, а что же тебя осенило только сейчас, а не 10 лет назад, когда это надо было делать? или ты думал, что нефть всё время по 120 будет и ты все доходы от нефти и газа сможешь отдавать на пенсии и не нужно будет делать то, что остальные развитые страны давно сделали?
ты же сам тогда испугался провести даже монетизацию льгот, а теперь это "чёрная дыра" в бюджетах
ostapbey 10 августа 2018 | 10:17
olegleon: десять лет назад?? Почему десять лет??
И почему назад??
Выборы Путина с Медведевым ты осуществлял всего полгода назад.
С его планами, программами и обещаниями даже..
ostapbey 10 августа 2018 | 10:20
.....Бачили очі, що купували, їжте, хоч повилазьте.
Украинские пословицы
Дословный перевод: Видели глаза, что покупали, ешьте, хоть повылазьте.
viktorova 10 августа 2018 | 10:24
olegleon: а что остальные развитые страны давно сделали?
tvitov66 10 августа 2018 | 10:27
viktorova: как и сам olegleon - хором цуловали в по. Пу
olegleon 10 августа 2018 | 10:29
viktorova: поумнели. и задумываются о будущем экономики своей страны, а не о прошлом.
viktorova 10 августа 2018 | 10:44
olegleon: согласен, что Дмитрий Путин так и не поумнел.
kryimzdick 10 августа 2018 | 10:15
Карманник-вор свои действия тоже оправдывает тем, что ему "надо"
viktorova 10 августа 2018 | 10:15
/Если человек заболел, то он не хочет его пить, но понимает, что если это лекарство не выпить, то все может закончиться гораздо хуже/
Те кто не захочет пить - отключим газ.
Хотя эти фашисты могут и включить...
tv_victim 10 августа 2018 | 10:16
А ответить за то, что довели страну до "болезненных мер" не хочет? Куда делись триллионы нефтедолларов?
olegleon 10 августа 2018 | 10:23
tv_victim: серьёзно? Вам лень посмотреть расходную часть госбюджета и обнаружить там статью расходов, которая не предусмотрена госбюджетом и которой не было до 2008 года?
glock09 10 августа 2018 | 10:18
Пора принимать против самого Медведева "болезненные и необходимые меры".
y3emen1 10 августа 2018 | 10:32
glock09: а про саопровозглашённого нацлидера забыли? это же тандем, вот и обоим пятивёдерную клизьму...
vadimp 10 августа 2018 | 10:28
"Но есть решения, которые по разным причинам необходимы. "
Плохому танцору завсегда "разные причины" мешают.
Решения!!! :) На такие решения любой дуболом с большой дороги завсегда горазд.
vincenttt 10 августа 2018 | 10:29
жидёныш оборзевший ...
dr_nemos 10 августа 2018 | 10:31
почему эта мера должна быть болезненной для народа, а может быть стоит ввести прогрессивную шкалу налога, вернуть в налоговую сферу освобожденных от налогов друзей путина, налог на роскошь и пр.
nikolaitschi 10 августа 2018 | 10:32
Башка с катушек слетела у одного, а горькое лекарство должны пить все остальные?
lager23 10 августа 2018 | 10:32
Это как горькое лекарство..
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Нет, Дима!
Это не лекарство, это расплата за нахождения бездарных, аморальных и вороватых людей в течении 18 лет у руля государства! Это итог пустых лет вашего (медвепутского) пребывания у корыта, потому что бюджет страны вы превратили именно в это, попутно оскотинивая всё вокруг!
ppvngavr 10 августа 2018 | 10:38
Поражает цинизм и подлость медведевских высказываний, начиная со знаменитого "денег нет, но вы держитесь!". Читайте об этом в сатирическом памфлете:
"Российский ресентимент": http://www.proza.ru/2017/12/29/1075
dmitry35 10 августа 2018 | 10:42
Простая арифметика: если производительность труда в России ниже чем в Европе и Америке, то, чтобы создать равный с ними объём созданного продукта, мы, россияне, должны работать дольше. Все эти оры, вопли и возмущения - ни о чём. Нам надо работать лучше.
bono11 10 августа 2018 | 10:46
Какие пенсии ??? У нас -же зарплаты в 45 тыс ( ХА, Ха !!!) Мы-же работаем только на 1 ставку ( ХА, ХА !!!) Да мы-же к 40 годам - больные развалины . Какая -же подлая эта Единая Россия !
lubomir 10 августа 2018 | 10:53
На такую пенсию наше правительство вообще уходить не будет, будут рулить пожизненно.
ionessi 10 августа 2018 | 10:53
Есть мера, тоже "горькая", но гораздо более справедливая, щадящая и экономящая деньги в бюджете. . Отмена пенсий работающим пенсионерам. Все, кто так жаждет работы, самореализации, "старость меня дома не застанет" и прочая - они и так останутся работать. У них не будет дополнительного дохода в виде пенсии, но и и при повышении пенс возраста у них этого тоже не будет. А вот те люди. которые реально измотаны, или нужно следить за внуками и стариками - они смогут хотя бы минимальный доход иметь, а не гробить свое здоровье окончательно и помирать раньше пенсии.
Либо тогда с 50 до 60 лет нужно давать людям право на годовой оплачиваемый отпуск с сохранением рабочего места по типу декретного. Тогда человек серьезно подлечится, отдохнет - и сможет дотянуть до 65 и 63. Как машина после капремонта.
А сделать то, что хотят сейчас - это чистый геноцид.
specmotor 10 августа 2018 | 10:55
...Это как горькое лекарство...
Сладку ягоду ели вместе,
Горьку ягоду - я одна...
hiryrg 10 августа 2018 | 10:56
Чтоб тебе шпиздик со своим Солнцеликим до конца жизни пахать не разгибаясь!
sanruso 10 августа 2018 | 10:58
Давай Димон, ЖМИ !
hiryrg 10 августа 2018 | 11:00
Да и 12тыс. деревянных тебе в месяц в 70 лет в догонку желаю!
s011ma 10 августа 2018 | 11:16
Заболел глава семьи, а горькое лекарство вынужден пить его ребенок.
Подорожала водка.
- Папа, ты теперь будешь меньше пить?
- Нет, вы с мамой будете меньше есть.
sergo_25_26 10 августа 2018 | 11:16
Да не болезненное это а правильное решение. За Крым то надо платить. А за содержание Донбасса. А вы думали бесплатно все это величие. Нетушки.