Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал провести расследование ударов аравийской коалиции по гражданским объектам в Йемене
В своём обращении он осудил удары по больнице и рынку, в результате которых не менее 50 человек погибли и более 70 получили ранения. По данным ООН, среди погибших много детей.
Комментарии1
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olegleon 10 августа 2018 | 09:44
Вашингтон ему такое расследование по своему союзнику устроит, что мало не покажется. тоже мне, надумал расследовать действия главного союзника США в этом регионе!!!