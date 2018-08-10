Андрей Белоусов предлагает изъять у металлургических и ряда других компаний более пятисот миллиардов рублей

Изъять у металлургических и ряда других компаний более пятисот миллиардов рублей предлагает помощник президента Андрей Белоусов. По его мнению, так можно найти средства на выполнение майского указа Владимира Путина. Эту идею уже критикуют крупные предприниматели.

В письме Андрея Белоусова к президенту список из 14ти металлургических, горнодобывающих и химических компаний. В числе них Evraz, Магниторский и Новолипецкий металлургические комбинаты, Сибур. Их сверхприбыль, а также ряда других крупных предприятий помощник президента предложил изъять, сообщает РБК. Так у Норникеля предлагается забрать больше ста, у Алросы почти 70 миллиардов. Всего больше полутриллиона рублей. Цифры основаны на анализе рентабельности компаний по сравнению с показателями нефтегазовой отрасли, их выручке и величине налоговой нагрузки, поясняется в письме. Белоусов ссылается на мировую практику, где изъятие сверхдоходов распространяется не только на нефтегазовую отрасль. Подлинность письма РБК подтвердили сразу три источника в упомянутых компаниях. Владелец Новолипецкого металлургического комбината раскритиковал идею изъятия крупных средств ради выполнения нового указа глава страны. Владимир Лисин назвал предложение Белоусова «поощрением неэффективности». По словам Лисина, чем меньше рентабельность тем меньше налогов придётся платить. Он убеждён: налоговая нагрузка должна рассчитываться от прибыли компании, а не выручки.

В майском указе говорится о выполнении ряда национальных проектов в социально-экономической сфере. На его выполнение в следующие три года по оценкам Минфина потребуется около 4 триллионов рублей.