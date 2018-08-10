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09:32, 10 августа 2018

Медведев: Если санкции против России со стороны США будут усилены, то придётся принимать ответные меры

Если санкции против России со стороны США будут усилены, то придётся принимать ответные меры. Об этом сказал премьер-министр Дмитрий Медведев. Медведев добавил, что Россия в последние 100 лет существовала в условиях постоянного санкционного давления. По его словам, такая политика в отношении страны проводится, что бы убрать её из числа мощных конкурентов на международном поле.

Комментарии

11

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ukov 10 августа 2018 | 09:36

Цель санкций США одна: уничтожить Россию, как ядерного противника.
Причем именно сейчас, иначе будет просто поздно.
Тому пример отношение США и Китая, который стал не по зубам Вашингтону.
А причина у санкций может быть любая.
Например, то что Юмэ Владимир Владимирыча изнасиловал британского кота.


grablu_rossiu 10 августа 2018 | 09:38

ukov:
«Искандеры» больше не смеются,
И роняют слёзы «Тополя»,
Как же так?? – пиндосы не ведутся
На мультфильмы про оружие Кремля?

Как же так?? Ведь в Хельсинки Володя
Трампа в блате сделал походя,
Или «феня» в инглиш-переводе
Не дает харизму для вождя?

Мы сопротивление окажем,
Чтоб заохал забугорный бес!
Мы Америку проклятую накажем,
Вновь поднявши ставку НДС!

А еще раздавим больше сыра,
Персиков, хамонов и колбас!
И химера западного мира,
Затрясется в ужасе от нас.

Наплевать, что наши пенсионеры,
Ищут по контейнерам еду,
Это будут наши контрмеры,
Пусть увидят, как живут в аду!

Затрясутся жилы у сатрапов!
Если ж убоятся нас не все,
Забомбим Воронеж и Саратов!
И в довесок может Туапсе.

vilingrad 10 августа 2018 | 09:44

ukov: уничтожить Россию, как ядерного противника"
Не только это. Штаты для сохранения себя должны уничтожить российские традиции очковых уличных сортиров. Это грозит всей западной демократии!

(комментарий скрыт)

tv_victim 10 августа 2018 | 09:37

«Нет ничего опаснее, как воображение прохвоста, не сдерживаемого уздою и не угрожаемого непрерывным представлением о возможности наказания на теле. Однажды возбужденное, оно сбрасывает с себя всякое иго действительности и начинает рисовать своему обладателю предприятия самые грандиозные. Погасить солнце, провертеть в земле дыру, через которую можно было бы наблюдать за тем, что делается в аду, — вот единственные цели, которые истинный прохвост признает достойными своих усилий. Голова его уподобляется дикой пустыне, во всех закоулках которой восстают образы самой привередливой демонологии. Все это мятется, свистит, гикает и, шумя невидимыми крыльями, устремляется куда-то в темную, безрассветную даль…»


М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города»

vaka257 10 августа 2018 | 09:37

Теперь уж очно запретят держать свои сбережения американским гражданам в российских банках...

tv_victim 10 августа 2018 | 09:46

vaka257: Более вероятно, что запретят россиянам иметь валютные счета и вообще валюту. А то что есть - либо просто конфискуют, либо принудительно обменяют по грабительскому курсу, после чего бросят рубль в гиперинфляцию.....

mikhail_spb_ 10 августа 2018 | 09:39


Все "ответные меры" кремлежуликов сведутся к очередным запретам на еду для народонаселения, завинчиванию гаек и ужесточению ментовско-чекистского произвола.

sim202_ 10 августа 2018 | 09:42

Говорят, Трампу карту "Мир" хотят заблокировать...

dilevski1973 10 августа 2018 | 09:46

Ответные действия-укусить себя за член. На большее власть не способна.

kunst54 10 августа 2018 | 09:46

Бедный Воронеж...

plidurok Андрей Филимонов 10 августа 2018 | 09:48

Наконец-то Медведев с Путиным поставят США на колени! Ждем-с.

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