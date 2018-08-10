Андрей Белоусов предлагает изъять у металлургических и ряда других компаний более пятисот миллиардов рублей
Изъять у металлургических и ряда других компаний более пятисот миллиардов рублей предлагает помощник президента Андрей Белоусов. По его мнению, так можно найти средства на выполнение майского указа Владимира Путина. Эту идею уже критикуют крупные предприниматели.
В письме Андрея Белоусова к президенту список из 14ти металлургических, горнодобывающих и химических компаний. В числе них Evraz, Магниторский и Новолипецкий металлургические комбинаты, Сибур. Их сверхприбыль, а также ряда других крупных предприятий помощник президента предложил изъять, сообщает РБК. Так у Норникеля предлагается забрать больше ста, у Алросы почти 70 миллиардов. Всего больше полутриллиона рублей. Цифры основаны на анализе рентабельности компаний по сравнению с показателями нефтегазовой отрасли, их выручке и величине налоговой нагрузки, поясняется в письме. Белоусов ссылается на мировую практику, где изъятие сверхдоходов распространяется не только на нефтегазовую отрасль. Подлинность письма РБК подтвердили сразу три источника в упомянутых компаниях. Владелец Новолипецкого металлургического комбината раскритиковал идею изъятия крупных средств ради выполнения нового указа глава страны. Владимир Лисин назвал предложение Белоусова «поощрением неэффективности». По словам Лисина, чем меньше рентабельность тем меньше налогов придётся платить. Он убеждён: налоговая нагрузка должна рассчитываться от прибыли компании, а не выручки.
В майском указе говорится о выполнении ряда национальных проектов в социально-экономической сфере. На его выполнение в следующие три года по оценкам Минфина потребуется около 4 триллионов рублей.
Комментарии41
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gvs 10 августа 2018 | 10:10
Государственный рэкет выбрал новую жертву )))
vilingrad 10 августа 2018 | 10:19
gvs: Тюкнут Вову в височек. Свои же. Дурак...
gordy 10 августа 2018 | 10:21
Это называется "мести по сусекам" или "если негде занять, то нужно отнять"?
balamuto 10 августа 2018 | 10:28
Да, че уж там? Взять да поделить все..)))
Если честно, в этом воровском государстве только так и нужно..Но вопрос, только куда уйдут поделенные деньги? Всем, но только не к народу...как всегда.
Вона, в Саудии, у 200 принцев изъяли 800 млрд.долларов в бюджет.Вот это да.
А у нас таким макаром можно изъят порядка двух триллионов.Только у наших кишка тонка и не будут же они сами у себя эти триллионы изымать.
Вор у вора дубинку украл.)))
tvitov66 10 августа 2018 | 10:29
gordy: в лихие времена Виссарионович это называл экспроприацией или "грабь награбленное"
oldpartizan 10 августа 2018 | 10:37
интересно, инсульт или табакерка.
pro_hanov 10 августа 2018 | 10:23
gvs: Эти "экономисты" усвоили в школе два действия: отнять и поделить. С умножением и сложением у них проблемы.
tvitov66 10 августа 2018 | 10:31
pro_hanov: Эти "экономисты" уже и делить не хотят - решили отнимать даже у своих
vikwlad 10 августа 2018 | 10:24
Ну, положим, на выполнение майских указов эти дурни деньги соберут, обобрав эти предприятия. А потом что будут делать, когда часть обобранных предприятий обанкротится?
pro_hanov 10 августа 2018 | 10:30
vikwlad: "что будут делать, когда часть обобранных предприятий обанкротится?"
Пойдут по домам, введут налог на кошек и собак, да мало что можно ещё придумать! Народ у нас терпеливый, снесёт и не такое, лишь бы царь на новом Кортеже катался, да в Сирии кого-то освобождал от кого-то.
popov_m 10 августа 2018 | 10:10
Сперва в кошелек посмотреть, а потом прикинуть, что покупать будет слабо???
serge_moro 10 августа 2018 | 10:16
popov_m: Загнанный шакал очень опасен. Но, мне видится, что его уберет его же элита. Иначе и им всем кирдык. Дело в том, что если введут сокрушительные санкции ,то все путинские миллиардеры станут только внутри страны.Им перекроют кислород во всех западных странах,арестовывая их счета и имущества. Вот тогда некоторые поймут, для чего же мы воровали несколько десятков лет баснословные деньги, которыми нельзя пользоваться в полной мере. И возможен кремлевский переворот .Потому что у них не будет другого варианта ,кроме,как сдать Путина.
tvitov66 10 августа 2018 | 10:36
serge_moro: ващето первоисточник говорил про крысу ...
olegleon 10 августа 2018 | 10:11
типичная логика коммунистов-совков. если кто-то лучше и больше работает, то надо его обобрать, чтобы не выёживался. так опять на "трудодни" перейдут
ivfn 10 августа 2018 | 10:35
olegleon:
Кстати ,у самого Белоусова доход 15,5 миллионов. Миллионов 10 можно смело изъять. Два миллиона можно Лелику на бархатный сезон перечилить.
mikhail_spb_ 10 августа 2018 | 10:12
Всё народонаселение должно сдать свои накопления, золотые украшения и инвалюту на выполнение майских обещаний нацдилера!
Не скупитесь, товарищи!
rampa 10 августа 2018 | 10:28
mikhail_spb_: а у кого накоплений и украшений нет, тем отработать бесплатно на стройках века
danmestari 10 августа 2018 | 10:13
Не согласен! Надо со всех граждан великой роисси брать десятину (пока) на развлечения отца нации и духовного лидера. Причем, драть со всех - и с детей, и с пенсионеров. А разработчикам 1С необходимо срочно ввести в программу графу "на игрушки президента 10%".
olegleon 10 августа 2018 | 10:20
danmestari: 1С уже давно ввели "40% с работающих" и "не забудь НДС и НП заплатить".
так что предложение о "десятине" будет встречено работающими "на ура". вместо 50% заплатить 10% это за счастье!
а вот пенсионеры Вас на британский флаг порвут.
danmestari 10 августа 2018 | 10:23
olegleon: Не, Вы не поняли. Я дополнительно, сверх существующих налогов, предлагаю ввести десятинный побор. Ну, не на свои же ему развлекаться? На свои пускай плебс гуляет, а небожители должны существовать за счет смердов и холопов.
olegleon 10 августа 2018 | 10:31
danmestari: тут Вы не правы! а если Ваше сообщение Путин прочитает или его советник?!
rampa 10 августа 2018 | 10:30
olegleon: тебя, наверное, в детстве пенсионер покусал. )) У тебя, что родителей нет, что не видишь как они живут?
olegleon 10 августа 2018 | 10:36
rampa: вижу. но не могу понять почему у начальника отдела производства пенсия меньше, чем у секретарши или уборщицы в советском НИИ.
может быть поясните? или, как обычно, уйдёте от ответа? )))
tvitov66 10 августа 2018 | 10:41
olegleon: а почему тренера по дзюдо строят мосты можешь понять?
olegleon 10 августа 2018 | 10:49
tvitov66: а почему ты отвечаешь вопросом на вопрос?
tvitov66 10 августа 2018 | 10:54
olegleon: потому что "разруха не в клозетах, а в головах"(с) - ваш сброд топит за мелкого вора и жулика, а потом искренни удивляется что жить стало хуже
olegleon 10 августа 2018 | 11:10
tvitov66: нет, не в головах. Путин отлично рассчитал, что давая определённой части населения деньги, он получит необходимую поддержку этой части, которая называется "стойкий электорат". как и Собянин, тратя сотни миллиардов на "московские доплаты", обеспечивает поддержку власти. "- А придёт другой и доплаты, субсидии и льготы заберёт" действует лучше всего.
так что это не "разруха в головах", а желание получить ещё больше от власти, которую ради этого и поддерживают.
rampa 10 августа 2018 | 10:58
olegleon: потому, что такие, как ты, обвиняют в сложившейся ситуации уборщицу и секретаршу
olegleon 10 августа 2018 | 11:04
rampa: а кто голосует за Путина и ЕР? кто проклинает "проклятые 90-е"?
почему на западе Германии пенсия женщин в 2 раза ниже (500 / 1000), чем у мужчин, а на востоке 700 на 1000 евро и все понимают, что это нормально? сколько бы часов Меркель удержалась в кресле, если бы предложила уравнять все пенсии?
и да, я обвиняю их в том, что они поддерживают Путина, который разрушает будущее экономики моей страны
rom8883 10 августа 2018 | 10:18
Опять вопрос о прогрессивном налоге.
gregor 10 августа 2018 | 10:21
У всех можно отобрать ..., кроме Сечина и бабушкикабаевой .
irinakingsize1 10 августа 2018 | 10:24
О! Перешли уже к "экспроприируй экспроприируемое" и "грабь награбленное". Дело движется к небольшому 3,14децу
navsegda 10 августа 2018 | 10:27
Не надо так переживать за людей из списка Форбс , Лисин и Ко по миру не пойдут и голодать не будут , вообще природные богатства принадлежат всем , а не кучке избранных бывших комсомольцев
nikolaitschi 10 августа 2018 | 10:28
А если кому-то захочется решить свои проблемы, пошалив у него в карманах?
ivar1964 10 августа 2018 | 10:33
А когда придется выполнять "июньский указ"? А потом "июльский"? .... У кого отнимут деньги? Полагаю, что у бюджетников. Или у пенсионеров. Или у всех сразу.
henry52 10 августа 2018 | 10:33
Праильна! "Отобрать и поделить"...
henry52 10 августа 2018 | 10:40
henry52: А если ишшо нефтяников пошшупать -- это скоко же бабла можно насобирать...
vincenttt 10 августа 2018 | 10:35
Вот так очередная гэбистская прошмандовка надрывается сохранить воровской режим своего хозяина...
zztop1960 10 августа 2018 | 10:36
Решения партии в жизнь ! Любой ценой ! Мы за ценой не постоим ! Выполним и перевыполним ! Партия сказала: надо! Комсомол ответил: есть!
tag188 10 августа 2018 | 10:37
А что, у населения в карманах уже совсем пусто, что решили за компании браться?
blindpew_33 10 августа 2018 | 10:38
Советники у нацлидера, конечно, те ещё гении.
Ладно Глазьев, он хотя бы настоящий экономист и академик (хотя от этого его идеи лучше не становятся), а этот Белоусов - вообще какой-то мутный болт с горы. "Член-корреспондент РАЕН", ага.
Где взять денег? Да всё просто - либо напечатать, либо отобрать у тех, у кого они есть. Тоже мне, проблема. И чего это там очкарики-экономисты во всём мире ломают головы и всё усложняют? Идиоты они, наверное.