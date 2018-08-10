Медведев: Если санкции против России со стороны США будут усилены, то придётся принимать ответные меры

Если санкции против России со стороны США будут усилены, то придётся принимать ответные меры. Об этом сказал премьер-министр Дмитрий Медведев. Медведев добавил, что Россия в последние 100 лет существовала в условиях постоянного санкционного давления. По его словам, такая политика в отношении страны проводится, что бы убрать её из числа мощных конкурентов на международном поле.